Президент РФ Путин: "Военные фактически остановили гражданскую войну"

27 июня президент России Владимир Путин на крыльце Грановитой палаты в Кремле выступил с обращением к военнослужащим.

«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну. В непростой ситуации вы действовали чётко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее», — сказал Путин.

Он также отметил, что погибшие летчики с честью выполнили свой долг.

«В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи. Летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», — заявил президент России. После этого Путин объявил минуту молчания.

26 июня вечером Путин выступил с новым обращением к гражданам страны в связи с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Путин поблагодарил россиян за «выдержку, сплоченность и патриотизм» и заявил, что мятеж «в любом случае был бы подавлен».

Напомним, вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что минобороны России ударило по позициям вагнеровцев и объявил о «марше справедливости». Днем 24 июня войска ЧВК взяли под контроль Ростов-на-Дону, Воронеж и начали двигаться по направлению к Москве.

ФСБ России завела уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК, от 12 до 20 лет лишения свободы) против главы ЧВК «Вагнер» и призвала наемников не выполнять «преступные приказы» Пригожина.

24 июня Александр Лукашенко заявил, что провел переговоры с Пригожиным, в результате которых ему удалось убедить мятежника прекратить «поход на Москву». Затем сам Пригожин объявил, что «вагнеровцы» возвращаются в полевые лагеря.



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