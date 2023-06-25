Naujienų srautas

Алексей Данилов
Новости 47 мин. назад

Алексей Данилов: «“Бунт” Пригожина – первый этап демонтажа путинской системы»

Ричард Даннат
Новости 1 ч. назад

Британский генерал: «ЧВК может атаковать Киев из Беларуси»

Разгон мирной акции протеста в Москве (архив)
Новости 4 ч. назад

30 суток ареста и конфискация авто. Может ли Путин ввести военное положение из-за мятежа Пригожина?

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, Евгений Пригожин, замглавы Генштаба армии России Владимир Алексеев. Ростов-на-Дону. 24 июня 2023
Новости 5 ч. назад

Бунт Пригожина: последствия для России и возможности для Украины

Берлинцы наблюдают за посадкой самолётов в Темпельхофе. 1948
Новости 5 ч. назад

Как Сталин подтолкнул Запад к созданию НАТО

Куры
Новости 6 ч. назад

Секреты новой американской кухни: курятина без курицы

Эллиот Пейдж
Новости 7 ч. назад

Гомофобия в Голливуде: трансгендерный актер рассказал все

Лауринас Кащюнас
Новости 7 ч. назад

Кащюнас: «При необходимости мы усилим охрану границы в течение одного-двух часов»

Российские призывники
Новости 7 ч. назад

Кремль по-прежнему бросает необученных призывников на передовую в Украину

Пропаганда войны
Новости 7 ч. назад

Трех российских пропагандистов могут привлечь к уголовной ответственности в Литве

"Двойник" Пригожина (слева) и он сам, коллаж Департамента госбезопасности Литвы
Новости 8 ч. назад

«Фонтанка» сообщила о найденных фальшивых паспортах Пригожина

Дмитрий Песков
Новости 8 ч. назад

Песков сообщил, что дело против Пригожина прекратят, и он «уйдёт в Беларусь»

Римантас Бянятис
Новости 8 ч. назад

Римантаса Бянятиса предлагают объявить почетным гражданином Каунаса

Презентация книги Марии Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис»
Новости 8 ч. назад

Автор книги об о. Станисловасе: «Легче писать о человеке, который сам бы посмеялся над серьезным отношением к его биографии»

Рита Милюте
Новости 9 ч. назад

Рита Милюте. Вечерние туфли для Херсона, затопленного россиянами

Украинские дети
Новости 10 ч. назад

Сироты из Украины едут отдохнуть в Литву

Новости2023.06.25 16:31

Британский генерал: «ЧВК может атаковать Киев из Беларуси»

D
DW 2023.06.25 16:31
Ричард Даннат
Ричард Даннат / Wikipedia

Власти РФ могут использовать Пригожина для новой попытки захвата Киева, считает экс-начальник Генштаба Великобритании Ричард Даннат.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после неудавшегося мятежа в России может возглавить нападение на Украину со стороны Беларуси, предупреждает бывший британский генерал, возглавлявший Генштаб ВС Великобритании Ричард Даннат. "Тот факт, что он уехал в Беларусь, вызывает некоторое беспокойство", - заявил член Палаты лордов в эфире телеканала Sky News в воскресенье, 25 июня.

Если Пригожин "по-прежнему концентрирует вокруг себя боеспособные боевые части, то он вновь представляет угрозу для ближайшего к Киеву украинского фланга", отметил Даннат. Он считает "вполне возможным", что российское руководство может использовать ЧВК "Вагнер", чтобы осуществить новую попытку захвата Киева.

Одновременно Даннат выразил уверенность в том, что последствия мятежа будут ощущаться еще долгое время. При этом непосредственную выгоду от попытки переворота не получила ни одна из сторон, считает он. Позиции президента РФ Владимира Путина, "вне всяких сомнений, значительно ослабли", а российские военные в результате вчерашних событий "находятся в некотором замешательстве", заявил Даннат.

