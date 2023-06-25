Бунт Пригожина: последствия для России и возможности для Украины

Эксперты в Вашингтоне рассуждают о вооруженном противостоянии российской власти и наемников группы «Вагнер» в интервью «Голосу Америки».

Захват Евгением Пригожиным Ростова-на-Дону и его требовательная беседа с начальством российской армии в этом городе – заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и замглавы Генштаба армии России Владимиром Алексеевым для многих пользователей соцсетей стали явными признаками того, что Москва не может справиться с хозяином группы «Вагнер».

Даже после заявления Евгения Пригожина, что он останавливает «Марш справедливости» на Москву и отводит своих боевиков «в полевые лагеря согласно плану», ситуация с вооруженным мятежом, в котором частная военная сила, взращенная Кремлем, противостоит самому Кремлю, ещё очень далека от разрешения.

Власти западных стран с осторожностью реагируют на происходящее в России, ограничиваясь сообщениями о консультациях. Ситуация продолжает стремительно развиваться – российские медиа цитируют пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который заявил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, и что “он уйдет в Белоруссию”. Песков не уточнил, чем будет Пригожин заниматься в Беларуси.

Эксперты, менее связанные в своих оценках, чем официальные лица, поделились с Русской службой «Голоса Америки» соображениями о том, к чему может привести вооруженный мятеж «вагнеровцев».

Филип Бридлав: для украинской армии действия Пригожина открывают новые возможности

Генерал в отставке Филип Бридлав (Philip Breedlove), экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе, подчеркивает прежде всего военный аспект происходящего: «У российского Министерства обороны и у самого Владимира Путина сейчас возникла большая внутренняя проблема, как это можно ясно видеть. Это сильно отвлечет на себя внимание не только российского руководства, но и российской армии, в то время как она продолжает свое вторжение в Украину. Что касается ответа Украины на эту ситуацию – пока Россия отвлечена на эту ситуацию, у украинских сил появляется много возможностей».

«Насколько я понимаю, под контролем Пригожина находился Ростов-на-Дону, а также несколько других мест, откуда осуществляется тактическая поддержка военных действий. Это может повлиять на боевой дух российских войск, находящихся на передовой, и, что еще более важно, это может повлиять на логистику, на снабжение этих войск и на то, чем они располагают для боя. Это может стать для них реальной проблемой. Это тоже открывает возможности для украинской армии» - полагает Филип Бридлав.

По словам американского военачальника, «Пригожин бросил вызов не только российской армии, но и самому положению во власти Владимира Путина – это следует из речи самого Путина, которую он сегодня произнес».

«Мы должны следить за тем, как все это отразится на способности путинского режима управлять страной» - заключил Филип Бридлав.

Джейсон Блазакис: Пригожин – террорист, которому лояльны многие российские заключенные

Директор Центра по вопросам терроризма и экстремизма в Мидлберрийском Институте международных исследований в Монтеррее Джейсон Блазакис (Jason Blazakis) в интервью «Голосу Америки» соглашается с мнением экс-командующего силами НАТО в Европе о том, что Пригожин бросил вызов лично Владимиру Путину:

«Пригожин захватил уже несколько населенных пунктов и имел доступ к штабу армии, ответственному для ключевые логистические решения России относительно ее вторжения в Украину. Он, таким образом, представляет непосредственную опасность для руководства России и лично Путина. Неудивительно, что Пригожин имеет более обширные амбиции, и в его распоряжении – хорошо вооруженные боевики, которые могут поднять очень серьезный мятеж».

При этом эксперт призывает не забывать о том, кем является Пригожин на самом деле: «Пригожин не святой – на самом деле, я считаю его террористом. И если смотреть на происходящее с точки зрения Украины, то очевидно, что Украина может вернуть себе на фоне этих событий какую-то часть территории, захваченной у нее Россией. Сейчас для украинцев важно захватить инициативу».

Следующие 48 часов будут критически важными, уверен Джейсон Блазакис: «Мы увидим, способен ли Пригожин установить своего рода союзы с другими деятелями, которые так же, как и он, разочарованы действиями российских властей и их коррупцией, порожденной Путиным. Или, наоборот, Путин сможет в течение этих 48 часов консолидировать власть и уничтожить Пригожина. Если Путин этого не сделает быстро, то с каждым часом после этого срока будет нарастать возможность того, что Путин будет отрешен от власти».

