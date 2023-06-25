Автор книги об о. Станисловасе: «Легче писать о человеке, который сам бы посмеялся над серьезным отношением к его биографии»

На днях в Вильнюсе, в Еврейской публичной библиотеке, состоялась презентация книги Марии Пранцишки Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис», которая вышла в этом году на русском языке в Издательстве Францисканцев.

Отец Станисловас был монахом ордена капуцинов. В годы Второй мировой войны он помогал спасать евреев, а после войны был приговорен к десяти годам тюрьмы за свои мужественные проповеди. Он прославился в советское время, когда, будучи пастором в Пабярже (Кедайнский район), принимал у себя людей со всех уголков не только Литвы, но и всего Советского Союза.

Презентация книги Марии Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис» / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

После восстановления независимости Литвы имя отца Станислава стало чаще упоминаться в связи с его противоречивыми высказываниями по общественно-политическим вопросам. Мало кто оставался равнодушным к этому сильному, открытому, неординарному монаху.

Как указывается в пресс-релизе, на протяжении многих лет Мария Пранцишка Чепайтите собирала воспоминания российских интеллигентов, приезжавших в Пабярже в советское время. Это первая попытка представить полную биографию отца Станислава – с момента его рождения в 1918 году до момента смерти в 2005 году. Биография проиллюстрирована более чем сотней фотографий.

Мария Чепайтите на презентации своей книги «Патер. Отец Станисловас Добровольскис» / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«Писать о священнике очень трудно – эта профессия как бы включает в себя неприкосновенность, и мне все время приходилось оглядываться: с одной стороны – чтобы не оскорбить его память, а с другой – чтобы не сбиться на агиографию. Спасительно для автора было свойственное отцу Станисловасу легкое отношение к самому себе – тем самым легче было и писать о нем, предполагая, что сам он посмеялся бы над серьезным отношением к его биографии», – говорит Мария Пранцишка Чепайтите.

Презентация книги Марии Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис» / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Во время презентации режиссер Саулюс Бержинис представил уникальную архивную видеозапись, где отец Станисловас рассказывает о каунасской сети спасателей евреев. Он сам являлся частью этой сети.

Презентация книги Марии Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис» / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Еще одна презентация книги Марии Пранцишки Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис» состоится 30 июня в 19 часов в вильнюсском центре «Reforum Space» (ул. Ужупё, 14).