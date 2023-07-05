Для украинцев в Литве упрощен порядок обмена водительских прав

Для украинцев в Литве упрощен порядок обмена водительских удостоверений категории А и В - им больше не придется сдавать экзамен по вождению.

В среду правительство приняло постановление об утверждении соответствующего соглашения, подписанного 30 мая в Брюсселе министром внутренних дел Агне Билотайте и ее украинским коллегой Игорем Клименко.

Постановление завершает процедуру утверждения соглашения между Литвой и Украиной о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Министерство внутренних дел ранее заявляло, что соглашение вступит в силу в течение нескольких месяцев, как только будут завершены юридические процедуры в обеих странах.