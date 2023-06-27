Пригожин сделал первое после мятежа заявление для прессы

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин впервые после окончания своего "марша справедливости" появился в своих телеграм-каналах и сделал 11-минутное заявление для прессы. Где и когда была сделана запись, неизвестно, как и нынешнее местонахождение самого Пригожина.

Пригожин начинает с того, что ЧВК "Вагнер" защищает только интересы России и добилась значительных успехов на войне в Украине. Но "в результате интриг и непродуманных решений ЧВК должна была быть распущена с 1 июля". Командиры и почти никто из бойцов не согласились подписывать контракты с Министерством обороны России, поскольку уверены, что это приведёт к полной потере боеспособности. Однако они собирались, если решение не будет изменено, выйти 30 июня колонной в Ростов-на-Дону и передать Минобороны свою технику.

Несмотря на это, говорит Пригожин, по позициям ЧВК был нанесён ракетный удар и дополнительный удар с вертолётов Минобороны. Погибли около 30 бойцов. Совет командиров ЧВК решил немедленно выдвигаться с "маршем справедливости". Задача была не допустить расформирования ЧВК и привлечь к ответственности лиц, своими действиями совершивших массу ошибок в ходе войны в Украине.

Марш длился 24 часа. Одна колонна вошла в Ростов-на-Дону, другая двигалась на Москву. Вагнеровцам за сутки удалось пройти 780 км, фактически не встретив сопротивления. Пригожин подчеркнул, что на земле его бойцами не был убит ни один солдат российской армии. Он сожалеет, что пришлось сбить несколько авиационных средств, пытавшихся бомбить колонны.

За время марша, сказал Пригожин, его силы блокировали и обезвредили все военные объекты по дороге, включая аэродромы.

Среди бойцов ЧВК – два погибших, несколько раненых. Оба погибших, уточняет Пригожин, были военнослужащими регулярной российской армии, решившими присоединиться к ЧВК.

По словам Пригожина, его вооружённые части "остановились, когда стало очевидно, что прольётся много крови. Посчитали, что демонстрация того, что мы собирались сделать, уже сделана достаточно". Он ещё раз подчеркнул, что колонны "Вагнера" "шли, чтобы продемонстрировать свой протест, а не свергать власть".



Авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко, как сказал Пригожин, "протянул руку помощи и предложил возможность продолжить работу ЧВК "Вагнер" в законной юрисдикции". После этого колонны "Вагнера" вернулись в полевые лагеря.

Пригожин отметил: "Наш марш показал большие проблемы с безопасностью на территории страны. Мы блокировали все воинские части на своем пути. За 24 часа прошли расстояние, равное расстоянию от места начала СВО [так в России официально называют войну в Украине] до Киева или Ужгорода. Если бы 24 февраля 2022 года там были такие, как мы, СВО длилась бы сутки. Мы показали уровень организации, которому должна соответствовать российская армия. Мирные жители российских городов встречали нас с флагами и были счастливы. Мы показали мастер-класс, каким должно было выглядеть 24 февраля. Режим свергать мы не собирались".

Пригожин не раскрыл подробностей переговоров с Лукашенко и дальнейших планов ЧВК "Вагнер".

В пятницу, 23 июня, создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о якобы нанесённых по тылам "Вагнера" ракетных ударах со стороны регулярной армии России. После этого он объявил, что 25 тысяч бойцов "Вагнера" отправляются в вооружённый поход на Москву, чтобы привлечь к ответственности руководство Министерства обороны России, а конкретно министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

За сутки колоннам ЧВК "Вагнер" удалось фактически взять под контроль Ростов-на-Дону и, предположительно, Воронеж. Президент России Владимир Путин назвал выступление "Вагнера" предательством. ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело о подстрекательстве к мятежу.



К вечеру субботы стало известно о переговорах между Пригожиным и авторитарным руководителем Беларуси Александром Лукашенко. В результате переговоров продвижение колонн "Вагнера" к Москве было остановлено. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, подразделения ЧВК "Вагнер" возвращаются на исходные позиции, а Евгений Пригожин сможет выехать в Беларусь.



Радио "Свобода"