Бунт Пригожина. Колонна ЧВК «Вагнер» дошла до Липецкой области

Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по ЧВК "Вагнер" и заявил, что "будет мстить". ФСБ и Прокуратура РФ возбудили против него уголовное дело.

16:06

Колонна ЧВК "Вагнер" дошла до Липецкой области



Колонна ЧВК "Вагнер" дошла до города Елец в Липецкой области - в 400 километрах к юго от Москвы. В самом городе полицейские перекрыли все крупные въезды и выезды. Об этом сообщает "Вёрстка" со ссылкой на очевидцев.

Колонны ЧВК, как утверждается, обходят Елец через местные и региональные дороги и стараются не перемещаться по трассе "Дон".

15:31

Мятеж Пригожина и вылеты самолетов из Москвы

Издание "Холод" сообщает, что по данным сервиса Flightradar24 самолет Ил-96-300ПУ из президентского летного отряда в субботу днем вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. "Важные истории" отмечают, что этот борт имеет оборудование для управления вооруженными силами. Еще один такой самолет уже находится в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отверг сообщения о его вылете из Москвы и заявил, что президент "работает в Кремле".

Вместе с этим появляются многочисленные сообщения о том, что из московского аэропорта "Внуково" вылетают частные рейсы, на которых крупные российские предприниматели отправляются в Турцию. Подтвердить эту информацию пока не удалось. Телеграм-канал "Можем объяснить" утверждает, что Россию покинул и самый богатый член правительства, вице-премьер Денис Мантуров.

14:44

Власти Липецкой области просят жителей не покидать дома

Губернатор Липецкой области поделился сообщением регионального оперштаба с рекомендацией жителям "не покидать дома и не отправляться в любые поездки без острой необходимости — как на личном, так и на общественном транспорте".

"Ситуация находится под контролем, но требует понимания", — говорится в сообщении властей.

Кроме того, было объявлено, что из Липецка и области до особого распоряжения отменены все автобусные рейсы в Воронежскую область и по проходящим через нее маршрутам.

Липецк находится в 450 км от Москвы и в 150 км от Воронежа, где, как сообщали сегодня местные власти, идут "оперативно-боевые мероприятия". По данным источников Reuters и Би-би-си, наемники ЧВК "Вагнер" взяли под контроль все военные объекты в городе.

Утром в субботу основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наемники "идут на Москву".

14:41

Президент Казахстана назвал мятеж Пригожина "внутренним делом России"

Сообщение о телефонном разговоре с Владимиром Путиным в субботу появилось на сайте Касыма-Жомарта Токаева. На сайте Владимира Путина разговор не упоминается.

"Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития. Президент Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации", – говорится в сообщении на сайте Токаева.

14:01

Видео авиаудара по колонне ЧВК "Вагнер" и взрыв в Ростове-на-Дону

В социальных сетях появилось видео удара по колонне ЧВК "Вагнер", предположительно снятое в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» утром в субботу. Радио Свобода не может оперативно подтвердить его подлинность.

Одновременно с эти продолжают появляться новые видео из Ростова-на-Дону, где "вагнеровцы" удерживают под контролем территорию вокруг штаба Южного военного округа. На одной из записей видно, как люди в военной форме устанавливают на дороге "минные шлагбаумы".

Телеграм-канал "База" пишет со ссылкой на очевидцев, что около здания штаба произошел взрыв, слышна стрельба.

13:10

Владимир Зеленский прокомментировал мятеж в России

Текст сообщения опубликован в телеграм-канале украинского президента.

Владимир Зеленский / AP nuotr.

"Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны – и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь дает отпор. Терроризирует ракетами, а когда их сбивают – унижается, чтобы дали "Шахеды". Унижает людей и бросает на войну сотни тысяч – чтобы в итоге забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своих властей. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. И все это – один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя в принципе ни к чему другому привести [Россию] не способен.

Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит. Это тоже очевидно. Украина способна оградить Европу от расползания российского зла и хаоса.

Сохраняем нашу крепость, единство и силу. Все наши командующие, все наши воины знают, что делать. Слава Украине!"

12:51

Пригожин прокомментировал видеообращение Путина

Соответствующую аудиозапись публикует его пресс-служба.

