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НОРАД: Четыре российских военных самолета обнаружены близ Аляски

ГА
Голос Америки 2023.07.06 07:35
Российские военные самолеты обнаружены в воздушном пространстве вблизи Аляски
Российские военные самолеты обнаружены в воздушном пространстве вблизи Аляски / фото AP

При этом российская авиация оставалась в международном воздушном пространстве.

Четыре российских военных самолета были обнаружены в воздушном пространстве вблизи Аляски, которое контролируется США в целях национальной безопасности.

Инцидент произошел в понедельник в Опознавательной зоне ПВО Аляски, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

В сообщении командования, опубликованном в «Твиттере», говорится, что оно «обнаружило и отследило четыре российских военных самолета, действующих в Опознавательной зоне ПВО Аляски 3 июля 2023 года».

«Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство, – подчеркнуло командование. – Российская активность в Опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза».

Голос Америки

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