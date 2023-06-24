Без Рейгана. Андрей Мальгин – о старой и новой "империях зла"

"Империей зла", как известно, назвал Советскую Россию Рональд Рейган, выступая во Флориде 8 марта 1983 года на съезде Национальной ассоциации евангелистов. Тогда американский президент заявил, что Советский Союз – "это очередной печальный и странный раздел истории человечества, последняя страница которого пишется сейчас". Рейган был уверен: вот-вот, и мир перевернет эту страницу. Ему очень хотелось, чтобы это случилось в годы его президентства.

Действительно, для борьбы с "империей зла" Рейган сделал немало. Его Стратегическая оборонная инициатива вырвала зубы у советского военно-промышленного комплекса, оставив СССР в гонке вооружений далеко позади США. Параллельно Рейган разваливал Варшавский договор, он вообще выбивал у советских землю из-под ног всюду в мире, где у них было какое-либо влияние. Он, не задумываясь, поставлял оружие афганским моджахедам и латиноамериканским контрас, по принципу "враг моего врага – мой друг". Рейган поддержал Горбачева с его перестройкой, но при этом ни на секунду не ослаблял процесс экономического удушения Советского Союза. Чтобы лишить СССР нефтяных доходов, Рейган убедил Саудовскую Аравию в горбачевские годы резко увеличить производство нефти и обвалить цены на мировом рынке.

Завершая свой второй президентский срок, Рейган с удовлетворением констатировал: "По совести говоря, сегодня я уже не могу называть Советский Союз "империей зла". И на пресс-конференции в Москве, стоя рядом с Михаилом Горбачевым, подтвердил: "Нет. Я говорил о другом времени, другой эре". Через несколько месяцев к власти в Вашингтоне пришел Джордж Буш-старший и уже официально подтвердил, что холодная война закончена. Буш, а затем Билл Клинтон занялись интеграцией постсоветской России в мир западной демократии.

И хотя Генри Киссинджер удивлялся, как "столь неинтеллектуальный человек" мог управлять сначала Калифорнией восемь лет, а потом ещё столько же Соединенными Штатами, мы должны признать: с "империей зла" Рейган боролся весьма эффективно. В конце концов именно в результате его титанических усилий сначала советский блок, а затем и сам СССР развалились. В девяностые годы казалось – навсегда.

Но все мы ошибались. Ошибся Рейган, ошиблись Буш и Клинтон. В 2000 году к власти в России вернулся КГБ в лице Владимира Путина и тут же начался процесс воссоздания "империи зла". Путин быстро вернул советский гимн. Согласно официальной версии, "по просьбе российских спортсменов". Последующее двадцатилетие ознаменовалось постепенным, но последовательным удушением гражданских свобод, ограничением деятельности политических активистов и прессы и бесконечными империалистическими войнами: в Чечне, в Грузии, в Сирии и Украине. Мюнхенская речь 2007 года не оставляла сомнений, в каком направлении развивается режим, однако на Западе от неё отмахнулись, и уже спустя год Россия напала на Грузию.

Путин спустя два года оправдывал это вторжение тем, что необходимо было "демилитаризовать" Грузию, которую Запад снабжал оружием: "Если бы не было перевооружения два года назад, не было бы и агрессии, и крови, которая там пролилась. А ведь, между прочим, нашим партнерам об этом говорили, в том числе и наши европейские друзья. И все отмалчивались. И чем закончилось? Довели до войны. Сейчас продолжают перевооружение".

В 2008 году российские войска не остановились на границах "защищаемых" Южной Осетии и Абхазии; захватив город Гори, российские танковые колонны направились в сторону Тбилиси, до которого им оставалось два часа пути. Президентом тогда был бессмысленный Дмитрий Медведев, и под жестким давлением международных лидеров он подписал договор об "урегулировании". Поход на Тбилиси и запланированное смещение Михаила Саакашвили были остановлены. О чем, я уверен, Путин потом не раз пожалел ("продолжают перевооружение!").

Персоналистский режим Владимира Путина окончательно оформился как авторитарный и фашистский после конституционного переворота 2020 года, формально инициированного космонавтом Валентиной Терешковой 10 марта 2020 года. Многое указывает на то, что, если бы не спутавшая планы Путина пандемия, то широкомасштабное вторжение в Украину произошло бы в тот же год.

Как бы то ни было, "империя зла" возродилась. Встала в полный рост. Масштаб катастрофы значительно превысил всё то, что наблюдал Рейган сорок лет назад. Вместо холодной войны мы видим горячую, с использованием самого современного вооружения, с сотнями тысяч человеческих жертв. А значит, и бороться с этим чудовищем надо иначе, чем это делал Рейган. Экономических санкций, принудительного сокращения нефтегазовых доходов, ограничения внешнеполитической пропаганды – всего этого недостаточно для победы над злом. Прописанные доктором Рейганом лекарства перестали работать. Остался один путь – хирургический.

Печально, но Запад, кажется, до сих пор ещё полностью не осознал, какая опасность зрела, зрела и наконец созрела у него под боком. Почему-то считается, что украинцы смогут с вооруженной до зубов и пропитанной ненавистью к цивилизации "империей зла" справиться самостоятельно, достаточно дать им некоторое количество оружия (не самого мощного и не самого современного). Нет, друзья мои, этого недостаточно. Но, чтобы принять решение, нужны фигуры уровня Рейгана, а их, увы, на горизонте не видать.

Радио Свобода