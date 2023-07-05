Волонтёр, устанавливавшая копию изолятора Навального в Вильнюсе: «Меня обвиняли в том, что я военная преступница»

В Вильнюсе на Площади Европы соратники российского оппозиционера Алексея Навального установили копию тюремной камеры-изолятора, так называемой «ШИЗО», в которой он провел уже в общей сложности полгода. Тем самым команда Навального надеется привлечь внимание к условиям содержания в российских тюрьмах сотен оппозиционеров – жертв кремлевского режима.

По словам оппозиционера Леонида Волкова, Вильнюс – это уже восьмой город в Европе, в котором Фонд борьбы с коррупцией (организация, основанная А. Навальным – ред.) открывает эту инсталляцию, максимально точную копию той камеры ШИЗО (штрафного изолятора – ред.), в которой Алексей Навальный за последний год провел 180 дней.

«Алексей Навальный, разумеется, не единственный политический заключенный в России, и не единственный, который содержится в ужасных условиях: их сотни, и условия их содержания бывают зачастую еще хуже. Но Алексей Навальный для многих людей во всем мире является символом российского сопротивления, антивоенного и антипутинского протеста, и вот эта бетонная клетка тоже уже стала важным символом», – сказал соратник Навального.

Леонид Волков / Ю. Стацявичюс / LRT

Леонид Волков на открытии копии ШИЗО объяснил, что показывая изолятор изнутри, сотрудники ФБК, тем не менее, никого не хотели вогнать в депрессию, хотя, по его же словам, провести там даже 3 минуты может показаться достаточно депрессивным занятием.

«Мы хотим показать надежду, потому что, с одной стороны, мы видим эту клетку, а с другой стороны, мы видим посты, твиты, публикации, статьи, которые Алексей Навальный пишет прямо в этой клетке: все тексты, которые мы публикуем в его социальных сетях, пишет он сам буквально в этих условиях. Ну и мы понимаем, что если у человека есть силы из таких условий писать то, что он пишет, говорить то, что он говорит, – ну, тогда нам-то всем уж совсем грех сдаваться, опускать руки. Конечно, для нас, для коллег, для друзей Алексея Навального он сам – символ надежды, и эта крохотная камера тоже в значительной степени является символом надежды», – заявил Л. Волков.

Пресс-атташе Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш, в свою очередь, говорит, что связь с Алексеем Навальным сейчас поддерживать очень сложно.

«У него сейчас идет суд по уголовному делу по экстремизму, по которому ему грозит еще до 30-ти лет. Суд закрытый, и заседания проходят буквально каждый день. Но при этом практически никакой информации мы не знаем, потому что сами адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, никаких журналистов туда пускать нельзя, слушателей – тоже. Сам суд проходит в колонии, поэтому сейчас новостей совсем мало, и в принципе связь с Алексеем очень затруднена», – говорит К. Ярмыш.

В Вильнюсе появилась копия штрафного изолятора, в котором содержится Алексей Навальный / Ю. Стацявичюс / LRT

В последнее время особенно сильно цензурируется вся переписка Навального, даже юридическая переписка с адвокатами, что, в принципе, запрещено российским законом, – но относительно Алексея всегда действуют особенные путинские законы.

«Поэтому ему запрещено буквально все: у него нет свиданий, у него нет звонков, и даже время на собственно писание писем у него ограничено – меньше, чем полчаса в день, то есть ему дают бумагу и ручку буквально на какие-то считанные минуты, и за это время довольно сложно успеть что-то написать. Поэтому, действительно, сейчас с ним связь очень трудная», – констатирует К. Ярмыш.

С А. Навальным общаются адвокаты. Он видится с ними буквально каждый день на суде, достаточно регулярно они приходят к нему в колонию. Им не запрещают приходить туда, проблема только в том, что часто изобретаются всевозможные предлоги, почему они не могут к нему попасть.

«Например, комната для свиданий бывает занята. Дело в том, что в колонии находится 1600 заключенных, и комнат для свиданий – одна, поэтому, по большому счету, она может быть занята, когда администрации угодно. Вот с помощью каких-то таких мелких вещей они стараются в обход закона не пускать адвокатов. Тем не менее, конечно, они все-таки видятся с Алексеем», – говорит соратница А. Навального.

В Вильнюсе появилась копия штрафного изолятора, в котором содержится Алексей Навальный / Ю. Стацявичюс / LRT

Семья, друзья и адвокаты оспаривают каждое несправедливое решение руководства колонии, в которой он находится.