"По поводу предательства родины президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей родины. Мы воевали и воюем. Все бойцы ЧВК "Вагнер". И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной, потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, в обмане и в бюрократии. Когда мы воевали в Африке, нам говорили о том, что нам нужна Африка, а после этого ее бросили, потому что разворовали все деньги, которые должны были идти на помощь. Когда нам говорили о том, что мы воюем с Украиной, мы шли и воевали, но выяснилось, что боеприпасы, вооружения, все деньги, которые были положены на них также разворовываются, а чинуши сидят, экономят их для себя, как раз для того случая, который наступил сегодня: когда кто-то идет на Москву. Теперь они не экономят ничего, они бьют самолетами и вертолетами по колоннам, где идет мирняк. При этом бьют по мирняку, потому что не попадают и бьют куда попало. Поэтому мы – патриоты, а те, кто сегодня нам противостоит – это те, кто собрались вокруг подонков", – говорится в сообщении.

11:59

Сообщения о сбитом российском самолете в Воронежской области и заявление Кадырова

В Кантемировском районе Воронежской области сбит российский истребитель. Видео сбития, которое пока не верифицировано, публикует телеграм-канал Astra.

К главам российских регионов, устроивших "флешмоб" с "присягой на верность" Владимиру Путину, присоединился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал действия ЧВК "Вагнер" "предательством" и "военным мятежом", добавив, что военнослужащие Минобороны и Росгвардии по Чеченской республике "уже выехали в зоны напряженности".

11:48

Сбитый вертолет армии РФ под Воронежем и захват авиабазы "Миллерово"

Телеграм-канал Fighterbomber, автора которого ранее удалось идентифицировать как капитана ВКС РФ Илью Туманова, пишет, что под контроль ЧВК "Вагнер" перешел военный аэродром Миллерово под Ростовом-на-Дону.

"Миллерово начало летать по задачам. ЧВК разрешило. На борт прыгает один ЧВКшник, чтоб вертолёт не улетел куда нить не туда, и летит. Правда как он поймёт куда летит вертолёт, я хз. Как я понял чётких и понятных приказов, что делать с ЧВК в войсках пока нет", – говорится в сообщении канала (орфография и пунктуация сохранены). Подтвердить это сообщение пока невозможно.

Fighterbomber также публикует фото колонны "вагнеровцев", снятое, как утверждается, в Бутурлиновке Воронежской области, рядом с расположенным там военным аэродромом.

Вместе с этим появились первые фотографии якобы сбитого ЧВК "Вагнер" вертолета армии РФ под Воронежем. Подтвердить или геолоцировать их пока не удалось.

11:36

Чиновники в регионах "присягают на верность" Путину

После обращения Путина в телеграм-каналах российских губернаторов и чиновников начался флешмоб "С Президентом!". В нём уже поучаствовали главы Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краёв, глава республики Тува, секретарь генсовета "Единой России", а также руководители аннексированных территорий Украины. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал жителей региона, воюющих за ЧВК "Вагнер", "не подчиняться преступным приказам Пригожина".

11:29

Сообщения об обстреле трассы М-4

В российских телеграм-каналах появляются сообщения об ударе авиации по трассе М-4 "Дон", которая ранее была частично перекрыта и по которой, предположительно, колонны наемников ЧВК "Вагнер" могут двигаться в сторону Москвы. Подтвердить их пока не удалось, в воронежских городских чатах сообщений о появлении "вагнеровцев" в городе нет.

Источники издания "Верстка" в "силовых структурах Воронежской области" говорят, что колонна движется в сторону Москвы в обход Воронежа.

Телеграм-канал "Осторожно, Москва!" публикует видео военной техники на МКАДе.

10:41

Кадры из Ростова-на-Дону

Евгений Пригожин утверждает, что ЧВК "Вагнер" контролирует все военные объекты в Ростове-на-Дону. Вот так выглядят улицы города сегодня.

10:10

Путин назвал мятеж Пригожина "ударом в спину"

Президент России Владимир Путин выступил с обращением в связи с мятежом Евгения Пригожина. Президент назвал его "ударом в спину" и "отступничеством". "Действия, которые раскалывают наше единство, это по сути отступничество, удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен в 1917 году, когда наша страна сражалась в Первой мировой войне, и победу у нее украли", - сказал Путин.

"Любая внутренняя смута - смертельная угроза для нашей государственности, и наши действия по защите от такой угрозы будут жесткими. Все, кто готовил мятеж, понесут неминуемое наказание. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы", - также сообщил Путин. Президент подтвердил, что в Ростове заблокирована работа гражданского и военного управления, назвав ситуацию в городе "тяжелой".

