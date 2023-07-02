Человека, тонувшего в Балтийском море, в больницу доставили на военном вертолете

В субботу военный вертолет доставил в больницу человека, тонувшего в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба литовской армии.

Первоначально военно-морские силы получили информацию от гражданских служб о том, что в море недалеко от северного пляжа Ниды тонут три человека.

Хотя спасатели Нидского пляжа спасли тонущих, одному из них, перенесшему гипотермию, понадобилась медицинская помощь в больнице.

Высадившись из вертолета на пляж, медик принял пострадавшего молодого мужчину, после чего оба они были доставлены вертолетом в Клайпедскую морскую больницу, которая и передала пострадавшего Службе скорой медицинской помощи.