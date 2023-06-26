В Госдуме заявили, что ЧВК больше не смогут вербовать заключенных и заключать с ними контракты

В России частные военные компании больше не смогут заключать контракты с осужденными, этим теперь будет заниматься только министерство обороны, сообщил председатель комитета Госдумы по законодательству и государственному строительству Павел Крашенинников. Его слова приводит "Интерфакс".

"Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находятся, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, процедура полная прописана", – сказал он журналистам.

По его словам, "в этом смысле уже совершенно точно одна часть функций у ЧВК ушла, они уже не могут оттуда брать".

Президент Владимир Путин 24 июня подписал закон, позволяющий освобождать от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести тех, кто заключил контракт с Минобороны России или был призван по мобилизации, даже если они совершили преступление до вступления закона в силу.

Под нормы закона подпадают добровольцы из колоний и те, против кого заведены уголовные дела, но они ушли на войну. Уголовное преследование будет прекращено и судимость будет погашена после того, как военнослужащий будет уволен со службы или получит государственную награду.

Вербовать заключенных из российских колоний летом 2022 года начала ЧВК "Вагнер", основателем которой является петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Он лично ездил по колониям и обещал осужденным, которые согласятся поехать в Украину, деньги и помилование через полгода участия в боевых действиях. В ЧВК "Вагнер" брали в том числе осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Однако в феврале 2023 года ЧВК "Вагнер" прекратила вербовку осужденных, и набором заключенных в колониях начало заниматься само министерство обороны.

11 июня министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, обязывающий все "добровольческие отряды" до 1 июля заключить контракт с Минобороны. Пригожин, который неоднократно публично критиковал ведомство и лично Шойгу, в том числе за отказ выдавать боеприпасы, отказался это делать. Свою позицию основатель ЧВК "Вагнер" повторил и после слов Путина о необходимости привести статус ЧВК в соответствие с законом.

Вечером 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Пригожин обвинил руководство Минобороны РФ и Генштаба в некомпетентности в войне в Украине и объявил о походе на Москву. Однако ближе к ночи 24 июня ЧВК "Вагнер" и власти России при посредничестве Александра Лукашенко достигли договоренностей, и марш наемников в сторону Москвы был остановлен. Российские власти заявили, что та часть бойцов ЧВК "Вагнер", которая изначально отказалась участвовать в действиях Пригожина, подпишет контракты с Минобороны РФ, а тех, кто вместе с Пригожиным принимал участие в походе на Москву, не будут преследовать.

"Настоящее время"