Лавров заявил, что около 300 украинских детей были устроены в российские семьи "под предварительную опеку"

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что около 300 детей из детских домов, вывезенных с оккупированных территорий Украины, были устроены в российские семьи. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Глава МИД уточнил, что вывезенных из украинских детских домов не усыновили, а отдали под "временную предварительную опеку". "Такая форма была выбрана с учетом того, что могут появиться родители и этих детей забрать", – отметил он.

По словам Лаврова, Москва не скрывает имена детей, которые были вывезены в Россию из зоны боевых действий. "Все [вывезенные из Украины] дети, находящиеся в России, известны, их координаты никто не скрывает, они могут вернуться к родителям, если они объявятся и от них поступит такой запрос", – подчеркнул он.

Всего, по словам Лаврова, с начала полномасштабной российской агрессии с оккупированных территорий Украины в РФ въехали более 700 тысяч детей, большинство из которых прибыли с родителями, и только две тысячи были воспитанниками детских домов в так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые были эвакуированы из зоны боевых действий.

Ранее "Важные истории" со ссылкой на отчет о деятельности правительства Ростовской области за 2022 год писали, что российские власти могли передать под "предварительную опеку" 1184 ребенка из Украины.

Издание указывало, что не все из 1184 детей остались в Ростовской области, так как в отчете говорится, что в 2022 году в этом регионе под опеку отдали только 534 ребенка, поэтому, скорее всего, остальные дети отправились в другие регионы.

На основании данных из открытых источников "Важные истории" установили местонахождение 290 детей из Украины в 23 регионах России. Так, больше всего детей – 47 человек – находятся в Новосибирской области. Как минимум 30 детей оказались в семьях Московской области, 25 – в Калужской, 24 – в Нижегородской, 21 – в Ямало-Ненецкои автономном округе, 20 – в Ленинградской области. В остальные регионы вывезли менее 20 детей. Вероятно, всех этих детей отдали в российские семьи с апреля по октябрь 2022 года.

После начала полномасштабного вторжения Россия начала массово вывозить детей из Украины. В марте этого года в Мининтеграции Украины заявили, что из Украины в Россию незаконно вывезли 19 514 детей. В конце 2022 года уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что в семьи было устроено 380 детей, вывезенных из Украины. В марте, апреле и июне 2023 года она называла те же цифры.

За незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как пояснили в суде, есть "разумные основания" полагать, что президент РФ несет личную ответственность за это.

Исследователи Йельского университета в феврале этого года опубликовали доклад, в котором приводятся факты того, как власти РФ препятствуют возвращению детей в Украину и их "перевоспитанию", чтобы они стали пророссийскими. Авторы документа приводят и примеры передачи украинских детей на усыновление в семьи в России.

"Настоящее время"