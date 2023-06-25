Naujienų srautas

Пропаганда войны
Новости 10 мин. назад

Трех российских пропагандистов могут привлечь к уголовной ответственности в Литве

"Двойник" Пригожина (слева) и он сам, коллаж Департамента госбезопасности Литвы
Новости 34 мин. назад

«Фонтанка» сообщила о найденных фальшивых паспортах Пригожина

Дмитрий Песков
Новости 44 мин. назад

Песков сообщил, что дело против Пригожина прекратят, и он «уйдёт в Беларусь»

Римантас Бянятис
Новости 1 ч. назад

Римантаса Бянятиса предлагают объявить почетным гражданином Каунаса

Презентация книги Марии Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис»
Новости 1 ч. назад

Автор книги об о. Станисловасе: «Легче писать о человеке, который сам бы посмеялся над серьезным отношением к его биографии»

Рита Милюте
Новости 1 ч. назад

Рита Милюте. Вечерние туфли для Херсона, затопленного россиянами

Украинские дети
Новости 2 ч. назад

Сироты из Украины едут отдохнуть в Литву

Евгений Пригожин
Новости 2 ч. назад

Как «повар Путина» и шеф ЧВК «Вагнер» стал мятежником

Евгений Пригожин
Новости 12 ч. назад

Пригожин разворачивает колонны ЧВК «Вагнер» и возвращается в «полевые лагеря»

Евгений Пригожин
Новости 17 ч. назад

По данным социологического института ИКАР, поддержка Пригожина в России неуклонно растет

Уильям Тейлор (первый слева) выступает на конференции о вторжении России в Украину
Новости 20 ч. назад

Экс-посол США в Украине: Путин «должен очень нервничать»

Рональд Рейган
Новости 21 ч. назад

Без Рейгана. Андрей Мальгин – о старой и новой «империях зла»

Маск и Цукерберг обменялись сообщениями, что готовы физически сразиться друг с другом. Были ли они серьезны - другой вопрос
Новости 21 ч. назад

Матч века: Маск и Цукерберг согласились сразиться в клетке. Это шутка или всерьез?

Гитанас Науседа
Новости 21 ч. назад

Президентская администрация успокаивает, что угроза безопасности в Литве не возросла

Могилы на православном кладбище в России
Новости 22 ч. назад

Журналисты подтвердили гибель более 26 тысяч российских военных

Владимир Путин
Новости 22 ч. назад

Сенат США рассмотрит резолюцию, предостерегающую Россию от использования ядерного оружия в Украине

Новости2023.06.25 09:16

«Фонтанка» сообщила о найденных фальшивых паспортах Пригожина

РC
Радио «Cвобода» 2023.06.25 09:16
"Двойник" Пригожина (слева) и он сам, коллаж Департамента госбезопасности Литвы
"Двойник" Пригожина (слева) и он сам, коллаж Департамента госбезопасности Литвы / VSD

Петербургское издание "Фонтанка" опубликовало новость об обыске в предполагаемой штаб-квартире главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, при котором, как утверждалось, нашли заграничные паспорта с фотографией Пригожина, но на имя других лиц. Впоследствии новость была удалена, по каким причинам - неизвестно.

Обыски прошли на фоне вооружённого выступления ЧВК "Вагнер", которое завершилось вечером в субботу некими неформальными договорённостями Пригожина с российскими властями.

"В офисе Пригожина нашли слитки золота, уйму белого порошка, сумки долларов, стволы и двойника" - сообщалось в телеграм-канале "Фонтанки" (новость сохранена например здесь). Утверждалось, что при обследовании помещений в отеле "Трезини" в Петербурге были найдены не только 4 миллиарда рублей наличными, но и пять килограммов золота в слитках, шесть пистолетов и "пять брикетов белого порошка по килограмму каждый". Также утверждалось, что были найдены четыре паспорта "с фотографией человека, похожего на Евгения Пригожина, но с разными именами". "Фонтанка" предположила, что это документы для двойников главы группы компаний "Конкорд".

