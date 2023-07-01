Белорусский оппозиционер обвинил Лукашенко в насильственном вывозе украинских детей

Павел Латушко и возглавляемое им Народное антикризисное управление передали в Международный уголовный суд материалы, указывающие на причастность белорусского президента к насильственному вывозу детей из оккупированных районов Украины

Белорусский оппозиционер Павел Латушко передал в Международный уголовный суд (МУС) материалы, в которых подробно описываются факты, указывающие на причастность президента Александра Лукашенко к насильственной передаче украинских детей в Беларусь. Латушко рассказал об этом в интервью агентству «Ассошиэйтед Пресс».

Лукашенко, являющийся ближайшим союзником Кремля, позволяет Москве использовать белорусскую территорию для отправки войск и оружия в Украину, приветствуя продолжающееся российское военное присутствие в Беларуси и размещение российского тактического ядерного оружия на территории страны. Авторитарный лидер также согласился на проект реализации «союзного государства», в рамках которого Москва и Минск укрепляют свои экономические, политические и оборонные связи. До полного слияния государств дело пока не дошло.

Павел Латушко, бывший министр культуры Беларуси, сообщил «Ассошиэйтед Пресс» о передаче в МУС материалов, свидетельствующих, по его словам, о том, что более 2 тысяч украинских детей их 15 оккупированных Россией городов были принудительно вывезены в Беларусь с одобрения Лукашенко. Латушко выразил надежду, что получение материалов побудит МУС выдать ордер на арест Лукашенко, как это уже произошло с Владимиром Путиным.

Прокуратура МУС не стала подтверждать получение материалов, о которых сообщил Латушко. В письменном ответе, полученном «Ассошиэйтед Пресс», говорится, что суд «обязан защищать конфиденциальность полученной информации». По этой причине в МУС «обычно не комментируют такие сообщения».

В марте МУС выдал ордера на арест Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Судьи в Гааге заявили, что нашли «разумные основания полагать», что Путин и Львова-Белова несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией и незаконным перемещением детей из оккупированных районов Украины в Россию. В Москве эти обвинения яростно отвергают.

«Украинские дети, которые находились под опекой украинского государства, в том числе дети-сироты, дети-инвалиды и те, чьи родители были лишены родительских прав, были незаконно перемещены на территорию Беларуси», — сказал Латушко в интервью «Ассошиэйтед Пресс».

«Материалы, переданные в прокуратуру, доказывают, что Лукашенко лично подписывал документы под эгидой так называемого союзного государства России и Беларуси, которые послужили основой для организации и финансирования передачи украинских детей в Беларусь», - добавил он.

В онлайн-заявлении, опубликованном во вторник, белорусская оппозиционная организация Народное антикризисное управление, возглавляемая Латушко, сообщила о наличии доказательств того, что украинские дети были размещены в пяти белорусских летних лагерях и санаториях.

Латушко заявил, что документы указывают на то, что украинские дети, содержащиеся в белорусских учреждениях, подвергаются идеологической промывке мозгов и «русификации» перед отправкой в Россию для усыновления, что, по его словам, может быть приравнено к военным преступления.

Среди материалов, опубликованных в сети Народным антикризисным управлением видео, на котором выступающий на сцене артист желает смерти президенту США Джо Байдену и президенту Украины Владимиру Зеленскому, под одобрительные возгласы и аплодисменты нескольких десятков детей, собравшихся в зале. Затем тот же артист озвучивает пожелание Путину - «процветать и взять под контроль всю Украину».

«Ассошиэйтед Пресс» пока не удалось независимо проверить обстоятельства, при которых было снято видео.

Лукашенко во вторник назвал обвинения, выдвинутые Латушко, «безумием», утверждая, что Беларусь временно приняла детей, чтобы помочь им оправиться от психологических травм, полученных ими в ходе войны.

По словам Лукашенко он связался с Путиным, и они согласились финансировать пребывание детей в Беларуси из государственного бюджета.

«Вот как мы начали их сюда вывозить, - сказал Лукашенко во вторник. - Мы помогаем поправить их здоровье, и они уезжают. На самом деле они не хотят уезжать». Лукашенко назвал Латушко «негодяем» и обвинил его в попытке сфабриковать против него дело в МУС.

Латушко был вынужден покинуть Беларусь под давлением белорусских властей после победы Лукашенко на выборах 2020 года. Оппозиция и западные страны не признают результаты этих выборов в связи с массовыми фальсификациями. Лукашенко, который находится у власти уже 29 лет, полагался на политическую и финансовую поддержку России, чтобы жестоко подавить многомесячные массовые протестов оппозиции.

Латушко, который был вынужден уехать в Польшу, сказал, что после того, как он объявил о расследовании предполагаемых насильственных перемещениях детей, ему стал поступать поток угроз.

В беседе с «Ассошиэйтед Пресс» он заявил, что наряду с Лукашенко по меньшей мере еще четыре человека участвовали в передаче украинских детей в Беларусь, в том числе Дмитрий Мезенцев, высокопоставленный чиновник российско-белорусской структуры «союзного государства», Иван Головатый, глава «Беларуськалия», Алексей Талай, глава благотворительного фонда, поддерживаемого официальным Минском, и Ольга Волкова, пророссийская активистка, проживающая в частично оккупированной Донецкой области Украины.

Документы, опубликованные группой Латушко, также включают в себя копию письма, подписанного Мезенцевым и адресованного главе российского национального железнодорожного оператора РЖД, с просьбой совместно организовать «перевозку детей» с промышленного востока Украины «для реабилитации в братскую Беларусь».

В письме, датированном 23 марта, говорилось о решении Путина и Лукашенко оказать «гуманитарную помощь» детям, а также о планах переселить в Беларусь в этом году почти 2000 сирот и детей, живущих «в тяжелых условиях». В письме говорится, что 1050 несовершеннолетних будут перевезены в Беларусь в апреле и мае, а еще 908 последуют за ними позже в этом году. В письме также указывается, что неустановленное количество несовершеннолетних было вывезено в Беларусь в прошлом году в рамках финансируемых государством совместных инициатив российских и белорусских железнодорожных операторов.

Доказательства предполагаемых преступлений в МУС может направить любая организация или частное лицо. Прокуроры оценивают материалы, чтобы «определить те из них, что подпадают под юрисдикцию суда, и требуют дальнейших действий», указывается на веб-сайте МУС.

Белорусские власти заявили, что страна примет более 1000 детей в возрасте от 6 до 15 лет из оккупированных Россией районов Украины для «восстановления». В Минске сообщили, что первые 350 украинских детей прибыли в Беларусь в апреле, не уточнив, как долго они пробудут в стране.

В прошлом месяце Генеральная прокуратура Украины заявила, что начала расследование по факту принудительного перемещения украинских детей в Беларусь.

Голос Америки