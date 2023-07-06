Польша и Италия призвали НАТО предоставить Украине реальные гарантии безопасности

Украина настаивает на том, чтобы на саммите 11-12 июля в Вильнюсе ей была предоставлена дорожная карта для вступления в альянс.

Польша и Италия считают, что Украина должна получить реальные гарантии безопасности, заявили в среду министры этих стран в преддверии саммита НАТО, на котором Киев надеется получить четкий сигнал о том, что сможет вступить в альянс в будущем.

Украина настаивает на том, чтобы в ходе саммита в Вильнюсе Североатлантический альянс заявил, что Киев присоединится к нему вскоре после окончания войны, и разработал «дорожную карту» для вступления.

«Мы полностью согласны с Польшей в вопросе о необходимости реальных гарантий безопасности для Украины, в частности потому, что предоставление реальных гарантий безопасности Украине также является ключевым условием достижения в будущем справедливого и прочного мира», – заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони в ходе визита в Варшаву.

Мелони подчеркнула, что Италия будет продолжать оказывать «всестороннюю поддержку» Украине «столько, сколько потребуется», добавив, что «это также относится к предстоящему саммиту в Вильнюсе».

Мелони решительно поддерживает Киев, несмотря на некоторые опасения среди ее союзников по консервативной коалиции, которые в прошлом были близки к президенту России Владимиру Путину.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поддерживает предложения Италии по Украине.

Голос Америки