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Столтенберг в Литве: "Рано решать, как НАТО должно реагировать на беспорядки в России"

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BNS, LRT.lt 2023.06.26 17:07
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг / AP nuotr.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит, что Альянсу еще рано решать, как реагировать на беспорядки, произошедшие в России в минувшие выходные.

"Сейчас слишком рано говорить (как НАТО должна реагировать - BNS), потому что все еще может получить развитие", - сказал Столтенберг журналистам в понедельник на полигоне в Пабраде в Швенчёнском районе.

По его словам, НАТО внимательно следит за ситуацией и сможет быстро отреагировать в случае необходимости.

Генсек НАТО подчеркнул, что восстание группы наемников "Вагнер" против российского военного руководства является внутренним делом страны.

Йенс Столтенберг и Гитанас Науседа
Йенс Столтенберг и Гитанас Науседа / Fot. BNS/Skirmantas Lisauskas

"В настоящее время НАТО сосредоточено на поддержке Украины. Они (события - BNS) демонстрируют хрупкость российского режима, но не НАТО вмешиваться в эти вопросы", - сказал глава Альянса.

Президент Гитанас Науседа после заседания Госсовета по обороне на прошлой неделе заявил, что НАТО следует усилить свой восточный фланг, если лидер "Вагнера" Евгений Пригожин или наемники группы действительно прибудут в Беларусь.

После того как Пригожин согласился остановить свой поход на Москву, Кремль объявил, что он уедет в Беларусь.

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг и Гитанас Науседа
# Литва
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