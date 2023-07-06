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Новости2023.07.06 07:45

Написание имен и фамилий латиницей не противоречит Конституции – КС

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BNS 2023.07.06 07:45
Паспорт гражданина Литовской Республики
Паспорт гражданина Литовской Республики / E.Blaževič/LRT nuotr.

Написание имен и фамилий некоторых граждан Литвы латинскими буквами в документах не противоречит Конституции, постановил в среду Конституционный суд (КС) Литвы.

В КС по поводу написания имен и фамилий обратились 30 членов Сейма, в основном оппозиционные "аграрии".

Парламентарии просили дать оценку положению Закона о написании имени и фамилии в документах, которое позволяет писать имена и фамилии не на государственном языке.

Ссылаясь на предыдущие толкования КС, члены Сейма утверждают, что хотя суд не запретил написание имен и фамилий в документах на негосударственном языке, он указал, что при изменении написания имен и фамилий следует консультироваться с Государственной комиссией по литовскому языку и что ее официальное заключение "является обязательным для всех государственных органов".

В мае прошлого года вступили в силу поправки к закону, разрешающие в личных документах в определенных случаях писать имена литовских граждан латинским алфавитом без диакритических знаков, то есть использовать в фамилиях нелитовские буквы w, q и x.

Такое написание возможно, если гражданин Литвы выбирает нелитовскую фамилию своего супруга, или если фамилия его родителей или одного из родителей в исходном документе написана нелитовским шрифтом.

На основании этих поправок к закону некоторые поляки в Литве, в том числе министр юстиции Эвелина Добровольская, изменили написание своего имени и фамилии.

Другая часть местных поляков говорит, что их не устраивает действующая норма, которая по-прежнему не позволяет им писать личные имена в оригинальной форме без возможности использования диакритического знака.

КС также получил жалобу по этому поводу.

# Литва
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