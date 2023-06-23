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Новости2023.06.24 02:05

Бунт ЧВК "Вагнер": ФСБ возбудила уголовное дело, на улицы Москвы выведена военная техника

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Радио «Cвобода», DW, BBC News Русская служба, LRT.lt 2023.06.24 02:05
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин / скриншот

Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по ЧВК "Вагнер" и заявил, что "будет мстить". ФСБ и Прокуратура РФ возбудили против него уголовное дело.

03:22

В "Вконтакте" заблокировали одну из сегодняшних аудиозаписей Пригожина

Российская социальная сеть "Вконтакте" заблокировала одну из сегодняшних аудиозаписей Евгения Пригожина. При этом его группа в соцсети блокировке не подверглась.

Сейчас недоступной значится аудиозапись #1836. Согласно сообщению в группе, блокировка произошла по требованию Генпрокуратуры России, выпущенному 23 июня, - то есть во время обострения ситуации с ЧВК.

На записи #1836 Пригожин заявляет, что тактический резерв ЧВК составляет 25 тысяч человек, и призывает присоединяться к нему, чтобы "заканчивать с безобразием".

Также "Яндекс" показывает, что при запросе "Пригожин" часть результатов поиска была скрыта. Однако, новости о ситуации с Пригожиным поисковик отображает.

03:10

В Ростовской области "для обеспечения безопасности жителей" поднята в небо военная авиация, передает портал 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. Несколько вертолетов Ми-8 подняты в небо, всем пунктам ПВО дан приказ быть наготове, кроме того необходимо усилить пеший контроль полицейского патруля в городе, - рассказал собеседник издания. По его словам, в приграничные регионы Ростовской области направлена часть сотрудников Росгвардии на бронированной технике.

02:45

Распоряжение не мешать боевикам ЧВК "Вагнер" пересечь государственную границу России дала Федеральная служба безопасности РФ, утверждают источники Telegram-канала Astra.

"Проникновению бойцов "Вагнера" сопротивления не было, их спокойно пропустили", - сообщили они. Ранее Евгений Пригожин заявил: "Пограничники выходили навстречу и обнимались с нашими бойцами".

02:44

Американские чиновники считают, что "это реально"

В США о ситуации (которая пока в основном состоит из голосовых сообщений Пригожина) проинформировали Джо Байдена.

CNN со ссылкой на источники пишет, что официальные лица США считают, что нынешние заявления Пригожина — это не просто его традиционная риторика, а "нечто большее".

"Это реально", — сказал один американский чиновник. Но четкого представления о происходящем в России у Белого дома нет.

02:26

Военные перекрыли въезды в Ростов-на-Дону

О перекрытии федеральной трассы М4 “Дон” сообщает 161.ru. Издание со ссылкой на очевидцев пишет о досмотре автомобилей.

Всего трасса перекрыта в шести участках, в том числе в районе аэропорта “Платов”, города Шахты, пишет издание "Тютина". Также закрыты участки трассы “Ставрополь — Ростов” у Зернограда (расстояние между городами — около 80 км).

Ранее военная техника была замечена в центре Ростова-на-Дону возле штаба Южного военного округа. Там же были замечены патрули полиции в тяжелой экипировке с автоматами. В разных районах города был слышен шум вертолетов.

По данным источника 161.ru в силовых структурах, силовым ведомствам поступил приказ взять под особую охрану штаб Южного военного округа.

02:25

Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле против Пригожина

Сообщают, что генпрокурор Игорь Краснов буквально доложил Владимиру Путину о "законности юридических действий" — то есть о законности возбуждения уголовного дела по статье об организации мятежа.

01:33

На Первом канале начался специальный выпуск новостей

На Первом канале идет экстренный выпуск новостей. Его ведет Екатерина Андреева. Она объясняет россиянам, что видео, которое Пригожин публиковал в качестве подтверждения удара по ЧВК "Вагнер", — это фейк.

Затем в эфире процитировали официальные заявления Минобороны и позицию ФСБ — о возбуждении уголовного дела. Следом зачитали заявление Генпрокуратуры.

01:25

Пригожин предложил бойцам Росгвардии переходить на его сторону

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил бойцам Росгвардии переходить на его сторону. "Самый перспективный политик обращается к Росгвардии с предложением, от которого лучше не отказываться. Выполнение преступных приказов и попытка помешать задуманному походу справедливости закончится для сотрудников, сделавших неверный выбор, плачевно", - говорится в Telegram-канале "AP Wagner".

