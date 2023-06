Путин признал гибель военных лётчиков в ходе мятежа Пригожина

Президент считает, что решающую роль в остановке мятежа сыграл патриотический настрой россиян, консолидация всего общества России. Он также выразил признательность Александру Лукашенко "за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации". Обращение президента России длилось чуть больше пяти минут, ради этого на Первом канале прервали эфир. Перед обращением многочисленные СМИ цитировали фразу пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что обращение Путина "без преувеличения определит судьбу России". Цитату, в частности, привел "Интерфакс" со ссылкой на Владимира Соловьёва. После обращения Путина Песков, однако, заявил изданию The Bell, что такого не говорил. The Bell утверждает, что цитата впервые появилась в телеграм-канале BRIEF. Там она была опубликована в 21.53, у Соловьёва появилась в 21.56. BRIEF в свою очередь заявил, что взял цитату у телеграм-канала "Старая площадь", а "Старая площадь", в свою очередь, сослалась на канал журнала Starhit.ru, причём там она появилась намного раньше, чем в других СМИ и каналах, – в 21.29. Был ли Starhit.ru первоисточником цитаты – неясно, сам он не ссылается ни на кого, кроме Пескова. Starhit.ru также написал, что Песков опроверг подлинность цитаты и при этом опубликовал видео трансляции программы "Вести" на телеканале "Россия", в котором ведущий, анонсируя выступление Путина, цитирует именно эти слова.

