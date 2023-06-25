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Новости2023.06.25 10:50

Секреты новой американской кухни: курятина без курицы

ГА
Голос Америки 2023.06.25 10:50
Куры
Куры / Shutterstock

В США одобрили продажу курятины «из пробирки».

Американские регуляторы впервые одобрили продажу куриного мяса, выращенного из клеток животных.

Это позволит двум калифорнийским компаниям предлагать «мясо из пробирки» ресторанам страны, а затем и супермаркетам.

Министерство сельского хозяйство дало «зеленый свет» компаниям Upside Foods и Good Meat, которые стремятся стать первыми американскими фирмами, предлагающими мясо, не полученное от убитых животных.

Речь идет о так называемом мясе из клеточных культур, которое попадает на тарелки из лабораторий.

Это открывает новую эру в производстве мяса, которое исключает убой животных и значительно сокращает негативное воздействие на окружающую среду от выпаса скота, выращивания кормов и отходов животноводства.

«Вместо этой земли и воды, которые используются для кормления животных, которых потом убивают, мы можем делать это по-другому», – заявил Джош Тетрик – сооснователь и руководитель Eat Just, управляющей компанией Good Meat.

Клеточные культуры выращиваются в стальных резервуарах из клеток, взятых у живых животных, оплодотворенных яйцеклеток или специального банка клеток.

В случае Upside Foods, мясо выходит в виде больших листов, после чего ему придается форма куриных котлет и сосисок.

Good Meat, которая уже продает мясо из куриных клеточных культур в Сингапуре, первой стране, разрешившей его, превращает клеточную массу в котлеты, наггетсы, фарш и шашлыки.

Недостатком является то, что клеточное куриное мясо гораздо дороже мяса от выращенных птиц и не может производиться в тех же масштабах, что и обычная курятина, заявил Рикардо Сан Мартин – директор лаборатории «альтернативного мяса» в Калифорнийском университете в Беркли.

Голос Америки

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