01:10

Отряды спецназначения вылетели в Ростов — СМИ

Правительственный чиновник рассказал изданию The Moscow Times, что в сторону Ростова-на-Дону еще несколько часов назад вылетели десятки бортов с отрядами спецназначения.

Издание "Зеркало" дозвонилось до дежурной части отдела полиции Ворошиловского района города — у них состоялась интересная беседа. Полиция сказала, что они ничего не знают и "сами тут в шоке".

00:51

Военная техника — и на улицах Москвы

Ранее мы видели БТРы в центре Ростова-на-Дону. Сейчас военная техника замечена и в Москве.

У здания Госдумы:

На Большой Дмитровке:

00:36

Суровикин просит вагнеровцев остановиться

Генерал Сергей Суровикин, считавшийся близким к Пригожину и «Вагнеру», записал видеообращение к вагнеровцам с просьбой остановиться — «потому что противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка».

Он просит сложить оружие и вернуться в места дислокации, а проблемы решать мирным путем и под руководством Путина.

Неизвестно, руководствуется ли Суровикин только обращением Пригожина, или у него действительно есть информация о движении вагнеровских колонн. Некоторые блогеры распространяют слухи, что бойцы ЧВК едут в сторону Новочеркасска, но это непроверенная и неподтвержденная информация.

00:27

ФСБ возбудила против Евгения Пригожина дело о призывах к мятежу

В ведомстве отметили, что дело заведено "законно и обоснованно". Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

Ранее в пятницу Евгений Пригожин обвинил российское министерство обороны в нанесении ракетных ударов по тыловым лагерям его военизированного подразделения при помощи артиллерии и боевых вертолётов.

По словам бизнесмена, в рядах его ЧВК много жертв. Пригожин не уточнил, где именно произошли удары.

Вечером в пятницу на каналах Пригожина появилось аудиообращение "от совета командиров ЧВК "Вагнер". В нём человек с голосом, похожий на голос Пригожина, заявляет, что ЧВК намерена остановить "зло, которое несёт военное руководство страны".

Пригожин просит "никого не оказывать сопротивления" и обещает "уничтожать любые блокпосты, вставшие на нашем пути, и любую авиацию". Вернуть ЧВК "Вагнер" на украинский фронт он обещает после "восстановления справедливости".

Бизнесмен уточнил, что в его распоряжении находятся 25 тысяч бойцов, и призвал присоединяться к ним всех желающих россиян, включая военнослужащих регулярной армии.

Целью объявленного похода Пригожин назвал привлечение к ответственности руководства Минобороны. При этом он заверил, что "президентская власть, правительство, МВД и другие структуры будут работать дальше в привычном порядке". "Это не военный переворот - это марш справедливости", - подчеркнул Пригожин.

Кроме того, Пригожин сообщил, что в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу якобы прибыл в Ростов-на Дону "специально чтобы уничтожить ЧВК "Вагнер" и бежал оттуда, чтобы не давать ему объяснений.

Пригожина поддержал командир воюющего на стороне Украины Русского добровольческого корпуса Денис Никитин (Капустин).

Минобороны России заявило, что все распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о нанесении удара российскими военными по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован о заявлениях основателя ЧВК "Вагнер" и российского Минобороны. "Необходимые меры принимаются", — сказал Песков журналистам.

В Москве и Ростове-на-Дону ввели в МВД ввели план "Крепость", сообщают источники СМИ. Срочников в Ростовских частях вооружили. В самом городе публикуют фото и видео перемещения военной техники, некоторые улицы перекрыты.

Русская служба Би-би-си сообщила, что в Москве по тревоге поднято управление ФСБ и военные. Утверждается, что на федеральной трассе "Дон" Москва — Ростов выставляются блокпосты. Официально это не подтверждается. На этом же направлении находится база ЧВК "Вагнер" в Молькине в Краснодарском крае.

Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России и являются "ударом в спину" российским военнослужащим, воюющим в Украине, — говорится в распространённом в СМИ заявлении пресс-службы ФСБ. "Призываем бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию", — сказано в тексте.

BBC News
# В мире# Россия
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