Сутки мятежа Евгения Пригожина

Мятеж Евгения Пригожина начался поздним вечером 23 июня и длился чуть меньше суток. Он обвинил министра обороны Сергея Шойгу и его ведомство в нанесении удара по лагерям ЧВК, при котором, по его словам, погибло "много" людей. Минобороны РФ эту информацию отвергло. Пригожин объявил, что "Группа Вагнера" выдвинулась "останавливать зло, которое несет военное руководство страны", назвав этот рейд "Маршем справедливости", и призвал силовиков переходить на его сторону. ФСБ РФ сообщила, что на Пригожина заведено дело по факту организации вооруженного мятежа и призвала боевиков ЧВК "Вагнер" его задержать. Ночью на улицах Москвы появилась военная техника, а боевики захватили военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулись на Москву.

Вечером 24 июня Пригожин неожиданно объявил, что разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря, указав на угрозу кровопролития. Одновременно правитель Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что провел переговоры с Евгением Пригожиным по просьбе Владимира Путина и договорился об остановке движения боевиков ЧВК "Вагнер" в Москву. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вечером 24 июня заявил, что Пригожин уедет в Беларусь. При этом ни сам Пригожин, ни участвовавшие в мятеже наемники ЧВК "Вагнер" не будут подвергаться уголовному преследованию, пообещал он.

DW

# В мире# Россия# Пригожин
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Алексей Данилов
49 мин. назад

Алексей Данилов: «“Бунт” Пригожина – первый этап демонтажа путинской системы»

Разгон мирной акции протеста в Москве (архив)
4 ч. назад

30 суток ареста и конфискация авто. Может ли Путин ввести военное положение из-за мятежа Пригожина?

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, Евгений Пригожин, замглавы Генштаба армии России Владимир Алексеев. Ростов-на-Дону. 24 июня 2023
5 ч. назад

Бунт Пригожина: последствия для России и возможности для Украины

Берлинцы наблюдают за посадкой самолётов в Темпельхофе. 1948
5 ч. назад

Как Сталин подтолкнул Запад к созданию НАТО

Куры
6 ч. назад

Секреты новой американской кухни: курятина без курицы

Эллиот Пейдж
7 ч. назад

Гомофобия в Голливуде: трансгендерный актер рассказал все

Лауринас Кащюнас
7 ч. назад

Кащюнас: «При необходимости мы усилим охрану границы в течение одного-двух часов»

Российские призывники
7 ч. назад

Кремль по-прежнему бросает необученных призывников на передовую в Украину

Пропаганда войны
7 ч. назад

Трех российских пропагандистов могут привлечь к уголовной ответственности в Литве

"Двойник" Пригожина (слева) и он сам, коллаж Департамента госбезопасности Литвы
8 ч. назад

«Фонтанка» сообщила о найденных фальшивых паспортах Пригожина

Евгений Пригожин
2023.06.24 21:23

Пригожин разворачивает колонны ЧВК «Вагнер» и возвращается в «полевые лагеря»

постоянно дополняется
Евгений Пригожин
2023.06.25 07:00

Как «повар Путина» и шеф ЧВК «Вагнер» стал мятежником

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, Евгений Пригожин, замглавы Генштаба армии России Владимир Алексеев. Ростов-на-Дону. 24 июня 2023
2023.06.25 12:20

Бунт Пригожина: последствия для России и возможности для Украины

Украинские дети
2023.06.25 07:20

Сироты из Украины едут отдохнуть в Литву

Дмитрий Песков
2023.06.25 09:06

Песков сообщил, что дело против Пригожина прекратят, и он «уйдёт в Беларусь»

"Двойник" Пригожина (слева) и он сам, коллаж Департамента госбезопасности Литвы
2023.06.25 09:16

«Фонтанка» сообщила о найденных фальшивых паспортах Пригожина

Эллиот Пейдж
2023.06.25 10:25

Гомофобия в Голливуде: трансгендерный актер рассказал все

Пропаганда войны
2023.06.25 09:40

Трех российских пропагандистов могут привлечь к уголовной ответственности в Литве

Презентация книги Марии Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис»
5
2023.06.25 08:39

Автор книги об о. Станисловасе: «Легче писать о человеке, который сам бы посмеялся над серьезным отношением к его биографии»

5
Разгон мирной акции протеста в Москве (архив)
2023.06.25 13:10

30 суток ареста и конфискация авто. Может ли Путин ввести военное положение из-за мятежа Пригожина?