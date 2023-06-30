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Пожар в Вильнюсе - открытым пламенем горит салон квадроциклов и мотоциклов, движение закрыто

LRT.lt
LRT.lt 2023.06.30 14:51
Пожар в Вильнюсе - салон квадроциклов и мотоциклов горит открытым пламенем, движение закрыто
Пожар в Вильнюсе - салон квадроциклов и мотоциклов горит открытым пламенем, движение закрыто / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В пятницу поступило сообщение о пожаре в одном из магазинов в районе Вилкпеде в Вильнюсе.

В единый центр экстренных вызовов поступил звонок с сообщением о том, что на улице Вадувос в Вильнюсе горит салон четырехколесных транспортных средств и мотоциклов.

В пожарно-спасательном департаменте сообщили BNS, что на место происшествия были направлены шесть пожарных машин и автоцистерн. О происшествии были проинформированы полиция и медики.

Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа сообщил о временном закрытии движения на улице Вадувос. В настоящее время движение регулируется полицейскими.

В 14:00 пожарные все еще боролись с пламенем, и шлейфы черного дыма врывались в окна близлежащих жилых домов. Возле салона было замечено несколько десятков мотоциклов и квадроциклов, которые рабочим все же удалось спасти из пламени.

Пожар, скорее всего, полностью уничтожит интерьер салона, так как открытое пламя еще не потушено.

Пожарные разбили окна и медленно пытаются потушить пламя внутри салона.

Жители близлежащих кварталов получили экстренные сообщения на телефон о загрязнении, вызванном пожаром. Они призывают людей закрыть окна и не выходить на улицу.

Пожар в Вильнюсе - салон квадроциклов и мотоциклов горит открытым пламенем, движение закрыто
Пожар в Вильнюсе - салон квадроциклов и мотоциклов горит открытым пламенем, движение закрыто
Пожар в Вильнюсе - салон квадроциклов и мотоциклов горит открытым пламенем, движение закрыто
Пожар в Вильнюсе - салон квадроциклов и мотоциклов горит открытым пламенем, движение закрыто
Пожар в Вильнюсе - салон квадроциклов и мотоциклов горит открытым пламенем, движение закрыто
Пожар в Вильнюсе - салон квадроциклов и мотоциклов горит открытым пламенем, движение закрыто
Пожар в Вильнюсе - салон квадроциклов и мотоциклов горит открытым пламенем, движение закрыто
# Литва
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