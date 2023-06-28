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Кабмин утвердил повышение минимальной зарплаты в следующем году

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BNS, LRT.lt 2023.06.28 17:40
Наличные деньги
Наличные деньги / E. Blaževič/LRT nuotr.

В среду правительство согласилось увеличить минимальную месячную заработную плату (ММЗ) на 10% до 924 евро с 2024 года.

В то же время минимальная почасовая заработная плата будет повышена до 5,65 евро вместо 5,14 евро до вычета налогов.

По словам министра социальной защиты и труда Моники Навицкене, наряду с 20%-ным повышением ММЗ и 20%-ным повышением не облагаемого налогом дохода (ННД) со следующего года зарплата самых низкооплачиваемых работников "на руки" вырастет на 76 евро.

"Этим проектом мы увеличим доходы самых низкооплачиваемых работников в Литве, и еще одна хорошая новость заключается в том, что мы впервые после пятилетнего перерыва договорились об этом с социальными партнерами", - сказала Навицкене на заседании правительства.

Как сообщает Министерство социальной защиты и труда, для повышения ММЗ в следующем году государственному бюджету потребуется около 31,4 млн евро.

По данным министерства, в марте этого года в Литве было около 108,7 тыс. работников, получающих ММЗ или меньше. В бюджетных учреждениях таких работников было около 13,7 тыс.

В настоящее время ММЗ после уплаты налогов составляет 633 евро, а до уплаты налогов - 840 евро.

# Литва
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