«У него одновременно сейчас около 25 дел, где он судится с колонией о непредоставлении каких-то базовых прав, которые должны ему оказываться как заключенному, так что совершенно все оспаривается. Но суды в России, к сожалению, не независимые, поэтому вывод этих жалоб всегда понятен. Тем не менее Алексей очень ответственно продолжает это делать просто потому, что ведь это правильно, так нужно делать, и он пишет жалобы постоянно. У него точно руки не опустились, думаю, что он будет последним человеком в России, у которого опустятся руки, поэтому он нас всех, наоборот, заряжает оптимизмом», – уверяет К. Ярмыш.

Брат Алексея Навального Олег тоже в свое время провел три месяца во внутреннем тюремном изоляторе в связи с уголовным «делом «Ив Роше»», по которому получил три с половиной года колонии общего режима.

Сейчас он говорит, что пережить ШИЗО можно – но только с шутками, а потом поскорее забыть.

«Изолятор – достаточно грустное место, там очень медленно тянется время, там холодно, или душно, или сыро, или как-то некомфортно, то есть оно как бы специально для этого и создается. Заключенного, который уже потерялся, уже, возможно, находится в дискомфортной ситуации, администрация помещает в такие, так сказать, клетки, чтобы еще больше подавить, додавить, заставить замолчать, отказаться от того, что он делает. Это они и делают с Алексеем», – уверен О. Навальный.

Олег Навальный / Ю. Стацявичюс / LRT

По словам брата оппозиционера, в ШИЗО сажают за что угодно. Повод может быть любым, чисто формальным.

«Меня сажали за то, что я ходил в майке, за то, что не поздоровался, – это все формализм, вся процедура по которой они помещают в изолятор, абсолютно формальна, то есть они могут либо привлечь каких-то зеков, которые дадут против тебя показания, на основании которых они переводят тебя в ШИЗО, либо просто сотрудник дает показания, – и все, отправляют туда. Комиссия собирается, 15 рыл в погонах, и рассказывают тебе, какой ты злостный нарушитель и как ты все нарушил. И потом отправляют вот в такой «мешочек», – вспоминает О. Навальный.

ШИЗО в основном применяется к тем, кто как-то мешает администрации, но у О. Навального была другая ситуация.

«Меня просто держали в заложниках, поэтому ко мне приходили из администрации, говорили: мы, типа, ничего против тебя лично не имеем, но нам нужно поместить тебя в ШИЗО», – говорит О. Навальный.

В таком изоляторе, по большому счету, нечем заняться, спасает только книга и возможность писать письма.

Олег Навальный / Ю. Стацявичюс / LRT

«Книжка спасает, но там к книжкам тоже доступ ограниченный, всем везде по-разному дают. У нас выдавали раз в неделю одну книжку и только в мягком переплете. Там это была Донцова, к сожалению, поэтому мне пришлось ознакомиться с некоторыми ее трудами. Но если есть книга, то это можно еще пережить. А так – думаешь, коротаешь время. Письма можно писать, но это зависит от того, на сколько времени дают ручку: вот Алексею дают на полчаса, мне давали на час, типа, с 6 до 7 – вот в это время можешь писать. И больше ничего не делаешь», – заключает О. Навальный.

Еда в штрафном изоляторе представляет собой еще один повод для беспокойства.

«С едой сложно. Ты же не имеешь доступа к горячей еде, ну то есть к горячим напиткам, скажем так. Это очень важная история: если ты не можешь, скажем, попить горячий чай, ты все время чувствуешь, что ты голодный. У тебя нет доступа к своим продуктам, нет доступа к передачам, нет доступа к свиданию, – все ограничено», – говорит О. Навальный.

Несмотря на все ужасы ШИЗО и долгий срок, на который собираются посадить А. Навального, его брат Олег говорит, что верит в него.

«Я верю, что ШИЗО не ничего с ним не сделает. Чтобы вы понимали, уже полгода мы возим этот макет ШИЗО по Европе, и примерно половину из этого полугода Алексей провел вот в такой же камере. Сколько можно продержаться в таком режиме – это вопрос, который не имеет ответа. Все зависит от каждого человека, все индивидуально. Я помню, что некоторые зеки в колонии падали в обморок, когда им объявляли, что их в ШИЗО помещают: для кого-то это прямо непереносимая история, кто-то этому относится чуть легче» – говорит О. Навальный.

Олег Навальный / Ю. Стацявичюс / LRT

У А. Навального не было свиданий с семьей уже год, но 2021 г. он смог увидеться с братом, и для Олега, по его собственным словам, это было счастливое время.

«Это была счастливая встреча, потому что до этого я его увидел в Омске в реанимации. В любом случае это было счастливое время, которое мы провели с семьей, несмотря на то, в каких обстоятельствах это было. Главное же, кто встречается, а не где», – с оптимизмом заключает О. Навальный.

