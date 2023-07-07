Naujienų srautas

Черный шоколад (ассоциативное фото)
Новости 26 мин. назад

В России проверят американскую компанию Mars на предмет финансирования Вооруженных сил Украины

Белый дом (США)
Новости 1 ч. назад

В Белом доме подтвердили неофициальные переговоры по Украине

Литовско-беларусская граница
Новости 1 ч. назад

Любаевас: "На границе с РФ и Беларусью спокойно, но провокации не исключены"

Женщина
Новости 1 ч. назад

Семью в Мажейкяй, прожившую в квартире 27 лет, выселяют: «Нам не дают унаследовать договор»

Владимир Зеленский
Новости 2 ч. назад

Владимир Зеленский после Чехии посещает Словакию и Турцию

Аэропорт в Каунасе
Новости 3 ч. назад

На время саммита НАТО в Каунасском аэропорту возможны изменения времени рейсов

В Вильнюсе появилась копия штрафного изолятора, в котором содержится Алексей Навальный
Новости 4 ч. назад

В Вильнюсе пытались поджечь инсталляцию сторонников Навального, идет расследование

Движение в Старом городе
Новости 4 ч. назад

Некоторые ограничения из-за саммита НАТО начнутся уже сегодня. Что важно знать жителям Вильнюса?

"Литовские железные дороги"
Новости 5 ч. назад

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе изменится расписание поездов

Бахмут. Война России против Украины
Новости 5 ч. назад

Контрнаступление ВСУ. Как его темпы оценивают на Западе

Дорога
Новости 6 ч. назад

В связи с саммитом НАТО возобновился контроль на внутренних границах Литвы с ЕС

Департамент миграции
Новости 7 ч. назад

Литва с декабря 2022 года не пустила в страну 800 белорусов и 150 россиян

Анджей Дуда
Новости 8 ч. назад

Дуда в Литве: "Сегодня Вильнюс и Варшава близки как никогда за последние столетия"

Юрмала
Новости 9 ч. назад

На многих пляжах Юрмалы ввели запрет и ограничение на купание из-за плохих микробиологических показателей воды

Вильнюс
Новости 9 ч. назад

Погода: выходные в Литве будут дождливыми

В Пражском Граде прошли переговоры Зеленского и Павела
Новости 9 ч. назад

В Пражском Граде прошли переговоры Зеленского и Павела

Новости2023.07.07 16:32

В Белом доме подтвердили неофициальные переговоры по Украине

DW
Deutsche Welle 2023.07.07 16:32
Белый дом (США)
Белый дом (США) / Shutterstock nuotr.

Обсуждения не были санкционированы Белым домом, но включали экс-чиновников США и главу МИД РФ. Дискуссии "не поощрялись и не инициировались нами", отметил представитель СНБ, подтвердив, однако, их факт.   

В Белом доме подтвердили факт неофициальных переговоров группы бывших высокопоставленных сотрудников нацбезопасности США с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и рядом других представителей российской внешнеполитической сферы с целью заложить основу для диалога по прекращению войны в Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби прокомментировал соответствующие сообщения в интервью CBS News. Как передало в четверг, 6 июля, агентство Reuters, Белый дом не санкционировал эти обсуждения.

"Хочу четко заявить, что эти обсуждения не поощрялись и не инициировались нами, и мы не поддерживали их каким-либо активным образом", - подчеркнул Кирби. "Как сказал президент (США Джо Байден - Ред.), никаких (разговоров - Ред.) об Украине без Украины", - добавил он.

"Администрация Байдена не санкционировала эти обсуждения", - в свою очередь заявил представитель Госдепартамента США в ответ на запрос Reuters. Администрация продолжит поставлять оружие Киеву, чтобы украинские чиновники "могли вести переговоры с позиции силы, когда посчитают, что время пришло", указал он.

По данным шести источников NBC News, Лавров общался с американскими экспертами на протяжении нескольких часов в Нью-Йорке в апреле, где он председательствовал на заседании Совета Безопасности ООН.

Перспективы дипурегулирования

На встрече, по сведениям журналистов, от американской стороны присутствовали, в частности, Ричард Хаас, бывший дипломат, вскоре покидающий пост главы Совета по международным отношениям, профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан и соучредитель программы по изучению России, Восточной Европы и Евразии в Йельском университете Томас Грэм. Последние являются научными сотрудниками Совета по международным отношениям, а также экс-чиновниками Белого дома и Госдепа США.

По данным двух источников, в других обсуждениях также принимала участие экс-помощница главы Пентагона с большим опытом в вопросах НАТО Мэри Бет Лонг.

С российской стороны, в дискуссиях участвовали ученые, руководители крупных аналитических центров и исследовательских институтов, другие представители российской внешнеполитической сферы, отметили собеседники журналистов.

Дипломатия "полуторного" трека

Обсуждались, в частности, судьба удерживаемой Россией территории, которую Украина, возможно, не сможет освободить от оккупации, и возможности дипурегулирования, пишет NBC News. По его данным, одна из целей заключалась в том, чтобы по возможности сохранить открытыми каналы связи с Россией и выяснить, где в будущем может быть пространство для компромисса.

Бывшие чиновники, участвовавшие во встрече с Лавровым, по итогам обсуждений провели брифинг для СНБ при Белом доме, сказали два источника. Речь идет о так называемой дипломатии "второго", или даже "полуторного", трека поскольку в дискуссиях принимал участие Лавров, констатировал NBC News. Официальные дипвстречи на высоком уровне между правительствами США и России по Украине были немногочисленны.

