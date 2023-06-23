Цены на пинту пива в литовских барах выросли в несколько раз: экономисты предупреждают, что это вина самих покупателей

Некоторые жители Литвы удивлены ценами на пиво в городских барах. Пинта алкогольного пива может стоить до 5,5 евро, безалкогольного - 4,5 евро. Представители бизнеса, опрошенные LRT.lt, в ответ на эти замечания говорят, что все дорожает, поэтому повышение цен в итоге доходит до потребителя.

В прошлом году в литовских барах все чаще можно было увидеть на столе меньшие бокалы в 0,4 литра вместо 0,5 литра. В этом году, хотя бокалы не уменьшались в размерах, цены на пиво в барах начали расти. Геркус, житель Вильнюса, который связался с LRT.lt, сказал, что его удивили цены на пиво в барах как в столице, так и в Каунасе.

"Я понимаю, что после пандемии сектор кафе и ресторанов переживает не лучшие времена, но чем дальше, тем больше мне кажется, что жадность берет верх. Я уже давно смеюсь над ценами на пиво в Литве. Я часто езжу за границу, поэтому мне, конечно, есть с чем сравнивать. Последний случай, который меня потряс, произошел в выходные в одном из баров Каунаса на улице Вильняус. Здесь я заплатил 5,5 евро за пинту пива! По-моему, это уже неадекватно", - возмутился мужчина.

По его словам, часто при такой цене полную пинту даже не доливают.

Пиво / LRT.lt nuotr.

"Недавно я был в Шотландии, и там пиво наливают до последней капли, в стакане не остается места, и оно переливается через край. А здесь они считают, отмеряют и подают бокал с большим количеством пены", - говорит житель Вильнюса.

Адомас из Вильнюса также рассказал, что уже замечал высокие цены на напитки в столичных барах. На этот раз его удивили цены на безалкогольное пиво.

"Пинта безалкогольного пива стоит 4,5 евро. А оно даже не облагается акцизом", - удивляется он.

Мигле, живущая в столице, также сказала LRT.lt, что платить за пинту пива от 4,5 до почти 6 евро стало обычным делом.

"Раньше на мероприятиях и фестивалях за пинту пива платили 5-6 евро, а теперь почти в каждом популярном баре или кафе цена одинаковая. С начала пандемии ситуация для сектора общественного питания была сложной, и, похоже, они пытаются наверстать упущенное", - размышляет девушка.

Пиво / Frank Luca/Unsplash nuotr.

Как видно из открытых меню различных баров в центре столицы, цена разливного алкогольного пива (450 мл) колеблется от 3,5 до 6 евро, а безалкогольного - от 3 до 4,5 евро. Однако в некоторых местах пинту алкогольного пива можно выпить всего за 2 евро.

Все дорожает

Президент Литовской ассоциации баров и кафе Раймондас Пранка, отвечая на вопрос о ценах, отметил, что дорожает все: и сырье, и материалы.

"Все в мире дорожает, особенно заказ иностранного [пива]. <...> Поставки от самого производителя дорожают, сырье дорожает, производство дорожает, и поэтому цена пива в баре для конечного потребителя тоже дорожает", - сказал глава ассоциации в интервью LRT.lt.

Говоря о ценах на безалкогольное пиво, Пранка отметил, что оно в целом дороже. "Его производство намного дороже, чем обычного пива - почти в 4 раза", - подчеркнул глава ассоциации.

Р. Пранка также пояснил, что льгота НДС не распространяется на алкогольные напитки.

Пиво / LRT.lt nuotr.

"НДС распространяется только на продукты питания, только на то, что лежит на тарелке, вот и все. Льгота по НДС существует для того, чтобы поддерживать место, заведение, ресторан и т.д., чтобы мы могли платить более высокую зарплату, чтобы мы могли платить за аренду, чтобы мы могли оплачивать возросшие расходы, а не для того, чтобы еда становилась дешевле или пиво было дешевле. Это совершенно разные вещи", - говорит глава ассоциации.

Экономист Марюс Дубниковас согласен с тем, что цены в Литве уже выглядят похожими по сравнению с другими европейскими странами. Однако он считает, что цены растут настолько, насколько потребитель готов платить.

Пиво / E. Blaževič/LRT nuotr.

"В больших европейских городах пинту пива можно купить и за 5-6 евро. Я бы сказал, что цены растут настолько, насколько позволяет потребитель, а потребитель, очевидно, тратит достаточно много", - прокомментировал Дубниковас LRT.lt.

"Адекватно ли это - это соглашение между продавцом и покупателем. Если покупатель перестанет потреблять и начнет отказываться от товара по этой цене, то цена изменится. Этого, похоже, не происходит", - заключил экономист.