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Литву посетит президент Польши Дуда

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BNS, LRT.lt 2023.07.03 16:04
Президент Польши А. Дуда
Президент Польши А. Дуда / Фото Ю. Стацявичюса/LRT

 Президент Польши Анджей Дуда и его супруга посетят Литву с 5 по 7 июля, сообщила в понедельник канцелярия президента.

Согласно сообщению, государственный визит начнется с двусторонней встречи лидеров Литвы и Польши, затем президенты отправятся в Великокняжеский дворец, где посетят проходящую под их патронажем выставку "Гобелены Сигизмунда Августа в Вильнюсе".

6 июля главы государств примут участие в мероприятиях, посвященных Дню коронации короля Миндаугаса: церемонии поднятия государственных флагов на площади Дауканто и службе в Кафедральном соборе Вильнюса. Вечером президенты Литвы и Польши примут участие в праздничном мероприятии с исполнением государственного гимна Литвы на Кафедральной площади.

В пятницу президенты отправятся в Клайпеду, где будут наблюдать за совместными литовско-польскими учениями по быстрому реагированию Сил спецназначения.

Супруги президентов посетят столичный дневной сад Sviesa ("Света") и Центр художественного образования Национальной школы искусств Микалоюса Константинаса Чюрлёниса в Паланге.

# Литва
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