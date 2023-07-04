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Новости2023.07.04 12:04

Тихановская сообщила, что получила анонимное сообщение о смерти мужа

LRT.lt B
LRT.lt, BNS 2023.07.04 12:04
С. Тихановская
С. Тихановская / E. Blaževič/ LRT nuotr.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила во вторник, что получила анонимное сообщение о том, что ее  муж Сергей Тихановский, находящийся в заключении, мертв.

"Сегодня я получила очень странное и ужасное сообщение. Незнакомец написал, что мой муж Сергей умер в тюрьме в Жодино", - написала Тихановская в Твиттере на английском языке.

"Нет никаких доказательств или подтверждений этого заявления. Подобные слухи распространяются уже не в первый раз, и я не знаю, как их комментировать. Я ничего не слышала о Сергее с 9 марта, а его адвокаты не имеют права связываться с ним", - написала она.

Блогер Сергей Тихановский
Блогер Сергей Тихановский / AP Photo

В Беларуси при нелегитимном президенте Александре Лукашенко голоса оппозиции и независимые СМИ подавляются уже почти три десятилетия.

Белорусская правозащитная организация "Весна" утверждает, что в настоящее время в Беларуси насчитывается около 1 500 политических заключенных.

С. Тихановская
Блогер Сергей Тихановский
# Литва# Беларусь
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