Вильнюс демонстрирует поддержку членства Украины в НАТО

По мнению депутатов литовского Сейма, Вооруженные силы Украины защищают сейчас от российской агрессии не только свою страну, но и всю Европу.

В канун саммита НАТО, который будет проходить в столице Литвы 11–12 июля, на Кафедральной площади Вильнюса состоялся традиционный митинг солидарности с Украиной. Подобные акции проходят здесь каждый понедельник с начала полномасштабного вторжения России в соседнюю страну. Данная акция была уже 62-я по счету, но в связи с тем, что до встречи в верхах стран Североатлантического альянса остается всего неделя, лозунгом акции стал призыв «Украине – членство в НАТО без каких-либо условий».

В митинге приняли высокопоставленные литовские и украинские чиновники, которые говорили о перспективах украинского членства в НАТО, выступали литовские и украинские артисты. Спикеры произносили речи на украинском и литовском языках, на площадь пришли представители украинской и белорусской диаспор, а вот известных противников путинского режима из числа российской оппозиции заметно не было, хотя в Вильнюсе их сейчас проживает очень много.

Митинг «Украине – членство в НАТО без каких-либо условий» / E.Blaževič / LRT nuotr.

«Весь мир движется туда, куда мы хотели, чтобы он двинулся 15 лет назад в Бухаресте»

Выступавшие отмечали, что принятие Украины в НАТО – это не только безопасность на восточном фланге, но и общая безопасность цивилизованного мира.

Одной из выступавших была спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. В кратком комментарии для Русской службы «Голоса Америки» она сказала: «Если бы воля Литвы была главной, то конечно Украина получила бы приглашение стать членом НАТО уже здесь на саммите в Вильнюсе. Мы делали и будем делать все возможное вместе с нашими партнерами и самыми близкими союзниками, чтобы так и случилось. Что очень важно, так это то, чтобы НАТО в то же самое время сохранило единство и дали ясный сигнал Украине, что она де-факто будет членом НАТО как можно скорее».

Главную тему митинга солидарности отметил в своем комментарии и член Комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантас Павилёнис.

На вопрос, получит ли Украина ясное и артикулированное приглашение вступить в Альянс после окончания войны, о чем говорил президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью CNN, член Комитета Сейма ответил: «Я все-таки верю в то, что Байден приоткроет Украине двери в НАТО. И это программа-максимум. Если говорить о программе-минимум, то это мы имеем сегодня. Мы живем в историческое время и весь мир движется туда, куда мы хотели, чтобы он двинулся 15 лет назад в Бухаресте. Это то, что касается Украины, а все остальное я уверен – будет сделано. Единственное, чего мы не узнаем, вероятно, до последних минут Вильнюсского саммита, это решение Турции по Швеции. Шведы приезжают в Вильнюс и будут встречаться с турецкой стороной, поэтому я очень надеюсь на прорыв в этом вопросе. И что турецкий лидер встанет на одну сторону с Путиным, это был бы не самый мудрый шаг. НАТО – единственная организация, которая связывает Турцию с Западом».

Митинг «Украине – членство в НАТО без каких-либо условий» / E. Blaževič / LRT nuotr.

«Мы прагматично смотрим на этот мир, и мы понимаем, что нам нужно, чтобы стать членом НАТО»

Из Киева посредством видеосвязи к участникам митинга обратился советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Вот несколько основных тезисов из его речи:

«Мы с вами прекрасно поняли, когда началась эта война, что такое Россия».

«У меня не было ни единого сомнения, что именно страны Балтии будут стоять рядом с нами, когда мы будем переживать самые трагичные моменты в своей истории. Но мы знаем цену, которую мы платим, и вы знаете эту цену, которую мы платим».

«Сегодня это все важно подчеркивать раз за разом, чтобы другие страны, которые далеко от войны и очень далеки от настоящей России, чтобы у них не было иллюзий, что с Россией можно иметь дела».

«Точно также мы с вами понимаем, что Украина не будет в НАТО завтра, не будет членом НАТО на саммите в Вильнюсе. Это очевидные вещи. Мы прагматично смотрим на этот мир, и мы понимаем, что нам нужно сделать, чтобы стать членом НАТО. Нам нужно перестраивать всю систему глобальной безопасности. Она должна выглядеть по-другому».

