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Новости2023.06.25 09:06

Песков сообщил, что дело против Пригожина прекратят, и он «уйдёт в Беларусь»

РC
Радио «Cвобода» 2023.06.25 09:06
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков / AP nuotr.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил заключение договорённостей с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгенией Пригожиным, которые положили конец вооружённому мятежу отрядов наёмников.

По словам Пескова, в переговорах участвовал белорусский лидер Александр Лукашенко, который "знаком с Пригожиным лично около 20 лет". Как заявил пресс-секретарь Кремля, уголовное дело о вооружённом мятеже будет закрыто - на каком основании, Песков не сказал. Сам же Пригожин, по его словам, "уйдёт в Беларусь". Что он там будет делать, Песков не знает.

По словам представителя Кремля, бойцов ЧВК "Вагнер" также не будут преследовать. Часть из них - те, кто не принял участия в так называемом "марше справедливости" на Москву - смогут подписать контракты с Минобороны России.

Песков подчеркнул, что последние события не повлияют на ведение российскими войсками боевых действий в Украине, которые будут продолжены.

Пригожин ранее заявил, что распорядился прекратить "марш на Москву" и вернуть наёмников в лагеря, поскольку не желает проливать кровь. О договорённостях он пока ничего не говорил. Пресс-служба Лукашенко сообщила о них первой.

Прокремлёвское издание "Ридовка" утверждает, что в боестолкновениях с ЧВК "Вагнер" в субботу погибли 15 российских военнослужащих. Речь идёт главным образом о лётчиках - были сбиты самолёт Ил-18 и несколько вертолётов. О потерях среди наёмников "Вагнера" не сообщалось.

Главным требованием Пригожина была отставка руководства Минобороны. По словам Пескова, кадровые вопросы в ходе переговоров 24 июня не обсуждались.

Радио Свобода

# В мире# Россия# Пригожин
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