Кабмин Литвы будет решать вопрос повышения минимальной зарплаты с 2024 года

В среду на заседании правительство Литвы будет решать вопрос о повышении минимальной месячной заработной платы (ММЗП) с 2024 года - ее предполагается повысить на 10% до 924 евро.

Между тем минимальная почасовая оплата будет увеличена до 5,65 евро вместо нынешних 5,14 евро до налогообложения.

По данным Министерства социальной защиты и труда, для увеличения ММЗП в следующем году потребуется около 31,4 млн евро из государственного бюджета.

По данным министерства, в марте этого года в Литве проживало около 108,7 тыс. человек, получавших ММЗП и менее. Таких работников в бюджетных учреждениях было около 13,7 тыс. человек.

В настоящее время ММЗП составляет 633 евро после уплаты налогов и 840 евро до уплаты налогов.