Литовские полицейские не будут протестовать во время саммита НАТО в Вильнюсе

Литовский профсоюз сотрудников полиции достиг договоренности с Министерством внутренних дел и руководством полиции об оплате сверхурочных сотрудникам правоохраны, поэтому полицейские не будут протестовать во время саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает пресс-служба профсоюза.

"Решен принципиальный вопрос — рабочее время сотрудников, работающих во время саммита, не будет рассчитываться по методу суммированного учета рабочего времени. <…> Cотрудникам будут засчитываться 8 рабочих часов, а все остальное отработанное время, в том числе прибытие на работу, будет засчитываться и оплачивается как сверхурочная работа. Для нас очень важно, чтобы все сотрудники получали справедливое вознаграждение за свою работу», — пояснила председатель профсоюза полицейских Рома Катинене.

Полицейские Литвы планировали протестовать против значительно возросшей служебной нагрузки и требовать повышения зарплат, а также финансирования медицинской реабилитации. Вопрос о том, каким образом им будет компенсирована возросшая нагрузка, будет решаться осенью после оценки имеющихся ассигнований.

«Другие актуальные вопросы договорились решить путем переговоров с руководством полиции и заместителем министра Министерство внутренних дел», — говорится в сообщении профсоюза.

Ранее стало известно, что литовские полицейские могут провести акции протеста во время саммита НАТО, который в июле пройдет в Вильнюсе. Полицейские требуют у министерства внутренних дел решить вопрос реабилитации. На заседании Департамента полиции 20 июня стало известно, что в этом году на реабилитацию полицейских не выделено никаких денег.



Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте назвала это «шантажом государства». По ее мнению, поднятый сотрудниками вопрос о выделении дополнительных средств на реабилитационные услуги находится в процессе рассмотрения, а двери министерства всегда открыты для диалога. Билотайте считает, что протесты должностных лиц во время важного для Литвы события недопустимы.



Новая газета - Балтия