По данным социологического института ИКАР, поддержка Пригожина в России неуклонно растет

В социальной сети Facebook член Сейма Довиле Шакалене поделилась данными Украинского института социологических исследований ИКАР о поддержке в России руководителя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ученые фиксируют неуклонный рост поддержки основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина: число россиян, очень положительно относящихся к нему, выросло с 22 проц. в декабре до 36 проц. в июне, а число тех, кто относится к нему менее положительно, – с 15 проц. в декабре до 25 проц. в июне. Таким образом, двое из трех россиян относятся к нему положительно.

Между тем, доля россиян, оценивающих его очень негативно (7 проц. в декабре и июне) или скорее негативно (6 проц. в декабре, 5 проц. в июне), осталась стабильной и небольшой.

Динамика отношения к Евг. Пригожину в российском обществе / иллюстрация социологической компании ИКАР

Ученые интересовались также мотивами, которые, по мнению россиян, движут Пригожиным. 82 проц. российских респондентов считают, что мотивы Пригожина патриотичны и благородны, 53 проц. считают, что Пригожин критикует министр Сергея Шойгу и начальника генерального штаба Валерия Герасимова, чтобы исправить ошибки министерства и помочь армии, а 29 проц. полагают, что критика спровоцирована некомпетентностью руководства министерства.

Только 19 проц. респондентов считают, что за действиями Пригожина стоят политические амбиции.

Мнение россиян о мотивации действий Евг. Пригожина / иллюстрация социологической компании ИКАР

Не менее любопытны ответы россиян на вопрос, есть ли у Пригожина в России политическое будущее. 50 проц., то есть каждый второй россиянин, считает, что у Пригожина такое будущее в России есть. С этой точкой зрения не согласен каждый третий россиянин.

Мнение россиян о политическом будущем Евг. Пригожина / иллюстрация социологической компании ИКАР

По мнению члена парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Довиле Шакалене, данные исследования показывают неуклонный рост популярности одного из самых богатых олигархов России, владельца самой мощной частной армии в мире, который эффективно действует в серьезных политических процессах более чем в одном регионе.

«Большинство российского общества считает его патриотом, – отмечает политик. – Миф о сверхэффективности группы «Вагнер», годами подпитываемый российской государственной пропагандой, обернулся против Кремля. Интересен вопрос, готова ли личная армия Путина, Росгвардия, имеющая только опыт избиения безоружных людей на городских площадях, противостоять отрядам Вагнера, имеющим реальный боевой опыт?».

Довиле Шакалене / фото Ю. Стацявичюса/LRT

«Возможно, нынешние амбиции Пригожина вполне обоснованы, – продолжает член Сейма. – В любом случае, его будущее – только в России, тем более что он признался, что вмешивался и будет вмешиваться в выборы в США, что внесло его в список самых разыскиваемых преступников ФБР. И все же нельзя полностью исключать возможность долгой игры – что мятеж Пригожина является «мятежом» с целью создать удобный выход из патовой ситуации в Украине, при котором Россия не проиграет войну, но будет вынуждена отступить из-за необходимости защищаться от внутренних предателей. А слово «смута», которое Путин использовал в своем утреннем обращении к нации, – это еще один действенный российский миф, пугающий ряд крупных держав, и поэтому они будут прилагать все усилия, чтобы избежать распада России».