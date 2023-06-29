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Погода: на смену дождям и грозам придут солнечные дни

РЛ
Радио ЛРТ, LRT.lt 2023.06.29 09:42
Лето
Лето / D. Umbraso/LRT nuotr.

Хотя в четверг небо еще будет облачным, а местами пройдут дожди, в пятницу погода изменится, будет сухо и солнечно.

В четверг небо будет пасмурным, в западных регионах будет больше солнца. Во многих районах страны возможны кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха составит 22-27 градусов выше нуля.

В пятницу ночью возможен кратковременный дождь, но днем будет солнечно. Столбики термометров ночью покажут 11-16 градусов выше нуля, днем потеплеет до 23-28 градусов.

Температура воды в реках составляет 13-23 градусов, в озерах - 20-24 градуса, в Куршском заливе - 20 градусов, в Балтийском море - 17-18 градусов.

# Литва
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