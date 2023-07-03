Литву посетит президент Польши Дуда

Президент Польши Анджей Дуда и его супруга посетят Литву с 5 по 7 июля, сообщила в понедельник канцелярия президента.

Согласно сообщению, государственный визит начнется с двусторонней встречи лидеров Литвы и Польши, затем президенты отправятся в Великокняжеский дворец, где посетят проходящую под их патронажем выставку "Гобелены Сигизмунда Августа в Вильнюсе".

6 июля главы государств примут участие в мероприятиях, посвященных Дню коронации короля Миндаугаса: церемонии поднятия государственных флагов на площади Дауканто и службе в Кафедральном соборе Вильнюса. Вечером президенты Литвы и Польши примут участие в праздничном мероприятии с исполнением государственного гимна Литвы на Кафедральной площади.

В пятницу президенты отправятся в Клайпеду, где будут наблюдать за совместными литовско-польскими учениями по быстрому реагированию Сил спецназначения.

Супруги президентов посетят столичный дневной сад Sviesa ("Света") и Центр художественного образования Национальной школы искусств Микалоюса Константинаса Чюрлёниса в Паланге.