Внешним игрокам, считает специалист по борьбе с терроризмом, стоит задумываться о том, насколько нестабильная ситуация в России способна послать ударную волну по всему миру:

«С точки зрения мировой политики, мы сейчас переживаем очень опасный момент. Россия остается страной, обладающей ядерным оружием, и при том хаусе, который мы наблюдаем сейчас в России, нам нужно думать о последствиях этого в смысле ядерной безопасности, а также безопасности химического и биологического оружия, которые, как мы знаем, Россия применяла против своих врагов. В чьих руках все это окажется? Это во всех смыслах исторический момент. Точно так же, как обрушилась власть в Российской империи, может обрушиться и власть Путина, если он будет неспособен восстановить контроль».

Джейсон Блазакис также призывает не забывать, что у группы «Вагнер» есть обширные связи и интересы в других частях света:

«Возможности группы «Вагнер» получать доходы, которые Пригожин добывал для Российской Федерации, при этом позволяли ему получать и хороший доход для его личных планов. Также интересно, кого Пригожин этими деньгами мог уже подкупить для того, чтобы получить власть. Некоторые люди оценивали Пригожина как недалекую личность – на самом деле, он очень расчетлив, и он бы не предпринял на территории России того, что предпринял, если бы не попытался просчитать результат. Я думаю, что он может использовать средства, полученные им из разных точек в мире, где активна группа «Вагнер», для покупки поддержки».

В то же время, напоминает эксперт, у наемников «Вагнер» есть боевой опыт, и в некоторых случаях – опыт специальных операций, они воевали не только в Украине, но и во многих других точках. В рядах наемников много людей, которые могут не покинуть Евгения Пригожина даже в случае прямой попытки российских властей его уничтожить:

«Многие российские заключенные обязаны своей свободой именно Пригожину и, вполне возможно, останутся ему преданы в данной ситуации. Это похоже на ситуацию с «Исламским государством», когда оно освобождало людей из тюрем, а эти люди безоговорочно вливались в ИГ. Остается, конечно, вопрос, останутся ли они ему лояльны при отсутствии денег, но этот вопрос остается открытым»

Януш Бугайски: Распад России становится все более реальным

Политолог Януш Бугайски (Janusz Bugajski), старший эксперт Фонда Джеймстауна, в интервью «Голосу Америки» делает вывод, что мятеж Пригожина – наглядная иллюстрация того, что режим Владимира Путина ведет Россию к распаду:

«Распад России становится все более реальным, и любопытно, что издание моей книги «Неудавшееся государство: путеводитель по распаду России» (Failed State: Guide To Russia’s Rupture) именно сейчас выходит в свет. Все эти события, конечно, ускорят процессы дезинтеграции и разрушения России, они очень иллюстрируют мою книгу. У нас даже может возникнуть ситуация, похожая на то, что было во время гражданской войны после падения монархии, когда в разных регионах и городах у власти были разные силы. Такое дробление государства может произойти даже в европейской части страны».

Для исследователя из Фонда Джеймстауна происходящее не стало неожиданностью: «Этого следовало ожидать – мы видели, как это все нарастает, в течение последних недель и даже месяцев – противостояние с российским военным руководством, в частности, с руководством министерства обороны России, критика того, как российская армия плохо показала себя в Украине, и так далее. Частная армия Пригожина понесла тяжелые потери в Украине, не получая при этом достаточно боеприпасов, на что они жаловались. Это может быть частью более обширной борьбы за власть, которая, возможно, происходит в Москве под ковром».

На фоне всего этого Западу, уверен Януш Бугайски, не стоит все время оценивать ситуацию, исходя из ядерного статуса России:

«Нельзя все время прятаться при упоминании наличия ядерного оружия в России. У СССР было ядерное оружие, и он развалился, целые страны, включая США, терпят поражения в войнах – это не тот вопрос, который является сейчас уж настолько существенным. Гораздо больше внимания должно быть уделено тому, кто придет на смену существующему в России режиму. Будет ли это снова централизованная диктатура в Москве, или же возникнут другие центры власти? Может ли случиться гражданская война и дезинтеграция страны? Мы должны иметь варианты на все случаи, которые последуют за этим вооруженным мятежом».

Голос Америки