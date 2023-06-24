Бунт ЧВК «Вагнер»: ФСБ возбудила уголовное дело, на улицы Москвы ночью выведели военную технику

Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по ЧВК "Вагнер" и заявил, что "будет мстить". ФСБ и Прокуратура РФ возбудили против него уголовное дело.

09:13

Минобороны России вновь обратилось к наемникам ЧВК «Вагнер»

Это уже второе такое заявление ведомства, первое было накануне вечером. В нем говорится, что наемников «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже».

В минобороны утверждают, что «многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации».

Ведомство гарантировало бойцам безопасность и просит «проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов».

08:44

В Воронежской и Ростовской областях отменены массовые мероприятия; на трассе «Дон» большие пробки

Об этом сегодня утром сообщили их губернаторы. Глава Воронежской области Александр Гусев написал в своем телеграм-канале, что «ситуация стабильная». «Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие», — говорится в его сообщении.

Ранее ночью здесь перекрывалось движение на границе Воронежской и Липецкой областей на трассе М4 «Дон». Водители с места сообщали, что провели в пробке несколько часов.

Об отмене массовых мероприятий в эти выходные заявил и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он призвал не выезжать на трассу «Дон» и пообещал, что тем, кто стоит в пробках, власти помогут с едой и водой.

Экзамены у студентов Южного федерального университета в Ростове сегодня пройдут в дистанционном режиме.

Ранее сегодня об усилении мер безопасности и контртеррористических мероприятий сообщали власти Липецкой области, Москвы и Подмосковья.

08:11

Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова. Независимых подтверждений этому нет

Связанный с Пригожиным телеграм-канал опубликовал видео, на котором, как говорится в подписи к нему, глава ЧВК «Вагнера» «ведет переговоры» с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и замначальника ГУ ГШ Владимиром Алексеевым.

Пригожин сообщает Евкурову, что вагнеровцы сбили третий вертолет и «собьют все, если их будут посылать». На этих словах Евкуров вздыхает. После этого замминистра обороны произносит начало фразы, которую сложно разобрать. Заканчивается она словами «давайте думать, что делать».

В ответ Пригожин заявляет, что ЧВК приехала в Ростов, чтобы «получить начальника Генштаба и Шойгу». «Пока их не будет здесь, мы блокируем город Ростов и идем в Москву», — говорит Пригожин. Евкуров в ответ просит «вывести ребят», однако глава ЧВК «Вагнера» отказывается.

Вскоре после этого Пригожин опубликовал еще одно видео, на котором говорит, что находится «в штабе» и что на часах 7:30 утра. Под контролем ЧВК, по его словам, военные объекты Ростова, в том числе аэродром.

Независимых подтверждений этой информации нет. Также Би-би-си не может подтвердить, что видео Пригожина действительно записано в штабе ЮВО.

Очевидцы и сами "вагнеровцы" публикуют видео, на которых бойцы ЧВК проезжают по улицам Ростова-на-Дону, не встречая сопротивления со стороны солдат регулярной армии.

07:06

Conflict Intelligence Team: на видео из Ростова, распространяемых в сети, военнослужащие минобороны, а не ЧВК "Вагнера"

Основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев считает, что люди в камуфляже и с автоматами на видеороликах из Ростова, которые активно распространяются в сети, - "явно не вагнеровцы".

По его словам, это военнослужащие минобороны. "Кто успел во что одеться, тот в том и приехал. Всех поднимали по тревоге", - написал Левиев в Twitter.

По мнению Левиева, на видео эти военнослужающие "не «окружают своих», а занимают позиции вокруг здания, чтобы оборонять его. При этом противник уже может быть рядом, поэтому надо контролировать ситуацию вокруг, крыши домов, окна".

Ранее "Медуза" обратила внимание на то, что в открытом фотобанке госагентства ТАСС в подписях к фотографиям из Ростова говорится, что штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону окружили бойцы ЧВК Вагнера.

06:21

Собянин заявил, что в Москве проводятся антитеррористические мероприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин в 6 утра сообщил, что "в связи с поступающей информацией" в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.

В частности, по его словам, введен дополнительный контроль на дорогах, а также "возможно" ограничение проведения массовых мероприятий.

06:11

Губернатор Голубев призвал жителей Ростова не покидать свои дома

"В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома", - написал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Тем временем в сети появляются видео, на которых люди в камуфляже и с автоматами лежат на асфальте и прицеливаются. Кто они и в кого прицеливаются - понять невозможно.

Про одно из таких видео телеканал "Дождь" сообщил, что это "автоматчики у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону". Относятся ли они у ЧВК "Вагнер" или к минобороны - также неясно.

05:40



Ростовское медиа 161.ru со ссылкой на фото и видео от своих читателей сообщает, что неизвестными людьми в камуфляже оцеплены:

- штаб ЮВО;

- отдел полиции на Буденновском;

- главк МВД;

- УФСБ;

- администрация Ростова.

05:34

Пригожин записал новое аудиосообщение. Он угрожает "уничтожать все вокруг"

В уже десятом по счету аудиосообщении Евгений Пригожин говорит, что "на московской трассе" бойцы ЧВК "Вагнер" подверглись обстрелу "вертушек". В ЧВК все целы, а вертушка горит в лесополосе, утверждает Пригожин.