Волонтёры, устанавливавшие камеру, столкнулись с нападками

Макет ШИЗО Навального помогали устанавливать волонтёры из команды Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и иммигранты из России. Екатерина (имя изменено по просьбе собеседницы) этническая литовка, но родилась и большую часть жизни прожила в России, она обладает российским гражданством. В Литву девушка переехала пять лет назад и сейчас заканчивает тут школу.

Екатерина решила помочь устанавливать ШИЗО, так как интересуется российской политикой и поддерживает Алексея Навального. Девушка рассказывает, что вчера, в день установки копии тюремной камеры на Площади Европы в Вильнюсе, она столкнулась с нападками со стороны некоторых граждан Литвы.

«Один достаточно молодой человек – ну я бы сказала, ему чуть больше 30 – литовец, принёс нам бутерброд с колбасой, в знак протеста против этого ШИЗО. Я с ним говорила по-литовски и попросила его вежливо оставить нас и пойти дальше, мол, спасибо, мы поняли ваш протест. Он говорил нам, чтобы мы ехали в Россию или как остальные русские убегали в Казахстан или Грузию. Я говорю, знаете, несмотря на то что у меня российское гражданство, я имею право здесь быть, Литва демократическая страна. Например, [депутат Сейма] Пятрас Гражулис может собрать митинг свой за традиционную семью, а почему мы не можем провести такую акцию?», – задаётся вопросом Екатерина.

Леонид Волков спорит с литовским активистом, пришедшим выразить протест против установки изолятора / Ю. Стацявичюс / LRT

Девушка является волонтёром в одной из организаций Литвы, помогающих репрессированным белорусам, также она помогает украинским беженцам, прибывшим в Литву. Она объясняла это мужчине, который принёс бутерброд, но безуспешно.

«У меня есть татуировка, которую я набила в честь Украины, и я ему решила её показать, а он взял и посмеялся надо мной», – рассказывает девушка.

В интервью «Эху Москвы» в 2014 году А. Навальный сравнил Крым с бутербродом. «Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?», – задавался тогда вопросом политик. Помимо прочего, он советовал украинцам не обманывать себя. «Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины», – заявлял А. Навальный. Однако в то же время политик подчеркивал, что полуостров Россией «был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм».

Эти заявления часть сторонников А. Навального заставили в нём разочароваться и на годы вперёд предопределили отношение к нему большого числа украинцев, которые видят в нём шовиниста, империалиста и врага украинского народа.

Однако в феврале 2023 года, находясь в заключении, А. Навальный в своих социальных сетях заявил про необходимость соблюдения международно признанных границ Украины 1991 года, то есть вместе с оккупированным Крымом.

«Почти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их смену в XXI веке нельзя», – писал А. Навальный.

Екатерина говорит, что ей не близки заявления главного российского оппозиционера про бутерброд, но при этом девушка подчеркивает, что политикам, как и любому человеку, свойственно менять своё мнение.

«Я считаю, что каждый политик может ошибаться, делать какие-то неправильные выводы. Это встречалось и в литовской политике, и вообще в любой политике. <…> И я очень рада, что А. Навальный поменял своё мнение, потому что, если человек не меняется – это значит, что он узколобый. Возможно, мне хотелось бы, чтобы он делал больше акцент на Украине, но он больше делает акцент на России, на мобилизации, например, но он российский политик, и я это понимаю», – говорит Екатерина.

В мероприятии помимо соратников А. Навального участвовали вице-министр иностранных дел Литвы Манта Адоменас (в центре) и посол США в Литве Роберт С. Гилкрист (слева) / Ю. Стацявичюс / LRT

Помимо мужчины, принесшего волонтёрам, устанавливавшим макет ШИЗО А. Навального, бутерброд, Екатерину обвинили в «военных преступлениях», живущие в Литве украинцы. По словам девушки, волонтёров упрекали в том, что они не имеют права устанавливать здесь макет тюремной камеры, потому что скоро в Литву приедет Владимир Зеленский. «Я сказала, что я такой же житель Вильнюса [как и они], что живу здесь уже 5 лет. Я говорила, что также, как и они имею право на высказывание, но они считают, что я не имею права, потому что они просто не любят русских», – рассказывает Екатерина.

«Я это понимаю и абсолютно принимаю, потому что лично у меня есть комплекс вины. Возможно, в некотором роде я тоже считаю, что ну мы, русские, кто против войны и кто нормальный человек, должны сейчас это все пережить, перетерпеть, и мы должны это принимать с пониманием от украинцев, потому что мы правда виноваты. Каждый по-своему: кто-то не боролся, кто-то считал, что его это не касается. В итоге все такие мнения всё равно привели к войне».

