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Новости2023.06.24 09:00

Израиль попросил Марию Захарову «не читать ему лекции» о Холокосте

РC
Радио «Cвобода» 2023.06.24 09:00
Мария Захарова
Мария Захарова / AP nuotr.

Министерство иностранных дел Израиля ответило официальному представителю МИД России Марии Захаровой, которая ранее обвинила Израиль в "поддержке нацизма" в Украине.

Представитель МИД Израиля Лиор Хаят опубликовал заявление для прессы в официальном твиттере. В нём сказано, что ни одна страна не должна "читать лекции Израилю, его МИД и его дипломатам о том, как хранить память о Холокосте".

Поводом для выступления Захаровой стало интервью посла Израиля в Киеве Михаэля Бродского израильскому порталу Iton TV. В нём Бродский заявил, что несмотря на разницу во взглядах евреев и украинцев на Степана Бандеру, Романа Шухевича и Андрея Мельника, Украина сейчас находится "в поиске своей идентичности, в поиске своих героев". "Нам, конечно, не нравятся эти герои, но для большинства украинцев – это герои, которые боролись за независимость", – отметил посол. Также он сказал, что в текущей войне России против Украины Израиль продолжает и будет продолжать поддерживать Украину.

Мария Захарова в своём телеграм-канале напомнила Бродскому об антисемитской политике ОУН и обвинила Бродского в кощунстве. "Так рассуждали те, кто спонсировал Гитлера в 1930-е годы. Кстати, в основном англосаксы", - написала она и добавила: "Если, по мнению Михаила Бродского, Киев имеет право на таких героев и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля".

В ответ Лиор Хаят заявил, что израильская политика останется неизменной и никогда не поддержит одобрение преступников, сотрудничавших с гитлеровским режимом и участвовавших в истреблении евреев. Однако никто не имеет права учить Израиль и его официальных представителей, как хранить память о Холокосте или о войне с искажением истории.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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