Ранее сегодня на другой аудиозаписи Пригожин уже заявлял, что ЧВК "Вагнер" сбили вертолет, который открыл огонь по "гражданской колонне". Говорит ли Пригожин о том же самом вертолете или имеет в виду новый - из аудиосообщения непонятно. Независимых подтверждений ни одного утверждения Пригожина, прозвучавших на всех этих записях, нет.

При этом в новом аудио глава ЧВК "Вагнер" угрожает, что бойцы ЧВК будут "воспринимать как угрозу и уничтожать все вокруг". Что именно будет восприниматься как угроза также не уточняется.

04:25

Губернатор Ростовской области призвал людей не выходить из дома

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выпустил обращение к жителям региона, в которым попросил "без необходимости не выходить из дома.

"Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области", - написал он.

В его сообщении ни разу не упоминается Пригожин, а также то, что ранее сегодня военная техника была замечена в центре Ростова-на-Дону возле штаба Южного военного округа из-за демарша ЧВК "Вагнер".

03:57

Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнера" сбили вертолет. Подтверждений этой информации нет

В очередном аудиосообщении Евгений Пригожин заявляет, что силы ЧВК "Вагнер" сбили вертолет, который открыл огонь по "гражданской колонне".

Где это произошло и при каких обстоятельствах - Пригожин не указывает. Как и до этого, он не опубликовал никаких доказательств произошедшего. Независимых подтверждений столкновения ЧВК с регулярной армией, а также того, что силы "Вагнера" прорвались в Ростовскую область - нет.

При этом очевидцы рассказали телеканалу "Дождь", что в Ростове-на-Дону уже третий час слышны звуки пролетающих над городом вертолетов. Их слышали в районе Северного жилого массива, коттеджного поселка "Ореховая роща" в пригороде и рядом с аэродромом.

03:22

В "Вконтакте" заблокировали одну из сегодняшних аудиозаписей Пригожина

Российская социальная сеть "Вконтакте" заблокировала одну из сегодняшних аудиозаписей Евгения Пригожина. При этом его группа в соцсети блокировке не подверглась.

Сейчас недоступной значится аудиозапись #1836. Согласно сообщению в группе, блокировка произошла по требованию Генпрокуратуры России, выпущенному 23 июня, - то есть во время обострения ситуации с ЧВК.

На записи #1836 Пригожин заявляет, что тактический резерв ЧВК составляет 25 тысяч человек, и призывает присоединяться к нему, чтобы "заканчивать с безобразием".

Также "Яндекс" показывает, что при запросе "Пригожин" часть результатов поиска была скрыта. Однако, новости о ситуации с Пригожиным поисковик отображает.

03:10

В Ростовской области "для обеспечения безопасности жителей" поднята в небо военная авиация, передает портал 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. Несколько вертолетов Ми-8 подняты в небо, всем пунктам ПВО дан приказ быть наготове, кроме того необходимо усилить пеший контроль полицейского патруля в городе, - рассказал собеседник издания. По его словам, в приграничные регионы Ростовской области направлена часть сотрудников Росгвардии на бронированной технике.

02:45

Распоряжение не мешать боевикам ЧВК "Вагнер" пересечь государственную границу России дала Федеральная служба безопасности РФ, утверждают источники Telegram-канала Astra.

"Проникновению бойцов "Вагнера" сопротивления не было, их спокойно пропустили", - сообщили они. Ранее Евгений Пригожин заявил: "Пограничники выходили навстречу и обнимались с нашими бойцами".

02:44

Американские чиновники считают, что "это реально"

В США о ситуации (которая пока в основном состоит из голосовых сообщений Пригожина) проинформировали Джо Байдена.

CNN со ссылкой на источники пишет, что официальные лица США считают, что нынешние заявления Пригожина — это не просто его традиционная риторика, а "нечто большее".

"Это реально", — сказал один американский чиновник. Но четкого представления о происходящем в России у Белого дома нет.

02:26

Военные перекрыли въезды в Ростов-на-Дону

О перекрытии федеральной трассы М4 “Дон” сообщает 161.ru. Издание со ссылкой на очевидцев пишет о досмотре автомобилей.

Всего трасса перекрыта в шести участках, в том числе в районе аэропорта “Платов”, города Шахты, пишет издание "Тютина". Также закрыты участки трассы “Ставрополь — Ростов” у Зернограда (расстояние между городами — около 80 км).

Ранее военная техника была замечена в центре Ростова-на-Дону возле штаба Южного военного округа. Там же были замечены патрули полиции в тяжелой экипировке с автоматами. В разных районах города был слышен шум вертолетов.

По данным источника 161.ru в силовых структурах, силовым ведомствам поступил приказ взять под особую охрану штаб Южного военного округа.

02:25

Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле против Пригожина

Сообщают, что генпрокурор Игорь Краснов буквально доложил Владимиру Путину о "законности юридических действий" — то есть о законности возбуждения уголовного дела по статье об организации мятежа.