10:10

Reuters: ЧВК "Вагнер" заняла все военные объекты в Воронеже

ЧВК "Вагнер" заняла все военные объекты в Воронеже, пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах. Других подтверждений этой информации нет.

Между тем воронежский губернатор Александр Гусев сообщил о закрытии более 300 км трассы М-4 "Дон". "На данный момент движение по трассе М-4 "Дон" в регионе закрыто с 464 по 777 км. Убедительно прошу жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения", - написал глава Воронежской области.

10:08

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал мятеж Пригожина. "Раскол элит слишком очевиден. Договориться и сделать вид, что все улажено, не получится. Кто-то должен обязательно проиграть: или Пригожин (с роковым финалом), или коллективный "антиПригожин" (группа Путина и кооператив "Озеро"). В России все только начинается", - написал он.

Контртерористична операція Пригожина (#Вагнер) на території Росії вже призвела до захоплення Ростова, низки федеральних трас, штабів Південного округу та «#СВО». Події набули в Росії широкого розголосу і навіть отримали образливу юридичну оцінку з боку ЦСО #ФСБ, Національного… pic.twitter.com/cYnzl91pvC — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 24, 2023

10:07

Близкий к "вагнеровцам" канал сообщает о переходе российских военных на сторону Пригожина

В канале "Разгрузка Вагнера" опубликованы фотографии российских военных, которые можно геолоцировать как сделанные на пограничном пункте Бугаевка на границе России и оккупированной российской армией части Луганской области Украины.

Министерство обороны в своем обращении к ЧВК "Вагнер", напротив, утверждает, что некоторые участники мятежа "осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации".

Сообщения о контроле ЧВК "Вагнер" за какими-либо объектами в Воронеже остаются неподтвержденными. Вместе с этим агентство РИА "Новости" сообщает о перекрытии автомобильной трассы М-4 "Дон" в Воронежской области.

Телеграм-канал Fighter Bomber, близкий к Минобороны, пишет, что наемники "Вагнера" двигаются по ней в сторону Воронежа вперемешку с гражданскими автомобилями, что делает невозможным удары по ним с воздуха.

09:43

В Воронеже тревожно

Близкие к ЧВК "Вагнер" каналы пишут, что наемники Пригожина уже в Воронеже. Визуальных подтверждений этим заявлениям пока нет. Вместе с этим опубликовано видео, на котором, как утверждается, показан один из трех сбитых "вагнеровцами" вертолетов Минобороны

09:13

Минобороны России вновь обратилось к наемникам ЧВК «Вагнер»

Это уже второе такое заявление ведомства, первое было накануне вечером. В нем говорится, что наемников «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже».

В минобороны утверждают, что «многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации».

Ведомство гарантировало бойцам безопасность и просит «проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов».

09:06

В Москве введен режим контртеррористической операции

Об этом сообщает государственное агентство РИА "Новости" со ссылкой на национальный антитеррористический комитет. Режим КТО введен и в Московской области.

СМИ Ростова-на-Дону продолжают публиковать видео военной техники и солдат Минобороны на улицах города. Судя по кадрам, обычные жители города чувствуют себя свободно и никак не ограничены в передвижениях.

08:44

В Воронежской и Ростовской областях отменены массовые мероприятия; на трассе «Дон» большие пробки

Об этом сегодня утром сообщили их губернаторы. Глава Воронежской области Александр Гусев написал в своем телеграм-канале, что «ситуация стабильная». «Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие», — говорится в его сообщении.

Ранее ночью здесь перекрывалось движение на границе Воронежской и Липецкой областей на трассе М4 «Дон». Водители с места сообщали, что провели в пробке несколько часов.

Об отмене массовых мероприятий в эти выходные заявил и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он призвал не выезжать на трассу «Дон» и пообещал, что тем, кто стоит в пробках, власти помогут с едой и водой.

Экзамены у студентов Южного федерального университета в Ростове сегодня пройдут в дистанционном режиме.

Ранее сегодня об усилении мер безопасности и контртеррористических мероприятий сообщали власти Липецкой области, Москвы и Подмосковья.

08:11

Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова. Независимых подтверждений этому нет

Связанный с Пригожиным телеграм-канал опубликовал видео, на котором, как говорится в подписи к нему, глава ЧВК «Вагнера» «ведет переговоры» с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и замначальника ГУ ГШ Владимиром Алексеевым.

Пригожин сообщает Евкурову, что вагнеровцы сбили третий вертолет и «собьют все, если их будут посылать». На этих словах Евкуров вздыхает. После этого замминистра обороны произносит начало фразы, которую сложно разобрать. Заканчивается она словами «давайте думать, что делать».

