Преподаватель ЕГУ Жарков: «Российские элиты давно поняли, что система плохо управляема»

Кремлевская пропаганда на форсаже: как позорный провал силовиков превратить в победу.

Западные и российские СМИ, а также эксперты расходятся в оценках того, какова на сегодня судьба замкомандующего объединенной группировкой российских войск в Украине генерала Сергея Суровикина.

Агентство Bloomberg пишет, что следователи военной прокуратуры в течение нескольких дней подряд допрашивали Суровикина о его связях с главой ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным и собственной роли в мятеже наемников. Источники агентства утверждают, что он ограничен в передвижении, но находится не в тюрьме.

Дочь генерала Вероника тоже опровергла факт арест отца, заявив СМИ, что тот «находится на рабочем месте».

Тем не менее слухи о возможном задержании Суровикина идут давно. Его подозревают в том, что он знал о планах Пригожина и, вероятно, мог им содействовать.

Кремль в четверг отказался комментировать судьбу Суровикина, исчезнувшего из публичного пространства вскоре после того, как в разгар мятежа в субботу “генерал Армагеддон” (так западная пресса называла его за тактику сплошных бомбардировок сирийских городов), с автоматом в руках записал видеообращение к мятежникам из «Вагнера» с призывом к ним остановиться.

Источники The Moscow Times в Минобороны накануне сообщили, что Суровикин де-факто «арестован».

По информации бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, с генералом нет связи уже несколько дней и прояснить его положение никто не может. Кроме того, Венедиктов сообщил об увольнении со службы заместителя Суровикина, зам главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника Андрея Юдина.

Между тем Владимир Путин после того, как мятеж Пригожина чисто внешне «рассосался», посетил скромный дагестанский город Дербент, где “пообщался с населением”.

Обнародованное короткое видео по этому поводу производит странное впечатление. Президент почему-то предпочел встречаться с народом в глубоких сумерках. Разобрать что-либо на кадрах крайне трудно. Слышны только приветственные женские голоса, а за силуэтами окружавшего Путина мужчин угадывалась его многочисленная личная охрана.

Таким образом, российский лидер продолжил серию странных, по оценке независимых экспертов, поступков и заявлений. До этого он вдруг обратился с крыльца Грановитой палаты в Кремле к военным, утверждая, что те «фактически остановили гражданскую войну» в стране. Иначе, по словам президента, были бы неизбежны смуты и хаос.

В чем именно заключалась заслуга сил министерства обороны и Росгвардии – известно лишь Кремлю, поскольку всему миру был очевиден факт беспрепятственного захвата колоннами вагнеровцев городов-миллионщиков Ростова-на-Дону и Воронежа, после чего всего в 200 км от Москвы внезапно прекратили движение в сторону столицы.

Хотя Путин был вынужден признать гибель в результате мятежа ЧВК „Вагнер“ российских летчиков (по разным оценкам - от 13 до 20), в соцсетях и даже госСМИ вызвала бурю возмущения амнистия, объявленная им Пригожину и его боевикам

По данным «Медузы», государственные и провластные СМИ получили методичку от администрации президента о том, как надо освещать мятеж и его последствия. В документе, в частности, рекомендуется называть наемников «ложными патриотами», «мятежниками» и «предателями», а силовиков – «настоящими защитниками России», при этом всячески подчеркивая лидерство Путина. В результате, по замыслу Кремля, у всех должно сложиться впечатление, что общество «сплотилось вокруг президента и закона».

У этой пропагандистской кампании есть по крайней мере три целевые аудитории, считает историк, преподаватель Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе Василий Жарков. На его взгляд, это само население, властные элиты и ближайшее окружение президента РФ.

«Думаю, мы также не должны забывать здесь о такой аудитории, как сам Путин, – уточнил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – На широкие народные массы пропаганда никак не повлияет. Около 80 % населения страны глубоко безразличны к нему, и вся история с пригожинским мятежом это хорошо продемонстрировала. Никто даже не пошевелился (в защиту режима), а многие, наоборот, втайне и в открытую радовались произошедшего, будто только и ждали его».

Так что широкого резонанса у кампании не будет, констатировал Василий Жарков: «Что касается элит, то они на самом деле уже давно поняли, что система плохо управляема, что Путин утратил статус арбитра и так далее. Когда президент стал прилюдно благодарить своих охранников, это поразило. Разве они что-то сделали для Путина в дни раздрая? Смешно и стыдно. А сейчас он будет их (силовиков) подкупать, награждать за отсутствующие заслуги – просто, чтобы еще больше укрепить в лояльности (или ее видимости) к нему».