Среди найденных паспортов, фото которых опубликовала "Фонтанка", действительно есть паспорт двойника Евгения Пригожина, который в 2020 году посещал под его видом Литву (настоящий Пригожин при этом к тому моменту уже был под санкциями ЕС). Однако в другом из найденных паспортов - по всей видимости фото самого Пригожина, а не двойника. Паспорт выписан на имя Владимира Боброва. Человек с такими данными реально существует, это инженер из Осташкова, который баллотировался много раз на местных выборах от ЛДПР. Что связывает его с Пригожиным - неясно.

Ещё один найденный паспорт с фото Пригожина - на имя Дмитрия Гейлера. В 2021 году Радио Свобода писало о том, что клиника "Согаз" в Петербурге лечила приближённых Владимира Путина. В числе пациентов значился и Гейлер, напротив его фамилии в базе данных клиентов стояла пометка “супер VIP”. Можно предполагать, что пациентом в действительности был глава ЧВК "Вагнер".

Официальных комментариев правоохранительных органов об обыске в офисе Пригожина не было. Вечером в субботу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что уголовное дело против него закроют - неясно, на каких основаниях.

Радио Свобода

# В мире# Россия# Пригожин
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Пропаганда войны
11 мин. назад

Трех российских пропагандистов могут привлечь к уголовной ответственности в Литве

Дмитрий Песков
45 мин. назад

Песков сообщил, что дело против Пригожина прекратят, и он «уйдёт в Беларусь»

Римантас Бянятис
1 ч. назад

Римантаса Бянятиса предлагают объявить почетным гражданином Каунаса

Презентация книги Марии Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис»
5
1 ч. назад

Автор книги об о. Станисловасе: «Легче писать о человеке, который сам бы посмеялся над серьезным отношением к его биографии»

5
Рита Милюте
1 ч. назад

Рита Милюте. Вечерние туфли для Херсона, затопленного россиянами

Украинские дети
2 ч. назад

Сироты из Украины едут отдохнуть в Литву

Евгений Пригожин
2 ч. назад

Как «повар Путина» и шеф ЧВК «Вагнер» стал мятежником

Евгений Пригожин
12 ч. назад

Пригожин разворачивает колонны ЧВК «Вагнер» и возвращается в «полевые лагеря»

постоянно дополняется
Евгений Пригожин
5
17 ч. назад

По данным социологического института ИКАР, поддержка Пригожина в России неуклонно растет

5
Уильям Тейлор (первый слева) выступает на конференции о вторжении России в Украину
20 ч. назад

Экс-посол США в Украине: Путин «должен очень нервничать»

Евгений Пригожин
2023.06.24 21:23

Пригожин разворачивает колонны ЧВК «Вагнер» и возвращается в «полевые лагеря»

постоянно дополняется
Евгений Пригожин
5
2023.06.24 16:07

По данным социологического института ИКАР, поддержка Пригожина в России неуклонно растет

5
Максимас Милта
2023.06.24 10:08

Эксперт – о напряженности в России: «Заигрывание Кремля с «Вагнером» обернулось против Кремля»

Гитанас Науседа
2023.06.24 11:59

Президентская администрация успокаивает, что угроза безопасности в Литве не возросла

Виктория Чмилите-Нильсен
2023.06.24 10:51

Чмилите-Нильсен: «Хочется пожелать, чтобы безумие Пригожина приблизило победу Украины»

Уильям Тейлор (первый слева) выступает на конференции о вторжении России в Украину
2023.06.24 12:58

Экс-посол США в Украине: Путин «должен очень нервничать»

Могилы на православном кладбище в России
2023.06.24 11:40

Журналисты подтвердили гибель более 26 тысяч российских военных

Евгений Пригожин
2023.06.25 07:00

Как «повар Путина» и шеф ЧВК «Вагнер» стал мятежником

Маск и Цукерберг обменялись сообщениями, что готовы физически сразиться друг с другом. Были ли они серьезны - другой вопрос
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.06.24 12:15
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Матч века: Маск и Цукерберг согласились сразиться в клетке. Это шутка или всерьез?

Владимир Путин
2023.06.24 11:00

Сенат США рассмотрит резолюцию, предостерегающую Россию от использования ядерного оружия в Украине