В ответ Пригожин заявляет, что ЧВК приехала в Ростов, чтобы «получить начальника Генштаба и Шойгу». «Пока их не будет здесь, мы блокируем город Ростов и идем в Москву», — говорит Пригожин. Евкуров в ответ просит «вывести ребят», однако глава ЧВК «Вагнера» отказывается.

Вскоре после этого Пригожин опубликовал еще одно видео, на котором говорит, что находится «в штабе» и что на часах 7:30 утра. Под контролем ЧВК, по его словам, военные объекты Ростова, в том числе аэродром.

Независимых подтверждений этой информации нет. Также Би-би-си не может подтвердить, что видео Пригожина действительно записано в штабе ЮВО.

Очевидцы и сами "вагнеровцы" публикуют видео, на которых бойцы ЧВК проезжают по улицам Ростова-на-Дону, не встречая сопротивления со стороны солдат регулярной армии.

07:06

Conflict Intelligence Team: на видео из Ростова, распространяемых в сети, военнослужащие минобороны, а не ЧВК "Вагнера"

Основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев считает, что люди в камуфляже и с автоматами на видеороликах из Ростова, которые активно распространяются в сети, - "явно не вагнеровцы".

По его словам, это военнослужащие минобороны. "Кто успел во что одеться, тот в том и приехал. Всех поднимали по тревоге", - написал Левиев в Twitter.

По мнению Левиева, на видео эти военнослужающие "не «окружают своих», а занимают позиции вокруг здания, чтобы оборонять его. При этом противник уже может быть рядом, поэтому надо контролировать ситуацию вокруг, крыши домов, окна".

Ранее "Медуза" обратила внимание на то, что в открытом фотобанке госагентства ТАСС в подписях к фотографиям из Ростова говорится, что штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону окружили бойцы ЧВК Вагнера.

06:21

Собянин заявил, что в Москве проводятся антитеррористические мероприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин в 6 утра сообщил, что "в связи с поступающей информацией" в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.

В частности, по его словам, введен дополнительный контроль на дорогах, а также "возможно" ограничение проведения массовых мероприятий.

06:11

Губернатор Голубев призвал жителей Ростова не покидать свои дома

"В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома", - написал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Тем временем в сети появляются видео, на которых люди в камуфляже и с автоматами лежат на асфальте и прицеливаются. Кто они и в кого прицеливаются - понять невозможно.

Про одно из таких видео телеканал "Дождь" сообщил, что это "автоматчики у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону". Относятся ли они у ЧВК "Вагнер" или к минобороны - также неясно.

05:40



Ростовское медиа 161.ru со ссылкой на фото и видео от своих читателей сообщает, что неизвестными людьми в камуфляже оцеплены:

- штаб ЮВО;

- отдел полиции на Буденновском;

- главк МВД;

- УФСБ;

- администрация Ростова.

05:34

Пригожин записал новое аудиосообщение. Он угрожает "уничтожать все вокруг"

В уже десятом по счету аудиосообщении Евгений Пригожин говорит, что "на московской трассе" бойцы ЧВК "Вагнер" подверглись обстрелу "вертушек". В ЧВК все целы, а вертушка горит в лесополосе, утверждает Пригожин.

Ранее сегодня на другой аудиозаписи Пригожин уже заявлял, что ЧВК "Вагнер" сбили вертолет, который открыл огонь по "гражданской колонне". Говорит ли Пригожин о том же самом вертолете или имеет в виду новый - из аудиосообщения непонятно. Независимых подтверждений ни одного утверждения Пригожина, прозвучавших на всех этих записях, нет.

При этом в новом аудио глава ЧВК "Вагнер" угрожает, что бойцы ЧВК будут "воспринимать как угрозу и уничтожать все вокруг". Что именно будет восприниматься как угроза также не уточняется.

04:25

Губернатор Ростовской области призвал людей не выходить из дома

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выпустил обращение к жителям региона, в которым попросил "без необходимости не выходить из дома.

"Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области", - написал он.

В его сообщении ни разу не упоминается Пригожин, а также то, что ранее сегодня военная техника была замечена в центре Ростова-на-Дону возле штаба Южного военного округа из-за демарша ЧВК "Вагнер".

03:57

Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнера" сбили вертолет. Подтверждений этой информации нет

В очередном аудиосообщении Евгений Пригожин заявляет, что силы ЧВК "Вагнер" сбили вертолет, который открыл огонь по "гражданской колонне".

