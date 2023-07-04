В больнице умер литовец, воевавший за Украину: у посольства нет информации, что он скончался от полученных травм

В понедельник была объявлена печальная новость - в киевской больнице скончался литовец Валерюс Полковниковас, воевавший за Украину. О смерти Полковниковасa сообщил его друг.

Печальной новостью поделился на своей странице в Facebook в понедельник вечером его друг Рокас Паулюкайтис, пилот ВВС Литвы.

"Ушел из жизни Валерюс Полковниковас. Одноклассник, друг, человек, который не мог оставаться в стороне, видя несправедливость... Герои, гении и все великие люди, охваченные порывом к действию, достигают великих свершений, но платят за это огромную цену. Валерюс пожертвовал самым дорогим, что у него было - своей жизнью... Покойся с миром, брат!" - пишет Р. Паулюкайтис.

По данным 15min, Полковниковас служил в Украине несколько месяцев. Недавно он находился в госпитале в Киеве.

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас также написал о печальной новости в социальной сети, но вечером пост был удален.

"Каждая война требует потерь. Захватчик требует "пушечного мяса", а защитники - добровольных жертв. <...> Все поддерживают Украину в меру своих возможностей, но некоторые платят за это высшую цену - жизнь", - написал министр в Facebook.

Министерство иностранных дел (МИД) заявило, что сотрудники посольства в Украине отправились в больницу, где получили подтверждение о смерти гражданина Литвы.

По данным министерства, посольство не располагает сведениями о том, что погибший гражданин Литвы скончался от полученных травм.

Посольство расследует ситуацию и находится в постоянном контакте с родственниками мужчины и правоохранительными органами, сообщили в МИД.

LRT.lt напоминает, что в начале апреля сообщалось, что в Украине были ранены литовцы, вступившие в украинскую армию. Эту информацию подтвердило Министерство иностранных дел (МИД).

Тогда сообщалось, что двое литовцев находятся на лечении в больнице в Днепре, однако позже было уточнено, что один литовец получил незначительные травмы и был выписан из больницы, а второму была сделана операция, он находится в состоянии средней тяжести, и его планируют перевести в Киев.

По данным LRT.lt, солдаты были ранены недалеко от Бахмута. Все они воевали в составе Иностранного легиона украинской армии.