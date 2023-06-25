Naujienų srautas

Пропаганда войны
Новости 10 мин. назад

Трех российских пропагандистов могут привлечь к уголовной ответственности в Литве

"Двойник" Пригожина (слева) и он сам, коллаж Департамента госбезопасности Литвы
Новости 34 мин. назад

«Фонтанка» сообщила о найденных фальшивых паспортах Пригожина

Дмитрий Песков
Новости 44 мин. назад

Песков сообщил, что дело против Пригожина прекратят, и он «уйдёт в Беларусь»

Римантас Бянятис
Новости 1 ч. назад

Римантаса Бянятиса предлагают объявить почетным гражданином Каунаса

Презентация книги Марии Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис»
Новости 1 ч. назад

Автор книги об о. Станисловасе: «Легче писать о человеке, который сам бы посмеялся над серьезным отношением к его биографии»

Рита Милюте
Новости 1 ч. назад

Рита Милюте. Вечерние туфли для Херсона, затопленного россиянами

Украинские дети
Новости 2 ч. назад

Сироты из Украины едут отдохнуть в Литву

Евгений Пригожин
Новости 2 ч. назад

Как «повар Путина» и шеф ЧВК «Вагнер» стал мятежником

Евгений Пригожин
Новости 12 ч. назад

Пригожин разворачивает колонны ЧВК «Вагнер» и возвращается в «полевые лагеря»

Евгений Пригожин
Новости 17 ч. назад

По данным социологического института ИКАР, поддержка Пригожина в России неуклонно растет

Уильям Тейлор (первый слева) выступает на конференции о вторжении России в Украину
Новости 20 ч. назад

Экс-посол США в Украине: Путин «должен очень нервничать»

Рональд Рейган
Новости 21 ч. назад

Без Рейгана. Андрей Мальгин – о старой и новой «империях зла»

Маск и Цукерберг обменялись сообщениями, что готовы физически сразиться друг с другом. Были ли они серьезны - другой вопрос
Новости 21 ч. назад

Матч века: Маск и Цукерберг согласились сразиться в клетке. Это шутка или всерьез?

Гитанас Науседа
Новости 21 ч. назад

Президентская администрация успокаивает, что угроза безопасности в Литве не возросла

Могилы на православном кладбище в России
Новости 22 ч. назад

Журналисты подтвердили гибель более 26 тысяч российских военных

Владимир Путин
Новости 22 ч. назад

Сенат США рассмотрит резолюцию, предостерегающую Россию от использования ядерного оружия в Украине

Новости2023.06.25 08:39

Автор книги об о. Станисловасе: «Легче писать о человеке, который сам бы посмеялся над серьезным отношением к его биографии»

LRT.lt
LRT.lt 2023.06.25 08:39
Презентация книги Марии Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис»
Презентация книги Марии Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис» / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

На днях в Вильнюсе, в Еврейской публичной библиотеке, состоялась презентация книги Марии Пранцишки Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис», которая вышла в этом году на русском языке в Издательстве Францисканцев.

Отец Станисловас был монахом ордена капуцинов. В годы Второй мировой войны он помогал спасать евреев, а после войны был приговорен к десяти годам тюрьмы за свои мужественные проповеди. Он прославился в советское время, когда, будучи пастором в Пабярже (Кедайнский район), принимал у себя людей со всех уголков не только Литвы, но и всего Советского Союза.

Презентация книги Марии Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис»
Презентация книги Марии Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис» / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

После восстановления независимости Литвы имя отца Станислава стало чаще упоминаться в связи с его противоречивыми высказываниями по общественно-политическим вопросам. Мало кто оставался равнодушным к этому сильному, открытому, неординарному монаху.

Как указывается в пресс-релизе, на протяжении многих лет Мария Пранцишка Чепайтите собирала воспоминания российских интеллигентов, приезжавших в Пабярже в советское время. Это первая попытка представить полную биографию отца Станислава – с момента его рождения в 1918 году до момента смерти в 2005 году. Биография проиллюстрирована более чем сотней фотографий.