«Мы должны зафиксировать на саммите в Вильнюсе, что это переломный саммит, совсем не похожий на Бухарестский саммит, где была допущена для НАТО фатальная ошибка. Там было сказано, что Россия имеет право на свои интересы и поэтому суверенные права таких стран, как Украина, могут быть отложены в сторону. Мне кажется, что в Вильнюсе все это будет исправлено. И мы начинаем быстрое движение к членству в НАТО».

Митинг «Украине – членство в НАТО без каких-либо условий» / E. Blaževič / LRT nuotr.

Упреки в адрес бюрократов из НАТО и ООН читались на плакатах присутствовавших украинцев, которые напоминали, что каждый день на жителей самой большой европейской страны падают российские ракеты и снаряды, убивая и калеча людей, которые хотели просто мирно жить.

Трогательным было выступление детского хора «Дети Небесного легиона». У этих ребят на фронте погибли отцы, а они со своими мамами уехали из Украины. Их выступление вызывало слезы у присутствовавших, но сами ребята на вопрос – что им дает силы для того, чтобы петь, говорили, что они верят в будущее своей страны, что они очень скоро туда вернутся и будут учиться и работать, как того хотели их погибшие родители.

«Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе не должен повторить ошибку Мюнхена 1938 года»

Заместитель председателя Комитета по европейским делам Сейма Литовской Республики Эмануэлис Зингерис в своем выступлении на митинге в поддержку членства Украины в НАТО напомнил события, предшествовавшие Второй мировой войне. «Перед нападением Германии на Советский Союз было очень плодотворное сотрудничество между Гитлером и Сталиным, между Риббентропом и Молотовым. Результатом этого "сотрудничества" стала дележка Европы между двумя тоталитарными режимами. А после окончания войны Центральная и Восточная Европа превратились в советский концлагерь», – сказал он, обращаясь к собравшимся на Кафедральной площади Вильнюса.

Митинг «Украине – членство в НАТО без каких-либо условий» / E. Blaževič / LRT nuotr.

Политик подчеркнул, что в этом концлагере, наряду с Польшей, Чехословакией и другими странами так называемого «социалистического содружества» оказались республики Балтии и Украина. «И вот эта международная архитектура, возникшая после Второй мировой войны, приходит к своему завершению прямо сейчас по мере того, как Украина отстаивает свое право на свободу. И предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе не должен повторить ошибку Мюнхена 1938 года, когда Запад предал Чехословакию, а затем и всю Восточную Европу, не оказав противодействия "Пакту Молотова - Риббентропа". Важно понимать, что сейчас Украина сражается не только за свою свободу, она держит линию обороны, защищая всю Европу, отстаивая право всех людей жить мирно и так, как они хотят, соблюдая все законы и не испытывая страха перед агрессором», - завершил свою речь Эмануэлис Зингерис.

По окончании митинга все желающие сфотографировались у подножия памятнику князю Гедиминасу и спели украинский гимн.

Митинг «Украине – членство в НАТО без каких-либо условий» / E. Blaževič / LRT nuotr.

После митинга Эмануэлис Зингерис побеседовал с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» и рассказал, что он только что вернулся из Страсбурга, где Совет Европы принял резолюцию о политических последствиях войны России против Украины. «Самое важное то, что 46 стран попросили всех членов НАТО принять на саммите в Вильнюсе решение о приеме Украины в НАТО в ближайшем будущем. А второе – предложили сделать реестр всех жуликов мира, которые обходят санкции через Казахстан и другие страны, и тем самым наживаются на крови украинцев», - подчеркнул литовский парламентарий.

По его словам, в Страсбурге также было принято решение составить списки всех «вагнеровцев и кадыровцев» и передать их на пограничные пункты стран шенгенской зоны, чтобы перекрыть фигурантам списков возможность въезда в Европу. Также эти списки будут переданы Интерполу.

Еще одним важным пунктом этого документа Эмануэлис Зингерис считает призыв ускорить подготовку Международного трибунала по военным преступлениям российской армии в Украине. А также провести голосование по этому вопросу на Генеральной ассамблее ООН.

Митинг «Украине – членство в НАТО без каких-либо условий» / E. Blaževič / LRT nuotr.

Голос Америки