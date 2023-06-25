Naujienų srautas

Куры
Новости 1 ч. назад

Секреты новой американской кухни: курятина без курицы

Эллиот Пейдж
Новости 1 ч. назад

Гомофобия в Голливуде: трансгендерный актер рассказал все

Лауринас Кащюнас
Новости 1 ч. назад

Кащюнас: «При необходимости мы усилим охрану границы в течение одного-двух часов»

Российские призывники
Новости 1 ч. назад

Кремль по-прежнему бросает необученных призывников на передовую в Украину

Пропаганда войны
Новости 2 ч. назад

Трех российских пропагандистов могут привлечь к уголовной ответственности в Литве

"Двойник" Пригожина (слева) и он сам, коллаж Департамента госбезопасности Литвы
Новости 2 ч. назад

«Фонтанка» сообщила о найденных фальшивых паспортах Пригожина

Дмитрий Песков
Новости 2 ч. назад

Песков сообщил, что дело против Пригожина прекратят, и он «уйдёт в Беларусь»

Римантас Бянятис
Новости 3 ч. назад

Римантаса Бянятиса предлагают объявить почетным гражданином Каунаса

Презентация книги Марии Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис»
Новости 3 ч. назад

Автор книги об о. Станисловасе: «Легче писать о человеке, который сам бы посмеялся над серьезным отношением к его биографии»

Рита Милюте
Новости 3 ч. назад

Рита Милюте. Вечерние туфли для Херсона, затопленного россиянами

Украинские дети
Новости 4 ч. назад

Сироты из Украины едут отдохнуть в Литву

Евгений Пригожин
Новости 4 ч. назад

Как «повар Путина» и шеф ЧВК «Вагнер» стал мятежником

Евгений Пригожин
Новости 14 ч. назад

Пригожин разворачивает колонны ЧВК «Вагнер» и возвращается в «полевые лагеря»

Евгений Пригожин
Новости 19 ч. назад

По данным социологического института ИКАР, поддержка Пригожина в России неуклонно растет

Уильям Тейлор (первый слева) выступает на конференции о вторжении России в Украину
Новости 22 ч. назад

Экс-посол США в Украине: Путин «должен очень нервничать»

Рональд Рейган
Новости 23 ч. назад

Без Рейгана. Андрей Мальгин – о старой и новой «империях зла»

Новости2023.06.25 10:25

Гомофобия в Голливуде: трансгендерный актер рассказал все

D
DW 2023.06.25 10:25
Эллиот Пейдж
Эллиот Пейдж / Shutterstock

Номинированный в свое время на "Оскар" за роль беременной школьницы в фильме "Джуно" канадский актер Эллиот Пейдж написал книгу, разоблачающую "фабрику грез".

В Кельне с 6 по 23 июня 2023 года проходил международный философский фестиваль Phil.Cologne. Большинство из почти 40 мероприятий посвящены проблемам защиты демократии. Среди гостей фестиваля - канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck).

В последний день фестиваля был представлен немецкий перевод книги трансгендерного актера Эллиота Пейджа "Pageboy", в которой он рассказывает о том, как ему удалось сменить пол и с какими проблемами в этой связи ему пришлось столкнуться в Голливуде.

Со стороны Голливуд кажется просвещенным и прогрессивным местом, где каждый квир-человек может чувствовать себя в безопасности, независимо от своей сексуальной ориентации. В действительности, однако, гомофобия и трансфобия по-прежнему широко распространены даже в киноиндустрии США. Об этом и рассказывает Эллиот Пейдж в книге "Pageboy".

Смена пола документировалась в Instagram

Родившаяся 21 февраля 1987 года Эллен Грейс (сегодня Эллиот Пейдж) начала сниматься в кино еще в детстве и добилась успеха: за роль в фильме "Джуно" в 2007 году она была номинирована на премию "Оскар".

Женщина при рождении, в декабре 2020 года она заявила о своей трансгендерности. С тех пор актер Эллиот Пейдж активно участвует в борьбе за права транслюдей и задокументировал свой транс-переход в своем Instagram-аккаунте, постоянно публикуя посты о своей социальной, юридической и физической смене пола.

Эллиоту Пейджу уже приходила в голову идея написать книгу о своей непростой жизни, признается он в предисловии. Он давно хотел рассказать, что потратил слишком много энергии, скрывая свое беспокойство по поводу жизни в женском теле. "Наконец-то я могу быть самим собой в этом теле. В трудные времена именно книги помогли мне и даже спасли мне жизнь", - пишет Пейдж. Он надеется, что его история может помочь и другим - таким, как он. Обмен опытом "является важным шагом в сопротивлении против тех, кто хочет сделать нас невидимыми".

Пейдж сознательно избегает хронологичности повествования, он чередует разные этапы своей жизни, описывая атмосферу на съемочных площадках, знакомя читателей с первыми опытами в отношениях, а также рассказывает о том, как он рос в Канаде. Половину времени Пейдж жил со своей перегруженной работой матерью, а другую половину - с новой семьей отца, состоящей из двух сводных братьев и очень строгой мачехи.

Пейджу потребовалось много времени, чтобы понять, что жизнь в чужом теле отравляла его повседневность. Как другим людям может быть комфортно в собственном теле, для него оставалось загадкой: "И я даже не имею в виду, что они "счастливы". Может быть, это не так. Но они способны существовать".

