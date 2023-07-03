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Лиепа Жельнене. Россия против России

ЛЖ
Лиепа Жельнене, Радио ЛРТ, LRT.lt 2023.07.03 13:31
Лиепа Жельнене
Лиепа Жельнене / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На протяжении нескольких десятилетий здесь, в Литве, мы смело утверждали, что лучше всех знаем Россию. Бунт "Вагнера" показал, что мы знаем не так уж много. На самом деле, даже сами россияне сейчас мало что знают о России. Шок, хаос, паника - так на этой неделе подчиненные Путина описали Faridaily ситуацию в стране.

Это те люди, которых Путин надеялся вывести на улицы для защиты во время восстания. Им он уже раздавал оружие. Но в субботу улицы Москвы были пусты, а рейсы из страны переполнены.

Поэтому заявление Путина о том, что именно сплоченная российская общественность защитила Россию от Евгения Пригожина, прозвучало особенно нелепо. Понятно, что российское общество в ту роковую субботу не сделало ничего, кроме нескольких сотен человек, вышедших в Ростове сфотографироваться с наемниками "Вагнера".

Однако сам Путин, скорее всего, понял, что то, что Россия остается дома, - это воссоединение. Только не за него, а против него. Вот почему на прошлой неделе он, обнимаясь с женщинами в Дагестане, снова был вынужден играть роль бесстрашного президента. Подозревает ли он, что именно эта кавказская республика может первой восстать, почувствовав, что захват Ростова и Воронежа даже юридически не считается развалом России? А если бы захватили и Махачкалу, расположенную еще дальше?

Именно здесь мобилизация, объявленная прошлой осенью, вызвала наибольшее сопротивление. Массовые протесты пришлось подавлять силой именно там, а не в Ростове и не в Москве. Пятьдесят дагестанцев, отправленных на войну, по сообщениям, на этой неделе уже испортили оружие и отказались воевать в Запорожье.

Так что в России все еще может произойти что угодно. Путин боится. И Запад, похоже, боится не меньше. Перед лицом восстания в России Украине посоветовали ни в коем случае не воспользоваться ситуацией. Повторяли как молитву: это внутренние дела России, и никто не должен в них вмешиваться.

Но внутренних дел России не существует, и не должно существовать. Эта прогнившая империя уже давно не вписывается ни в какие внутренние рамки и расправляется со своими соседями. Поэтому, если она начнет разваливаться, не нужно вмешиваться. Не нужно бояться, что Украина, которая защищается от ее агрессии, воспользуется подобными бунтами. Тем более не стоит повторять ошибок, пытаясь сохранить Путина, как когда-то Горбачева. Как предполагаемого гаранта стабильности империи.

"Но ядерное оружие!" - ворчали министры иностранных дел Люксембурга и Австрии. Даже Жозеп Боррель, глава дипломатии Европейского союза, заявляет, что более слабый Путин будет представлять еще большую опасность для мира. Как будто мы до сих пор не слышали достаточно о ядерных угрозах России, как будто ничего не произошло на Запорожской электростанции.

Хотя мы мало знаем о сегодняшней России, по крайней мере одно мы понимаем хорошо. Кровавая российская империя рушится, когда сама Россия начинает воевать с Россией. И что нет никакого способа предотвратить победу третьей стороны - в 1990-е годы это была Литва, а теперь Украина.

Комментарий прозвучал в эфире Радио ЛРТ.

# Литва
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