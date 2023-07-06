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Британский военачальник: «Россия потеряла половину боевого потенциала»

РC
Радио «Cвобода» 2023.07.06 10:30
Война России против Украины
Война России против Украины / AP nuotr.

Командующий британской армией адмирал Энтони Радакин считает, что Россия потеряла уже половину своего боевого потенциала на войне в Украине. Об этом он заявил на слушаниях в парламенте, сообщает газета Financial Times. Также он считает, что главное контрнаступление украинских войск ещё впереди.

По данным Радакина, Россия потеряла в Украине 2500 танков и потратила около 10 миллионов снарядов. При этом, указывает адмирал, российская военная промышленность способна производить в год не более одного миллиона снарядов и в лучшем случае 200 новых танков.

Он подтвердил, что украинское контрнаступление движется медленно. Задача ВСУ, по его мнению, состоит в изматывании противника и растягивании линии фронта. "Вопрос в том, чтобы сделать более чем тысячекилометровую линию фронта проблемой больше для России, чем для Украины", – сказал он, объясняя украинскую стратегию многочисленных точечных ударов.

Радакин считает, что главные проблемы украинской армии сейчас – это большая плотность устроенных россиянами минных полей, недостаток поддержки с воздуха и то, что Украина получила от западных партнёров не все вооружения, которые запрашивала. В то же время, сказал он, у российской армии на данный момент нет сил для собственного крупного наступления.

Министерство обороны России отреагировало на высказывания Радакина, назвав их "враньём вселенских масштабов" и заявив, что британский штаб обороны "переквалифицировался во внештатный филиал Би-би-си".

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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