Голливуд был против каминг-аута

Пейдж рассказывает о мрачных эпизодах своей жизни - как до, так и после каминг-аута: о том, как некоторые режиссеры пытались переспать с подростком, и гомофобных выпадах незнакомых людей. Голливуд старается казаться "прогрессивным биотопом", но Пейдж рисует другую картину: в течение многих лет киноиндустрия давила на него, чтобы он не раскрывался как трансгендер.

В 2008 году нью-йоркская газета Village Voice предположила, что Пейдж (тогда еще он был женщиной) - лесбиянка. Актер вспоминает в книге, что люди в Голливуде предупреждали его: признание негативно скажется на карьере. На мероприятиях по продвижению новых фильмов с ее участием менеджмент заставлял актрису носить платья и высокие каблуки.

Пейдж рассказывает о романтических отношениях, которые пришлось держать в секрете даже от близких друзей. Только в 2014 году, в возрасте 27 лет, актриса вышла на сцену конференции ЛГБТ-организации Human Rights Campaign и дрожащим голосом объявила о своей принадлежности к сексуальным меньшинствам. Чувство освобождения вскоре начало омрачаться гомофобными атаками.

Каминг-аут открыл для актрисы новую эру исследований. Во время съемок фильма "Люди Икс: Дни минувшего будущего" (2014) у нее был роман с коллегой. Актриса Кейт Мара ("Карточный домик") на тот момент официально состояла в отношениях с мужчиной. Парень Кейт, по всей видимости, понял и поддержал чувства девушки. Но отношения потом все равно закончились, Эллен поняла, что это - схема ее жизни: влюбляться в людей, с которыми быть вместе было нельзя.

Авторы Netflix-сериала переписали роль для Пейджа

После того, как в 2020 году актриса объявила себя трансгендером, ей на удивление быстро сделали операцию по смене пола. Уже в 2021 году она оказалась на операционном столе вместо пациента, перенесшего свою операцию на более поздний срок. В своей книге Эллиот Пейдж пишет, что считает это везением, одновременно понимая: многим трансгендерам приходится годами ждать операции, а некоторым отказывают в ней вовсе.

Несмотря на то, что операция была назначена перед съемками третьего сезона сериала Netflix "Академия Амбрелла", в котором актриса играла главную роль, она от нее не отказалась. На счастье, создатели сериала о супергероях поддержали актрису и даже переписали ее роль.

Пейдж, по своему собственному признанию, обрел спокойствие, прекрасно понимая, что его история только начинается. Например, его тело продолжает меняться. "Все это - только начало. Просто позвольте мне быть с вами в этом мире счастливее, чем когда-либо", - с такой просьбой обращается он к своим читателям.

DW

# Культура
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Куры
1 ч. назад

Секреты новой американской кухни: курятина без курицы

Лауринас Кащюнас
1 ч. назад

Кащюнас: «При необходимости мы усилим охрану границы в течение одного-двух часов»

Российские призывники
1 ч. назад

Кремль по-прежнему бросает необученных призывников на передовую в Украину

Пропаганда войны
2 ч. назад

Трех российских пропагандистов могут привлечь к уголовной ответственности в Литве

"Двойник" Пригожина (слева) и он сам, коллаж Департамента госбезопасности Литвы
2 ч. назад

«Фонтанка» сообщила о найденных фальшивых паспортах Пригожина

Дмитрий Песков
2 ч. назад

Песков сообщил, что дело против Пригожина прекратят, и он «уйдёт в Беларусь»

Римантас Бянятис
3 ч. назад

Римантаса Бянятиса предлагают объявить почетным гражданином Каунаса

Презентация книги Марии Чепайтите «Патер. Отец Станисловас Добровольскис»
5
3 ч. назад

Автор книги об о. Станисловасе: «Легче писать о человеке, который сам бы посмеялся над серьезным отношением к его биографии»

5
Рита Милюте
3 ч. назад

Рита Милюте. Вечерние туфли для Херсона, затопленного россиянами

Украинские дети
4 ч. назад

Сироты из Украины едут отдохнуть в Литву

Евгений Пригожин
2023.06.24 21:23

Пригожин разворачивает колонны ЧВК «Вагнер» и возвращается в «полевые лагеря»

постоянно дополняется
Евгений Пригожин
5
2023.06.24 16:07

По данным социологического института ИКАР, поддержка Пригожина в России неуклонно растет

5
Гитанас Науседа
2023.06.24 11:59

Президентская администрация успокаивает, что угроза безопасности в Литве не возросла

Евгений Пригожин
2023.06.25 07:00

Как «повар Путина» и шеф ЧВК «Вагнер» стал мятежником

Уильям Тейлор (первый слева) выступает на конференции о вторжении России в Украину
2023.06.24 12:58

Экс-посол США в Украине: Путин «должен очень нервничать»

Маск и Цукерберг обменялись сообщениями, что готовы физически сразиться друг с другом. Были ли они серьезны - другой вопрос
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.06.24 12:15
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Матч века: Маск и Цукерберг согласились сразиться в клетке. Это шутка или всерьез?

Рональд Рейган
2023.06.24 12:45

Без Рейгана. Андрей Мальгин – о старой и новой «империях зла»

Украинские дети
2023.06.25 07:20

Сироты из Украины едут отдохнуть в Литву

Дмитрий Песков
2023.06.25 09:06

Песков сообщил, что дело против Пригожина прекратят, и он «уйдёт в Беларусь»

"Двойник" Пригожина (слева) и он сам, коллаж Департамента госбезопасности Литвы
2023.06.25 09:16

«Фонтанка» сообщила о найденных фальшивых паспортах Пригожина