Чувство вины и стресс, испытываемый Екатериной после с начала полномасштабного вторжения, сказались на её здоровье. Девушка говорит, что раньше испытывала психологические проблемы, но после 24 февраля у неё ухудшилось не только ментальное, но и физическое здоровье. По словам девушки, в последние полтора года у неё развился синдром раздраженного кишечника – заболевания, которое возникает у людей в основном во время депрессии, тревожных состояний и стресса.

После нападок в свой адрес в связи с участием в установке макета камеры А. Навального, Екатерина пошла на встречу со своей подругой, которая тоже приехала в Литву из Украины, и тоже оказалась здесь, убегая от войны, но только ещё в 2014 году. Познакомились девушки в одной из специализированных школ Вильнюса, куда из разных стран мира приезжают учиться дети с литовскими корнями, как Екатерина. Когда в 2014 году на востоке Украины началась война, эта школа приняла несколько десятков учеников из Донбасса. Там девушки и подружились.

В Вильнюсе появилась копия штрафного изолятора, в котором содержится Алексей Навальный / Ю. Стацявичюс / LRT

«Мы с ней попали в один класс. И, представляете, мы родились в один год, один месяц, с разницей в один день. Она из Горловки, то есть оттуда, где всё в 2014 году и началось. Мы очень много раз проходили с ней вот эту тему (войны). Ещё также у нас есть подруга [из Украины], у которой папу убили на войне в 2014 году. У неё большие психологические проблемы из-за этого. И как-то мы сидели все вместе, и они мне сказали, что ты не виновата в этом», – делится Екатерина.

Встреча со своей подругой – украинкой, после установки ШИЗО, помогла девушке справиться со своими эмоциями: «Меня очень защищает моя подруга, и вчера, когда я с ней встречалась, она меня успокаивала от истерики, потому что было очень эмоционально тяжело всё вынести и невозможно было пройти всё это без слёз».

Что не устраивает противников копии камеры в Вильнюсе?

Что не устраивает противников копии камеры в Вильнюсе?

Жители столицы, недовольные появлением копии ШИЗО, в котором больше полугода провёл А. Навальный, пришли и на открытие объекта в Вильнюсе. Это были несколько человек, часть из них – иммигранты и политические активисты из России.

«С нашей точки зрения, это выглядит цинично. Делать это именно в момент проведения саммита НАТО, когда решаются вопросы по Украине, связанные с выживанием вообще целой нации, хорошие русские, как всегда, хотят показать всему миру, что им хуже, чем в остальным, и оттянуть внимание от украинской повестки. Пусть бы они выставили вот эту свою инсталляцию там, где ей положено быть. Собственно говоря, там, где было бы логично, скажем, у российского посольства, это было бы вполне приемлемо», – говорит Наталья Васильева, политбеженец из России.

Спор из-за установки тюремной камеры А. Навального в Вильнюсе (иллюстративное фото, на нём не запечатлены герои данного раздела) / Ю. Стацявичюс / LRT

Вместе с Н. Васильевой выразить протест против установки камеры пришёл политический активист из Санкт-Петербурга, Владислав Шипицин. Он регулярно посещает акции украинцев и белорусов в Вильнюсе, на которых выступает с критикой российской оппозиции.

«Они осуждают Русский добровольческий корпус, который вторгся на территорию России, но при этом, на крови украинцев они хотят въехать в Кремль. Мы не против освобождения Навального, он должен быть освобождён, но не так. Во-первых, в России около 600 политзаключённых, а не один Навальный. И он сидит не за антивоенную повестку, он сидит вообще не по политическим обвинениям, он добровольно туда поехал, добровольно сдался. <…> Чего его спасать?», – задаётся вопросом В. Шипицин.

«Они даже не знают имён всех остальных политзаключённых. Когда белорусы выходили, они вынесли полторы тысячи портретов всех политзаключённых. А тут, он у них единственный кумир. Теперь ещё и вот это будку поставили в центре города», – добавляет мужчина.

В мае этого года В. Шипицин облил кетчупом российского журналиста и общественного деятеля Виктора Шендеровича, приехавшего в столицу Литвы давать концерт.

Противники установки ШИЗО А. Навального в Вильнюсе / Ю. Стацявичюс / LRT

Российская политическая беженка Н. Васильева винит в установке копии камеры А. Навального в Вильнюсе власти Литвы и считает это цинизмом.

«Я подала здесь прошение на политическое убежище и глядя на это, что, естественно, делается с одобрения властей, как минимум, Вильнюса, мне хочется подумать о том, в какой следующей стране, где дальше мне просить убежища? Потому что это похоже на русско-культурную аннексию Литвы. Это цинизм, в высшем его проявлении. Ведь не самые дешёвые площадки им предоставлены: Площадь Европы, Музей МО, где будет выступать его брат (Олег Навальный). Это дорогие площадки, то есть это всё согласовано с властями Литвы», – возмущается Н. Васильева.