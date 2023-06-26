Блинкен: ЧВК "Вагнер" бросила беспрецедентный вызов Путину

Хаос после беспрецедентного вызова власти Владимира Путина наёмниками ЧВК "Вагнер", возможно, ещё не завершён, и нестабильность может сохраняться достаточно долгое время. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

В серии телевизионных интервью Блинкен заявил, что напряжённость, которая привела в России к мятежу во главе с Евгением Пригожиным 23–24 июня, нарастала долгое время. "Я думаю, что мы увидели ещё больше трещин на российском фасаде. Есть множество новых вопросов, которые Путину предстоит решать в ближайшие недели и месяцы", – сказал госсекретарь в эфире NBC News.

Блинкен также отметил, что нынешние беспорядки могут повлиять на возможности Москвы в Украине. "Наше внимание неуклонно сосредоточено на Украине, чтобы быть уверенными, что у неё есть всё необходимое для самообороны и возвращения территорий", - подчеркнул Блинкен. В беседе с ABC News глава американской дипломатии высказал мнение, что Киеву проблемы Кремля, скорее всего, помогут защититься от агрессии.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала, что украинские военные в субботу начали наступление в Донецкой области сразу на нескольких направлениях. "По всем направлениям есть продвижение вперёд", – утверждает Маляр. Она отметила, что идёт наступление в направлении Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки, Курдюмовки. Речь идёт о Бахмутском направлении, где после взятия самого города российскими войсками в мае украинские военные имели инициативу.

Одновременно о продвижении на фронте говорят и в Москве. Министерство обороны России заявило в воскресенье, что его силы отразили многочисленные контратаки ВСУ на востоке и в южной части Украины – на территориях, оккупированных российскими силами. Согласно отчету, за последние 24 часа только в районе Бахмута россияне отразили 10 контратак украинских военных.

Западные СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили в эти выходные, что разведка США информировала высокопоставленных должностных лиц о возможных планах главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина начать вооружённое выступлении, чтобы бросить вызов высшему военному руководству России.

Washington Post, в частности, утверждает, что разведка узнала о планах Пригожина поднять мятеж в середине июня. Сообщения расценивались как серьёзные – американские аналитики сомневались в том, что Владимир Путин удержит власть, а также выражали обеспокоенность относительно судьбы российского ядерного арсенала.



Радио "Свобода"