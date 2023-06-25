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Алексей Данилов: «“Бунт” Пригожина – первый этап демонтажа путинской системы»

ГА
Голос Америки 2023.06.25 16:44
Алексей Данилов
Алексей Данилов / AP nuotr.

Секретарь СНБО Украины заявил, что в России сформировалась группа недовольных, которая считает действия Путина смертельно опасными для собственных интересов и угрозой для РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что «“бунт” Пригожина – первый этап демонтажа путинской системы», а сам руководитель ЧВК «Вагнер» «является только частью группы и частью плана, верхушкой айсберга процесса дестабилизации».

По словам Данилова, в России сформировалась группа недовольных силовиков, чиновников и «олигархического капитала, которая считает действия Путина смертельно опасными для собственных интересов и своего существования, угрозой для РФ».

Также по словам Алексея Данилова, у российского президента осталась единственная возможность спасения – тотальная зачистка силового блока, физическая ликвидация ЧВК «Вагнер», демонстративное наказание Пригожина, введение в России военного положения и развертывание массовых репрессий.

Секретарь СНБО Украины также отметил, что «настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, впрочем, не исключено участие в этом процессе Лукашенко».

Голос Америки

# В мире# Война в Украине
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