Мария Чепайтите на презентации своей книги «Патер. Отец Станисловас Добровольскис»
Мария Чепайтите на презентации своей книги «Патер. Отец Станисловас Добровольскис» / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«Писать о священнике очень трудно – эта профессия как бы включает в себя неприкосновенность, и мне все время приходилось оглядываться: с одной стороны – чтобы не оскорбить его память, а с другой – чтобы не сбиться на агиографию. Спасительно для автора было свойственное отцу Станисловасу легкое отношение к самому себе – тем самым легче было и писать о нем, предполагая, что сам он посмеялся бы над серьезным отношением к его биографии», – говорит Мария Пранцишка Чепайтите.

Презентация книги Марии Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис»
Презентация книги Марии Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис» / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Во время презентации режиссер Саулюс Бержинис представил уникальную архивную видеозапись, где отец Станисловас рассказывает о каунасской сети спасателей евреев. Он сам являлся частью этой сети.

Презентация книги Марии Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис»
Презентация книги Марии Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис» / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Еще одна презентация книги Марии Пранцишки Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис» состоится 30 июня в 19 часов в вильнюсском центре «Reforum Space» (ул. Ужупё, 14).

Презентация книги Марии Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис»
Презентация книги Марии Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис»
Мария Чепайтите на презентации своей книги «Патер. Отец Станисловас Добровольскис»
Презентация книги Марии Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис»
Презентация книги Марии Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис»
# Культура
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Пропаганда войны
11 мин. назад

Трех российских пропагандистов могут привлечь к уголовной ответственности в Литве

"Двойник" Пригожина (слева) и он сам, коллаж Департамента госбезопасности Литвы
35 мин. назад

«Фонтанка» сообщила о найденных фальшивых паспортах Пригожина

Дмитрий Песков
45 мин. назад

Песков сообщил, что дело против Пригожина прекратят, и он «уйдёт в Беларусь»

Римантас Бянятис
1 ч. назад

Римантаса Бянятиса предлагают объявить почетным гражданином Каунаса

Рита Милюте
1 ч. назад

Рита Милюте. Вечерние туфли для Херсона, затопленного россиянами

Украинские дети
2 ч. назад

Сироты из Украины едут отдохнуть в Литву

Евгений Пригожин
2 ч. назад

Как «повар Путина» и шеф ЧВК «Вагнер» стал мятежником

Евгений Пригожин
12 ч. назад

Пригожин разворачивает колонны ЧВК «Вагнер» и возвращается в «полевые лагеря»

постоянно дополняется
Евгений Пригожин
5
17 ч. назад

По данным социологического института ИКАР, поддержка Пригожина в России неуклонно растет

5
Уильям Тейлор (первый слева) выступает на конференции о вторжении России в Украину
20 ч. назад

Экс-посол США в Украине: Путин «должен очень нервничать»

Евгений Пригожин
2023.06.24 21:23

Пригожин разворачивает колонны ЧВК «Вагнер» и возвращается в «полевые лагеря»

постоянно дополняется
Евгений Пригожин
5
2023.06.24 16:07

По данным социологического института ИКАР, поддержка Пригожина в России неуклонно растет

5
Максимас Милта
2023.06.24 10:08

Эксперт – о напряженности в России: «Заигрывание Кремля с «Вагнером» обернулось против Кремля»

Гитанас Науседа
2023.06.24 11:59

Президентская администрация успокаивает, что угроза безопасности в Литве не возросла

Виктория Чмилите-Нильсен
2023.06.24 10:51

Чмилите-Нильсен: «Хочется пожелать, чтобы безумие Пригожина приблизило победу Украины»

Уильям Тейлор (первый слева) выступает на конференции о вторжении России в Украину
2023.06.24 12:58

Экс-посол США в Украине: Путин «должен очень нервничать»

Могилы на православном кладбище в России
2023.06.24 11:40

Журналисты подтвердили гибель более 26 тысяч российских военных

Евгений Пригожин
2023.06.25 07:00

Как «повар Путина» и шеф ЧВК «Вагнер» стал мятежником

Маск и Цукерберг обменялись сообщениями, что готовы физически сразиться друг с другом. Были ли они серьезны - другой вопрос
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.06.24 12:15
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Матч века: Маск и Цукерберг согласились сразиться в клетке. Это шутка или всерьез?

Владимир Путин
2023.06.24 11:00

Сенат США рассмотрит резолюцию, предостерегающую Россию от использования ядерного оружия в Украине