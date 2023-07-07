В Белом доме подтвердили неофициальные переговоры по Украине

Обсуждения не были санкционированы Белым домом, но включали экс-чиновников США и главу МИД РФ. Дискуссии "не поощрялись и не инициировались нами", отметил представитель СНБ, подтвердив, однако, их факт.

В Белом доме подтвердили факт неофициальных переговоров группы бывших высокопоставленных сотрудников нацбезопасности США с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и рядом других представителей российской внешнеполитической сферы с целью заложить основу для диалога по прекращению войны в Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби прокомментировал соответствующие сообщения в интервью CBS News. Как передало в четверг, 6 июля, агентство Reuters, Белый дом не санкционировал эти обсуждения.

"Хочу четко заявить, что эти обсуждения не поощрялись и не инициировались нами, и мы не поддерживали их каким-либо активным образом", - подчеркнул Кирби. "Как сказал президент (США Джо Байден - Ред.), никаких (разговоров - Ред.) об Украине без Украины", - добавил он.

"Администрация Байдена не санкционировала эти обсуждения", - в свою очередь заявил представитель Госдепартамента США в ответ на запрос Reuters. Администрация продолжит поставлять оружие Киеву, чтобы украинские чиновники "могли вести переговоры с позиции силы, когда посчитают, что время пришло", указал он.

По данным шести источников NBC News, Лавров общался с американскими экспертами на протяжении нескольких часов в Нью-Йорке в апреле, где он председательствовал на заседании Совета Безопасности ООН.

Перспективы дипурегулирования

На встрече, по сведениям журналистов, от американской стороны присутствовали, в частности, Ричард Хаас, бывший дипломат, вскоре покидающий пост главы Совета по международным отношениям, профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан и соучредитель программы по изучению России, Восточной Европы и Евразии в Йельском университете Томас Грэм. Последние являются научными сотрудниками Совета по международным отношениям, а также экс-чиновниками Белого дома и Госдепа США.

По данным двух источников, в других обсуждениях также принимала участие экс-помощница главы Пентагона с большим опытом в вопросах НАТО Мэри Бет Лонг.

С российской стороны, в дискуссиях участвовали ученые, руководители крупных аналитических центров и исследовательских институтов, другие представители российской внешнеполитической сферы, отметили собеседники журналистов.

Дипломатия "полуторного" трека

Обсуждались, в частности, судьба удерживаемой Россией территории, которую Украина, возможно, не сможет освободить от оккупации, и возможности дипурегулирования, пишет NBC News. По его данным, одна из целей заключалась в том, чтобы по возможности сохранить открытыми каналы связи с Россией и выяснить, где в будущем может быть пространство для компромисса.

Бывшие чиновники, участвовавшие во встрече с Лавровым, по итогам обсуждений провели брифинг для СНБ при Белом доме, сказали два источника. Речь идет о так называемой дипломатии "второго", или даже "полуторного", трека поскольку в дискуссиях принимал участие Лавров, констатировал NBC News. Официальные дипвстречи на высоком уровне между правительствами США и России по Украине были немногочисленны.

Позиция Киева

Официальный представитель офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что он не будет комментировать сообщения с опорой на источники, общая позиция Киева остается неизменной.

"Судьба Украины не может решаться без Украины. Об этом много раз говорил и президент, и все наши официальные представители. Не анонимно, а вполне конкретно и публично", - заявили в Киеве.

США хотят, чтобы РФ и Украина перешли к мирным переговорам осенью

Между тем, по данным NBC News, появляется все больше признаков того, что США и их союзники хотят, чтобы Москва и Киев перешли к мирным переговорам осенью, после завершения контрнаступления Украины.

Во время поездки в Киев в мае директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс слышал о перспективе подтолкнуть Москву к мирным переговорам до конца года, писала газета The Washington Post со ссылкой на официальных лиц. Приближающиеся президентские выборы в США повышают актуальность вопроса об окончании войны на фоне опасений, что республиканцы сократят поддержку Украины, добавляет NBC News.

И Хаас, и Купчан прогнозировали, что после контрнаступления, скорее всего, "возникнет тупик", и рекомендовали США начать закладывать основу для предложения о прекращении огня, при котором и Россия, и Украина отведут войска от линии фронта, "фактически создав демилитаризованную зону".

Как отмечали эксперты, ООН или Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе могли бы направить наблюдателей для мониторинга и обеспечения соблюдения режима прекращения огня и отвода войск, в случае его поддержания далее могли бы последовать мирные переговоры.

Майкфол: У неофициальных посредников нет доступа к Путину

В то же время экс-посол США в РФ Майкл Макфол отметил, что скептически относится к тому, что в России на данном этапе есть подходящие представители "второго трека", которые имеют прямой доступ к президенту РФ Владимиру Путину и могут служить в качестве неофициальных посредников. Ситуацию также осложнил недавний мятеж Евгения Пригожина, отмечает издание.

Ранее, 26 июня, США анонсировали выделение Украине очередного пакета военной помощи объемом в 500 млн долларов (459 млн евро). Так, ВСУ должны были быть предоставлены боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, противотанковое оружие, в том числе комплексы Javelin, и ракеты для систем ПВО Stinger и Patriot.

Deutsche Welle