Где это произошло и при каких обстоятельствах - Пригожин не указывает. Как и до этого, он не опубликовал никаких доказательств произошедшего. Независимых подтверждений столкновения ЧВК с регулярной армией, а также того, что силы "Вагнера" прорвались в Ростовскую область - нет.

При этом очевидцы рассказали телеканалу "Дождь", что в Ростове-на-Дону уже третий час слышны звуки пролетающих над городом вертолетов. Их слышали в районе Северного жилого массива, коттеджного поселка "Ореховая роща" в пригороде и рядом с аэродромом.

03:22

В "Вконтакте" заблокировали одну из сегодняшних аудиозаписей Пригожина

Российская социальная сеть "Вконтакте" заблокировала одну из сегодняшних аудиозаписей Евгения Пригожина. При этом его группа в соцсети блокировке не подверглась.

Сейчас недоступной значится аудиозапись #1836. Согласно сообщению в группе, блокировка произошла по требованию Генпрокуратуры России, выпущенному 23 июня, - то есть во время обострения ситуации с ЧВК.

На записи #1836 Пригожин заявляет, что тактический резерв ЧВК составляет 25 тысяч человек, и призывает присоединяться к нему, чтобы "заканчивать с безобразием".

Также "Яндекс" показывает, что при запросе "Пригожин" часть результатов поиска была скрыта. Однако, новости о ситуации с Пригожиным поисковик отображает.

03:10

В Ростовской области "для обеспечения безопасности жителей" поднята в небо военная авиация, передает портал 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. Несколько вертолетов Ми-8 подняты в небо, всем пунктам ПВО дан приказ быть наготове, кроме того необходимо усилить пеший контроль полицейского патруля в городе, - рассказал собеседник издания. По его словам, в приграничные регионы Ростовской области направлена часть сотрудников Росгвардии на бронированной технике.

02:45

Распоряжение не мешать боевикам ЧВК "Вагнер" пересечь государственную границу России дала Федеральная служба безопасности РФ, утверждают источники Telegram-канала Astra.

"Проникновению бойцов "Вагнера" сопротивления не было, их спокойно пропустили", - сообщили они. Ранее Евгений Пригожин заявил: "Пограничники выходили навстречу и обнимались с нашими бойцами".

02:44

Американские чиновники считают, что "это реально"

В США о ситуации (которая пока в основном состоит из голосовых сообщений Пригожина) проинформировали Джо Байдена.

CNN со ссылкой на источники пишет, что официальные лица США считают, что нынешние заявления Пригожина — это не просто его традиционная риторика, а "нечто большее".

"Это реально", — сказал один американский чиновник. Но четкого представления о происходящем в России у Белого дома нет.

02:26

Военные перекрыли въезды в Ростов-на-Дону

О перекрытии федеральной трассы М4 “Дон” сообщает 161.ru. Издание со ссылкой на очевидцев пишет о досмотре автомобилей.

Всего трасса перекрыта в шести участках, в том числе в районе аэропорта “Платов”, города Шахты, пишет издание "Тютина". Также закрыты участки трассы “Ставрополь — Ростов” у Зернограда (расстояние между городами — около 80 км).

Ранее военная техника была замечена в центре Ростова-на-Дону возле штаба Южного военного округа. Там же были замечены патрули полиции в тяжелой экипировке с автоматами. В разных районах города был слышен шум вертолетов.

По данным источника 161.ru в силовых структурах, силовым ведомствам поступил приказ взять под особую охрану штаб Южного военного округа.

02:25

Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле против Пригожина

Сообщают, что генпрокурор Игорь Краснов буквально доложил Владимиру Путину о "законности юридических действий" — то есть о законности возбуждения уголовного дела по статье об организации мятежа.

01:33

На Первом канале начался специальный выпуск новостей

На Первом канале идет экстренный выпуск новостей. Его ведет Екатерина Андреева. Она объясняет россиянам, что видео, которое Пригожин публиковал в качестве подтверждения удара по ЧВК "Вагнер", — это фейк.

Затем в эфире процитировали официальные заявления Минобороны и позицию ФСБ — о возбуждении уголовного дела. Следом зачитали заявление Генпрокуратуры.

01:25

Пригожин предложил бойцам Росгвардии переходить на его сторону

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил бойцам Росгвардии переходить на его сторону. "Самый перспективный политик обращается к Росгвардии с предложением, от которого лучше не отказываться. Выполнение преступных приказов и попытка помешать задуманному походу справедливости закончится для сотрудников, сделавших неверный выбор, плачевно", - говорится в Telegram-канале "AP Wagner".

