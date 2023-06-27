Ryanair с октября начинает рейсы из Каунаса в Бергамо

Ирландская авиакомпания-дискаунтер Ryanair с 31 октября будет летать из Каунаса в аэропорт Бергамо дважды в неделю, подтвердил BNS представитель компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") Тадас Василяускас.

"Согласно общедоступной информации, опубликованной авиакомпанией (Ryanair - BNS), полеты начнутся в последний день октября и будут выполняться два раза в неделю", - сказал BNS Василяускас.

В настоящее время рейсы Ryanair в Бергамо выполняются из Вильнюсского аэропорта. В июле-октябре в этом направлении запланировано от трех до пяти рейсов в неделю, а с ноября - только три рейса.