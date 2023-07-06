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Новости2023.07.06 08:00

В Шевченковском райсуде Киева произошёл взрыв

РC
Радио «Cвобода» 2023.07.06 08:00
У здания Шевченковского суда, Киев
У здания Шевченковского суда, Киев / фото AP

В здании Шевченковского районного суда Киева произошел взрыв. Его устроил доставленный из СИЗО в суд на заседание по продлению меры пресечения Игорь Гуменюк.

Гуменюк — боец батальона "Сич", обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года. Тогда несколько сотен человек протестовали против введения в Конституцию Украины особого статуса Донбасса. Погибли трое бойцов Нацгвардии, более 140 человек получили ранения.

Телеграм канал Klymenko Time сообщает, что Гуменюк погиб. По предварительной данным, он совершил самоподрыв. Во время штурма Шевченковского райсуда ранения получили два бойца полицейского спецназа.

По предварительным данным МВД Украины, после заседания суда Гуменюк закрылся в туалете, затем открыл дверь и бросил взрывное устройство в конвориров. Взрывов, предварительно, было два. После этого Гуменюк попытался сбежать.

Прибывший спецназ попытался остановить обвиняемого. Он решил бросить в них взрывчатку, но от взрыва сам погиб на месте.

Полиция выясняет, как взрывчатка оказалась в суде.

Радио Свобода

# В мире# Украина
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