Единственная аудитория, на которую Путин будет работать реально, это он сам, считает историк: «Ради своего успокоения он всё и делает. Сейчас вот поехал в Дагестан, там на встречу с ним пригнали каких-то бабушек, а на заднем плане стоят высокие амбалы. Замечательное видео! Это специально снималось в темноте, чтобы заднего ряда не было видно. Потому что он целиком состоит из ФСОошников…. Печальная картина – «Осень патриарха», что тут еще скажешь».

При этом Путин уверен, что виноватые в случившемся находятся за границей, он уже это сказал, подчеркнул Василий Жарков: «Следовательно, начнут искать тех, кто признается, что “работал на Запад”. Понятно, что помимо пряников, которые он раздал своим охранникам, будет, конечно, и кнут. Пошли слухи, что арестовали Суровикина. Информация об этом не проверена, и я бы не стал здесь торопиться с оценками. Но, если это так, то начинается самопожирание системы. Причем, Суровикина, как известно, и Пригожина собирался арестовывать. Он с обеих сторон попал в переплет как кур в ощип».

Прихожин и Суровикин хорошо знакомы еще по Сирии, где Вооруженные силы России вмешались в гражданскую войну, помогая президенту Башару Асаду узурпировать власть. По некоторым данным, генерал негласно входил и в руководство ЧВК.

Трудно сказать точно, во что всё выльется по факту, продолжил историк. Но, как ему представляется, не обойдется и без внесудебных расправ.

«Думаю, в отношении Пригожина тут всё достаточно ясно. Путин же сказал, что он предал не только страну и народ (то есть, его, президента, лично), но также своих соратников, вагнеровцев. А предатель по путинской логике должен быть непременно казнен. Когда президент говорил, что Пригожин предал соратников, он, возможно, намекал на то, что именно они и должны убить своего хозяина. Такой вариант тоже возможен, а Путин умоет руки», – резюмировал Василий Жарков.

Конечно, бунт Пригожина всех впечатлил, впервые наглядно обозначив и серьезный раскол в вертикали, и слабую управляемость, и сомнительность реальной поддержки Путина – прежде всего в среде военных, военкоров и силовиков, заметил член инициативной группы движения «Мир. Прогресс. Права человека», журналист Олег Еланчик. Однако, по его мнению, на фоне общего повышения тревожности никакие пропагандистские усилия этого впечатления уже не изменят.

«Сомнительно, что позор удастся превратить в победу одними лишь речами и встречами, тут речь идет скорее о минимизации ущерба, – добавил собеседник «Голоса Америки». – Да и дискурс о “предотвращении гражданской войны» в действительности лишь заставляет задумываться о причинах возможности этой самой гражданской войны».

Сама по себе публичная фигура Пригожина уже создавала большой стресс для системы, поэтому горячий конфликт ожидался рано или поздно, утверждает журналист: «И сейчас Путин пытается убедить всех, что проблема решена, причем максимально мирным образом (погибшие летчики не в счет), а также демонстрирует всевозможные меры по укреплению внутренних войск – усиление Золотова, передача ему танков и тому подобное. Этот месседж может оказаться вполне эффективным (для власти)».

При этом в СМИ все же имеет место некая переоценка реальной способности Пригожина «захватить Москву», рассуждает журналист. Как ему видится, не было ни такого намерения, ни такой возможности.

«Пригожин легко продвигался (по стране) именно потому, что никто не хотел серьезной драки, но под Москвой его бы уже встретили всерьез. Ничего кроме гибели он бы не нашел, если бы не развернул свои войска. Путин, вероятно, опасался, что противостояние может быть непредсказуемым, быть частью большого заговора против него, но это вовсе не значит, что Пригожин был способен своими скромными силами захватить власть и удерживать ее. Наивно было бы думать, что действия Пригожина – рецепт успеха для условной “вооруженной оппозиции”».

В то же время Олег Еланчик затруднился с комментарием относительно судьбу Суровикина.

«Потому что все что пока есть на эту тему – это слухи, – пояснил он. – Публично Суровикин не поддержал Пригожина, а ровно наоборот, выступил против вагнеровцев, записав видео. Однако нельзя исключать, что к слухам о его осведомленности Путин относится предельно серьезно, ведь мятеж Пригожина – не просто выходка одного лица, а следствие определенного раскола внутри элит и пропагандистов».

Поэтому преследование всех «ненадежных и нелояльных» – вовсе не кажется нелогичным или неожиданным в этом контексте, указал журналист.

«Путин будет стараться зачищать любые намеки на нелояльность, латать дыры в вертикали и расправляться с явно показавшими себя оппонентами. Но он крайне не заинтересован в том, чтобы это происходило резко и публично, потому что это бы противоречило концепции «общество сплотилось вокруг президента» и тоже, возможно, могло бы дестабилизировать вертикаль» – заключил он.

Голос Америки