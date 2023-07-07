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Новости2023.07.07 15:13

Владимир Зеленский после Чехии посещает Словакию и Турцию

РC
Радио «Cвобода» 2023.07.07 15:13
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / AP nuotr.

Власти Чехии обещают дальнейшую поддержку Киеву в отражении российской агрессии, включая поставки военных вертолётов, сообщил премьер-министр чешского правительства Петр Фиала после переговоров в Праге с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Украина также борется и за нас, за безопасность всей Европы", - подчеркнул Фиала.

По итогам встречи также стало известно, что Чехия предоставит Украине артиллерийские снаряды и поможет с обучением украинских летчиков для полетов на современных западных военных самолетах. Страны подписали меморандум о сотрудничестве в военно-технической сфере.

Премьер-министр Чехии заявил, что будущее Украины связано с Евросоюзом и НАТО. "Мы не знаем, когда война завершится, но мы знаем сейчас то, что мы должны открыть двери в ЕС и НАТО храброму народу Украины", - заявил Фиала.

Владимир Зеленский сказал, в свою очередь, что Украина должна сделать всё возможное для начала переговоров с европейскими структурами о присоединении к блоку. Зеленский также отметил, что Украине необходимо дальнобойное оружие, чтобы противостоять вторгшейся на её территорию российской армии. "Без дальнобойного оружия сложно не только вести наступательные действия, но и обеспечивать оборону", - добавил Зеленский.

В четверг вечером Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции после переговоров в праге с президентом Петром Павелом, что "идеальным" для Украины было бы ее приглашение в НАТО на саммите Союза в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля. Павел на этой же пресс-конференции заявил, что момент окончания войны будет важным для того, чтобы Украина начала переговоры о вступлении в Североатлантический союз. По его словам, это будет и в интересах Чехии, как и вступление Украины в Европейский Союз.

До визита в Чехию Владимир Зеленский 6 июля провёл переговоры в Болгарии, а из Праги он сделал остановку в столице Словакии Братиславе - на пути в Турцию. В Братиславе ожидаются его переговоры с президентом Зузаной Чапутовой. В Стамбуле запланирована встреча с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. По сведениям турецкой стороны, которые приводит Reuters, на переговорах будут обсуждаться, в том числе, перспективы дальнейших обменов пленными с Россией и судьба зерновой сделки с Москвой по экспорту украинской сельхозпродукции из черноморских портов.

Радио «Cвобода»

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