01:10

Отряды спецназначения вылетели в Ростов — СМИ

Правительственный чиновник рассказал изданию The Moscow Times, что в сторону Ростова-на-Дону еще несколько часов назад вылетели десятки бортов с отрядами спецназначения.

Издание "Зеркало" дозвонилось до дежурной части отдела полиции Ворошиловского района города — у них состоялась интересная беседа. Полиция сказала, что они ничего не знают и "сами тут в шоке".

00:51

Военная техника — и на улицах Москвы

Ранее мы видели БТРы в центре Ростова-на-Дону. Сейчас военная техника замечена и в Москве.

У здания Госдумы:

На Большой Дмитровке:

«Добрый вечер из Москвы».



Большая Дмитровка в Москве прямо сейчас.



Видео: Осторожно, Москва pic.twitter.com/7teSdJWMuf — Холод (@holodmedia) June 23, 2023

00:36

Суровикин просит вагнеровцев остановиться

Генерал Сергей Суровикин, считавшийся близким к Пригожину и «Вагнеру», записал видеообращение к вагнеровцам с просьбой остановиться — «потому что противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка».

Он просит сложить оружие и вернуться в места дислокации, а проблемы решать мирным путем и под руководством Путина.

Неизвестно, руководствуется ли Суровикин только обращением Пригожина, или у него действительно есть информация о движении вагнеровских колонн. Некоторые блогеры распространяют слухи, что бойцы ЧВК едут в сторону Новочеркасска, но это непроверенная и неподтвержденная информация.

00:27

ФСБ возбудила против Евгения Пригожина дело о призывах к мятежу

В ведомстве отметили, что дело заведено "законно и обоснованно". Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

Ранее в пятницу Евгений Пригожин обвинил российское министерство обороны в нанесении ракетных ударов по тыловым лагерям его военизированного подразделения при помощи артиллерии и боевых вертолётов.

По словам бизнесмена, в рядах его ЧВК много жертв. Пригожин не уточнил, где именно произошли удары.

Вечером в пятницу на каналах Пригожина появилось аудиообращение "от совета командиров ЧВК "Вагнер". В нём человек с голосом, похожий на голос Пригожина, заявляет, что ЧВК намерена остановить "зло, которое несёт военное руководство страны".

Пригожин просит "никого не оказывать сопротивления" и обещает "уничтожать любые блокпосты, вставшие на нашем пути, и любую авиацию". Вернуть ЧВК "Вагнер" на украинский фронт он обещает после "восстановления справедливости".

Бизнесмен уточнил, что в его распоряжении находятся 25 тысяч бойцов, и призвал присоединяться к ним всех желающих россиян, включая военнослужащих регулярной армии.

Целью объявленного похода Пригожин назвал привлечение к ответственности руководства Минобороны. При этом он заверил, что "президентская власть, правительство, МВД и другие структуры будут работать дальше в привычном порядке". "Это не военный переворот - это марш справедливости", - подчеркнул Пригожин.

Кроме того, Пригожин сообщил, что в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу якобы прибыл в Ростов-на Дону "специально чтобы уничтожить ЧВК "Вагнер" и бежал оттуда, чтобы не давать ему объяснений.

Пригожина поддержал командир воюющего на стороне Украины Русского добровольческого корпуса Денис Никитин (Капустин).

Минобороны России заявило, что все распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о нанесении удара российскими военными по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован о заявлениях основателя ЧВК "Вагнер" и российского Минобороны. "Необходимые меры принимаются", — сказал Песков журналистам.

В Москве и Ростове-на-Дону ввели в МВД ввели план "Крепость", сообщают источники СМИ. Срочников в Ростовских частях вооружили. В самом городе публикуют фото и видео перемещения военной техники, некоторые улицы перекрыты.

Русская служба Би-би-си сообщила, что в Москве по тревоге поднято управление ФСБ и военные. Утверждается, что на федеральной трассе "Дон" Москва — Ростов выставляются блокпосты. Официально это не подтверждается. На этом же направлении находится база ЧВК "Вагнер" в Молькине в Краснодарском крае.

Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России и являются "ударом в спину" российским военнослужащим, воюющим в Украине, — говорится в распространённом в СМИ заявлении пресс-службы ФСБ. "Призываем бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию", — сказано в тексте.