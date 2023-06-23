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Новости2023.06.23 11:17

Режиссер Джеймс Кэмерон предвидел катастрофу у "Титаника": "Я сожалею, что не говорил об этом публично"

LRT.lt
LRT.lt 2023.06.23 11:17
Джеймс Кэмерон
Джеймс Кэмерон / AP nuotr.

Обломки туристической подводной лодки, пропавшей в воскресенье, были найдены в четверг, все пять пассажиров, бывшие на борту, погибли. Канадский режиссер и исследователь океана Джеймс Кэмерон говорит, что информация, доступная еще до того, как обломки капсулы были найдены в Атлантическом океане, дала понять, что она взорвалась. 

По его словам, как и в случае с "Титаником", катастрофа произошла из-за того, что не были учтены предупреждения о безопасности.

"Компания Ocean Gate не должна была этого делать, я думаю, это очевидно. Я сожалею, что не говорил об этом публично, я этим не интересовался. Стоктон Раш спросил меня, не хочу ли я присоединиться к миссии в этом году, но я не был заинтересован", - сказал Камерон.

Режиссер утверждает, что причиной катастрофы стало игнорирование предупреждений.

"Отец и сын заплатили полмиллиона долларов за путешествие на этой штуке. Это ужасно, трагично и совершенно не нужно. Как человек, который исследовал "Титаник", это не чуждо. Это событие имеет историческое значение для общества, потому что показывает, как игнорировались предупреждения", - говорит режиссер.

На борту подводной лодки находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский магнат Шахзада Давуд и его сын Сулеман, Стоктон Раш, генеральный директор компании OceanGate Expeditions, и французский оператор подводных лодок Поль-Анри Наржоле.

Экпериментальная модель

Создатель OceanGate на подводной лодке
Создатель OceanGate на подводной лодке / AP nuotr.

Джош Гейтс, бывший пассажир одного из первых подводных путешествий "Титана", рассказал SkyNews, что он отказался от повторного путешествия на аппарате.

Гейтс рассказал, что в 2021 году он и Стоктон Раш совершили пробное погружение на "Титане", во время которого в системе были обнаружены ошибки, которые отбили у него желание когда-либо еще путешествовать на подводной лодке.

"Я бы сказал, что некоторые системы на борту работали очень хорошо. Некоторые из них работали довольно плохо. У нас были проблемы с двигателями, у нас были проблемы с компьютерным управлением на борту", - сказал он.

"Было очень мало данных об управлении рисками и о том, насколько надежной останется подводная лодка, если она будет подниматься и опускаться столько раз, сколько предполагалось", - добавил путешественник в интервью SkyNews.

Гейтс сказал, что "Титан" описывается как экспериментальная подводная лодка, которой она и является в истинном смысле этого слова. Он подчеркивает, что путешествие на таком судне сопряжено со многими рисками.

"В такой подводной лодке много неизвестных... У вас инновационная, новаторская конструкция, но есть много неизвестных", - подчеркнул путешественник.

Даг Вирниг, бывший субподрядчик OceanGate, работавший над созданием подводной лодки "Титан", рассказал CNN, что некоторые строительные материалы и дизайнерские решения считались спорными на момент ее выпуска в 2018 году.

Вирниг сказал, что целью компании было создание подводной лодки, которая могла бы вместить пять человек, но при этом была бы легкой. Для достижения этой цели использовались экспериментальные методы с применением определенных технологий.

Джеймс Кэмерон
Создатель OceanGate на подводной лодке
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