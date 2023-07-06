НОРАД: Четыре российских военных самолета обнаружены близ Аляски

При этом российская авиация оставалась в международном воздушном пространстве.

Четыре российских военных самолета были обнаружены в воздушном пространстве вблизи Аляски, которое контролируется США в целях национальной безопасности.

Инцидент произошел в понедельник в Опознавательной зоне ПВО Аляски, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

В сообщении командования, опубликованном в «Твиттере», говорится, что оно «обнаружило и отследило четыре российских военных самолета, действующих в Опознавательной зоне ПВО Аляски 3 июля 2023 года».

«Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство, – подчеркнуло командование. – Российская активность в Опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза».

Голос Америки