01:33

На Первом канале начался специальный выпуск новостей

На Первом канале идет экстренный выпуск новостей. Его ведет Екатерина Андреева. Она объясняет россиянам, что видео, которое Пригожин публиковал в качестве подтверждения удара по ЧВК "Вагнер", — это фейк.

Затем в эфире процитировали официальные заявления Минобороны и позицию ФСБ — о возбуждении уголовного дела. Следом зачитали заявление Генпрокуратуры.

01:25

Пригожин предложил бойцам Росгвардии переходить на его сторону

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил бойцам Росгвардии переходить на его сторону. "Самый перспективный политик обращается к Росгвардии с предложением, от которого лучше не отказываться. Выполнение преступных приказов и попытка помешать задуманному походу справедливости закончится для сотрудников, сделавших неверный выбор, плачевно", - говорится в Telegram-канале "AP Wagner".

01:10

Отряды спецназначения вылетели в Ростов — СМИ

Правительственный чиновник рассказал изданию The Moscow Times, что в сторону Ростова-на-Дону еще несколько часов назад вылетели десятки бортов с отрядами спецназначения.

Издание "Зеркало" дозвонилось до дежурной части отдела полиции Ворошиловского района города — у них состоялась интересная беседа. Полиция сказала, что они ничего не знают и "сами тут в шоке".

00:51

Военная техника — и на улицах Москвы

Ранее мы видели БТРы в центре Ростова-на-Дону. Сейчас военная техника замечена и в Москве.

У здания Госдумы:

На Большой Дмитровке:

«Добрый вечер из Москвы».



Большая Дмитровка в Москве прямо сейчас.



Видео: Осторожно, Москва pic.twitter.com/7teSdJWMuf — Холод (@holodmedia) June 23, 2023

00:36

Суровикин просит вагнеровцев остановиться

Генерал Сергей Суровикин, считавшийся близким к Пригожину и «Вагнеру», записал видеообращение к вагнеровцам с просьбой остановиться — «потому что противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка».

Он просит сложить оружие и вернуться в места дислокации, а проблемы решать мирным путем и под руководством Путина.

Неизвестно, руководствуется ли Суровикин только обращением Пригожина, или у него действительно есть информация о движении вагнеровских колонн. Некоторые блогеры распространяют слухи, что бойцы ЧВК едут в сторону Новочеркасска, но это непроверенная и неподтвержденная информация.

00:27

ФСБ возбудила против Евгения Пригожина дело о призывах к мятежу

В ведомстве отметили, что дело заведено "законно и обоснованно". Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

Ранее в пятницу Евгений Пригожин обвинил российское министерство обороны в нанесении ракетных ударов по тыловым лагерям его военизированного подразделения при помощи артиллерии и боевых вертолётов.

По словам бизнесмена, в рядах его ЧВК много жертв. Пригожин не уточнил, где именно произошли удары.

Вечером в пятницу на каналах Пригожина появилось аудиообращение "от совета командиров ЧВК "Вагнер". В нём человек с голосом, похожий на голос Пригожина, заявляет, что ЧВК намерена остановить "зло, которое несёт военное руководство страны".

Пригожин просит "никого не оказывать сопротивления" и обещает "уничтожать любые блокпосты, вставшие на нашем пути, и любую авиацию". Вернуть ЧВК "Вагнер" на украинский фронт он обещает после "восстановления справедливости".

Бизнесмен уточнил, что в его распоряжении находятся 25 тысяч бойцов, и призвал присоединяться к ним всех желающих россиян, включая военнослужащих регулярной армии.

Целью объявленного похода Пригожин назвал привлечение к ответственности руководства Минобороны. При этом он заверил, что "президентская власть, правительство, МВД и другие структуры будут работать дальше в привычном порядке". "Это не военный переворот - это марш справедливости", - подчеркнул Пригожин.

Кроме того, Пригожин сообщил, что в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу якобы прибыл в Ростов-на Дону "специально чтобы уничтожить ЧВК "Вагнер" и бежал оттуда, чтобы не давать ему объяснений.

Пригожина поддержал командир воюющего на стороне Украины Русского добровольческого корпуса Денис Никитин (Капустин).

Минобороны России заявило, что все распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о нанесении удара российскими военными по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован о заявлениях основателя ЧВК "Вагнер" и российского Минобороны. "Необходимые меры принимаются", — сказал Песков журналистам.

В Москве и Ростове-на-Дону ввели в МВД ввели план "Крепость", сообщают источники СМИ. Срочников в Ростовских частях вооружили. В самом городе публикуют фото и видео перемещения военной техники, некоторые улицы перекрыты.

Русская служба Би-би-си сообщила, что в Москве по тревоге поднято управление ФСБ и военные. Утверждается, что на федеральной трассе "Дон" Москва — Ростов выставляются блокпосты. Официально это не подтверждается. На этом же направлении находится база ЧВК "Вагнер" в Молькине в Краснодарском крае.

Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России и являются "ударом в спину" российским военнослужащим, воюющим в Украине, — говорится в распространённом в СМИ заявлении пресс-службы ФСБ. "Призываем бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию", — сказано в тексте.