Позиция Киева

Официальный представитель офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что он не будет комментировать сообщения с опорой на источники, общая позиция Киева остается неизменной.

"Судьба Украины не может решаться без Украины. Об этом много раз говорил и президент, и все наши официальные представители. Не анонимно, а вполне конкретно и публично", - заявили в Киеве.

США хотят, чтобы РФ и Украина перешли к мирным переговорам осенью
Между тем, по данным NBC News, появляется все больше признаков того, что США и их союзники хотят, чтобы Москва и Киев перешли к мирным переговорам осенью, после завершения контрнаступления Украины.

Во время поездки в Киев в мае директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс слышал о перспективе подтолкнуть Москву к мирным переговорам до конца года, писала газета The Washington Post со ссылкой на официальных лиц. Приближающиеся президентские выборы в США повышают актуальность вопроса об окончании войны на фоне опасений, что республиканцы сократят поддержку Украины, добавляет NBC News.

И Хаас, и Купчан прогнозировали, что после контрнаступления, скорее всего, "возникнет тупик", и рекомендовали США начать закладывать основу для предложения о прекращении огня, при котором и Россия, и Украина отведут войска от линии фронта, "фактически создав демилитаризованную зону".

Как отмечали эксперты, ООН или Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе могли бы направить наблюдателей для мониторинга и обеспечения соблюдения режима прекращения огня и отвода войск, в случае его поддержания далее могли бы последовать мирные переговоры.

Майкфол: У неофициальных посредников нет доступа к Путину

В то же время экс-посол США в РФ Майкл Макфол отметил, что скептически относится к тому, что в России на данном этапе есть подходящие представители "второго трека", которые имеют прямой доступ к президенту РФ Владимиру Путину и могут служить в качестве неофициальных посредников. Ситуацию также осложнил недавний мятеж Евгения Пригожина, отмечает издание.

Ранее, 26 июня, США анонсировали выделение Украине очередного пакета военной помощи объемом в 500 млн долларов (459 млн евро). Так, ВСУ должны были быть предоставлены боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, противотанковое оружие, в том числе комплексы Javelin, и ракеты для систем ПВО Stinger и Patriot.

Deutsche Welle

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Черный шоколад (ассоциативное фото)
28 мин. назад

В России проверят американскую компанию Mars на предмет финансирования Вооруженных сил Украины

Литовско-беларусская граница
1 ч. назад

Любаевас: "На границе с РФ и Беларусью спокойно, но провокации не исключены"

Женщина
5
1 ч. назад

Семью в Мажейкяй, прожившую в квартире 27 лет, выселяют: «Нам не дают унаследовать договор»

5
Владимир Зеленский
2 ч. назад

Владимир Зеленский после Чехии посещает Словакию и Турцию

Аэропорт в Каунасе
3 ч. назад

На время саммита НАТО в Каунасском аэропорту возможны изменения времени рейсов

В Вильнюсе появилась копия штрафного изолятора, в котором содержится Алексей Навальный
4 ч. назад

В Вильнюсе пытались поджечь инсталляцию сторонников Навального, идет расследование

Движение в Старом городе
5
4 ч. назад

Некоторые ограничения из-за саммита НАТО начнутся уже сегодня. Что важно знать жителям Вильнюса?

5
"Литовские железные дороги"
5 ч. назад

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе изменится расписание поездов

Бахмут. Война России против Украины
5 ч. назад

Контрнаступление ВСУ. Как его темпы оценивают на Западе

Дорога
6 ч. назад

В связи с саммитом НАТО возобновился контроль на внутренних границах Литвы с ЕС

Церемония поднятия государственного флага на площади С. Даукантаса
18
2023.07.06 21:21

В День коронации Миндаугаса – торжественная церемония, шествие, исполнение гимна и призыв защищать европейские ценности

дополнено
18
Движение в Старом городе
5
2023.07.07 13:15

Некоторые ограничения из-за саммита НАТО начнутся уже сегодня. Что важно знать жителям Вильнюса?

5
Проект „Rail Baltica“
10
2023.07.07 08:25

Два часа до Риги, четыре часа до Варшавы: мечта о Rail Balticа с каждым годом становится все более далекой

10
Дорога
2023.07.07 11:02

В связи с саммитом НАТО возобновился контроль на внутренних границах Литвы с ЕС

"Литовские железные дороги"
2023.07.07 12:23

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе изменится расписание поездов

Департамент миграции
2023.07.07 10:01

Литва с декабря 2022 года не пустила в страну 800 белорусов и 150 россиян

В Вильнюсе появилась копия штрафного изолятора, в котором содержится Алексей Навальный
2023.07.07 13:48

В Вильнюсе пытались поджечь инсталляцию сторонников Навального, идет расследование

Анджей Дуда
2023.07.07 09:44

Дуда в Литве: "Сегодня Вильнюс и Варшава близки как никогда за последние столетия"

Юрмала
2023.07.07 08:49

На многих пляжах Юрмалы ввели запрет и ограничение на купание из-за плохих микробиологических показателей воды

В Пражском Граде прошли переговоры Зеленского и Павела
2023.07.07 08:33

В Пражском Граде прошли переговоры Зеленского и Павела