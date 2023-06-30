Погода: в выходные в Литве будет тепло, но дождливо

В пятницу в Литве осадков не ожидается, в выходные дни снова пройдут дожди.

В пятницу первая половина дня будет довольно солнечной, но во второй половине дня небо заволокут облака. Температура воздуха будет колебаться от 24 до 26 градусов выше нуля, в северных и юго-западных районах потеплеет до 27-28 градусов, у моря - 22-23 градуса.

В субботу ночью во многих местах пройдут кратковременные дожди с грозами, а днем дожди пройдут преимущественно в восточной части страны. Ветер усилится до 7-12 м/с. Температура ночью составит 12-17 градусов выше нуля, днем - 20-25 градусов тепла.

В воскресенье ночью существенных осадков не ожидается, днем возможны кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 9-14 градусов выше нуля, днем потеплеет до 19-24 градусов, на побережье - 15-17 градусов тепла.