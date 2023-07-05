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Для украинцев в Литве упрощен порядок обмена водительских прав

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BNS, LRT.lt 2023.07.05 14:14
Водительское удостоверение Литовской Республики
Водительское удостоверение Литовской Республики / E. Blaževič/LRT nuotr.

Для украинцев в Литве упрощен порядок обмена водительских удостоверений категории А и В - им больше не придется сдавать экзамен по вождению.

В среду правительство приняло постановление об утверждении соответствующего соглашения, подписанного 30 мая в Брюсселе министром внутренних дел Агне Билотайте и ее украинским коллегой Игорем Клименко.

Постановление завершает процедуру утверждения соглашения между Литвой и Украиной о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Министерство внутренних дел ранее заявляло, что соглашение вступит в силу в течение нескольких месяцев, как только будут завершены юридические процедуры в обеих странах.

# Литва
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