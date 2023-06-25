Ректора Литовского университета наук о здоровье, кардиохирурга Римантаса Бянятиса предлагают объявить почетным гражданином Каунаса.

Такое решение муниципальной комиссии по наградам будет передано на утверждение в городской совет.

В качестве доводов в пользу награждения Р. Бянятиса упоминается, в частности, что он является многолетним руководителем Каунасской клиники сердечной, торакальной и сосудистой хирургии и директором Института кардиологии, что два десятилетия назад он руководил в Каунасе первой операцией по пересадке сердца, а в 2007 году провел первую в странах Балтии пересадку легкого и сердца и комплексную трансплантационную операцию.

Р. Бянятис опубликовал почти полтысячи научных статей и награжден Офицерским крестом ордена Великого князя Литовского Гядиминаса.

В 2016 году Р. Бянятис провел операцию на сердце мэру Каунаса Висвалдасу Матийошайтису.