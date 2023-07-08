На время саммита НАТО территорию и здание Litexpo перенял секретариат НАТО

Подготовленные к саммиту НАТО помещения и вся территория выставочного центра Litexpo были переданы в пятницу представителям Международного секретариата НАТО

«После двухдневной инспекции сегодня мы услышали окончательный вывод представителей НАТО - все построенные и адаптированные к саммиту объекты, инженерно-технологические решения соответствуют требованиям НАТО. С сегодняшнего дня территория Litexpo будет передана в ведение представителей НАТО, а сотрудники Службы охраны руководства будут нести ответственность за ее безопасность», — заявил в пятницу исполняющий обязанности директора Litexpo Юстинас Борткявичюс.

В центре отмечают, что всего для саммита НАТО оборудовано 24 тыс. кв. м площадей, в том числе недавно построенные временные павильоны на открытой площадке, появилось 2 тыс. новых рабочих мест. Планируется, что в саммите примут участие около 5 тысяч человек.

Как говорится в сообщении Litexpo, вся инфраструктура центра адаптирована к требованиям НАТО: вентиляция, IT-системы, системы безопасности и т. д.

Выставочные залы Litexpo были оборудованы технически сложной конструкцией «дом в доме» — помещения, специально приспособленные для проведения саммита НАТО, залы для встреч и пресс-конференций, заседаний делегаций, рабочие кабинеты. Подготовлено отдельное пространство, где будут работать до 2 тыс. представителей литовских и зарубежных СМИ.

Отмечается, что все внутренние интерьерные решения должны соответствовать не только безопасности, но и официальным критериям атрибутики НАТО, а неформальные переговорные помещения будут украшены работами литовского художника Казиса Варнялиса.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Такое мероприятие проводится в Литве впервые.