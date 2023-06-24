Экс-посол США в Украине: Путин «должен очень нервничать»

По сведениям СNN, Белый дом и американские спецслужбы наблюдают за развитием конфликта между Евгением Пригожиным и Кремлем с начала этого года.

Владимир Путин «должен очень нервничать» после того, как глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его войска выступили против российского военного руководства, заявил в пятницу вечером в беседе с телеканалом CNN бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ обвинила Пригожина в призыве к «вооруженному восстанию», после того, когда он пообещал отомстить Кремлю за убийство «огромного числа» его наемников в результате удара по лагерю ЧВК «Вагнер».

«Он [Путин], вероятно, очень внимательно наблюдает. Он должен очень нервничать. У него большие проблемы. Его военные... сейчас отвлекают свое внимание на одного из “своих”, на Пригожина, на группу “Вагнера”, — сказал Тейлор в беседе с CNN. — У Путина реальные проблемы внутри страны. Это ряд проблем, с которыми ему приходится иметь дело прямо сейчас».

Бывший посол добавил, что это «очень важный» момент для Украины.

«Это идеальное время для того, чтобы украинцы действительно воспользовались этим хаосом в Москве, хаосом в российских вооруженных силах», — сказал он.

Бывший сотрудник американской разведки в беседе с CNN обратил внимание на то, что ФСБ возбудила уголовное дело против Евгения Пригожина. По словам Стива Холла, бывшего агента ЦРУ, ныне являющегося сотрудником CNN, это говорит о том, что Владимир Путин «отвернулся» от главы группы «Вагнер».

«На мой взгляд, когда ФСБ говорит: “Мы видим, что это преступное деяние, и мы его расследуем”, для меня это означает, что Путин стоит за этим [решением]», — сказал Холл.

Пригожин «точно знает, в чем заключается его риск... что довольно интересно, когда вы думаете об этом, потому что это означает, что он, должно быть, рассчитал, что сможет это осуществить, — добавил Холл. — Такой человек, как Пригожин, знает, каковы риски, и знает, что, если у него ничего не получится, все пойдет очень плохо».

Официальные лица в администрации Соединенных Штатов еще в январе получили информацию о том, что между главой ЧВК «Вагнер» и российскими чиновниками развернулась внутренняя борьба за власть, и с тех пор в Белом доме начали собирать информацию и внимательно следить за разведданными о «нестабильной динамике» внутри российских силовых и властных структур, сообщает телеканал CNN cо ссылкой на информированные источники.

Представители администрации заявили о том, что в Вашингтоне видят «признаки напряженности» в отношениях между Кремлем и главой «Вагнера» Евгением Пригожиным в начале этого года, после того как вторжение России в Украину застопорилось. Источники CNN сказали, что, по их мнению, эта напряженность будет нарастать в ближайшие месяцы.

По словам официальных лиц, их оценки ситуации основаны на разведданных, что свидетельствует о том, насколько серьезно Белый дом и Пентагон отнеслись к возможной борьбе за власть, которая может вызвать дальнейшую нестабильность в продолжающемся конфликте.

В январе высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что «Вагнер» становится «конкурирующим центром силы для российских военных и других российских военных».

В то время официальные лица предположили, что Пригожин работает над продвижением своих собственных интересов в Украине, а не над более широкими целями в отношении Кремля. Однако вскоре представители Белого дома и Совета по национальной безопасности начали уделять усиленное внимание «продолжающейся битве», как сказал один из источников, между Пригожиным и министерством обороны России.

Голос Америки